Александр Гусев: «Петровская набережная должна стать лучшим местом для отдыха в Воронеже»

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

В Воронеже полным ходом идут работы в рамках первой очереди реконструкции Петровской набережной. Это общественное пространство обещает стать местом притяжения горожан и гостей областного центра. Что уже сделано на объекте, проверил лично губернатор Александр Гусев. Об этом он рассказал в среду, 31 августа в своем телеграм-канале.

Проект реконструкции Петровской набережной ведется в три очереди. Первая часть состоит из двух этапов: монтажно-строительные работы на территории от Чернавского моста до Адмиралтейской площади и непосредственно благоустройство самой Адмиралтейки и прилегающего участка.

Александра Гусева проинформировали, что сейчас здесь идут демонтажные работы. Также специалисты готовят смотровую площадку «Причальная» и убирают старую плитку в районе Успенской Адмиралтейской церкви.

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

Губернатору рассказали и про проектирование второй очереди реконструкции набережной – оно готово на 80%. К самим работам планируется приступить в 2023 году. Согласно планам, тогда через всю набережную пропустят пешеходную дорогу шириной 6 м, которая соединит первую и третью очереди строительства, построят велодорожки, обустроят пирсы и зоны отдыха.

— Когда будем проводить работы по второй очереди, нужно будет посмотреть на ландшафтные решения, и чтобы достаточно тени было. Нужно, чтобы жители могли посидеть в тени, прогуляться, не жарясь на солнце. Я надеюсь, это будет лучшее место для отдыха в городе. Во-первых, рядом вода, а во-вторых — правильная концепция самого парка, а еще масштаб — примерно 50 га и больше 2 км. Мало в каких городах есть подобные места, — подчернул губернатор.