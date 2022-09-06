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Общество6 сентября 2022 13:40

Добро пожаловать на АЗС «Роснефть»

Новая акция программы лояльности «Семейная команда» стартовала на АЗС «Роснефть»

Все новые клиенты при выпуске виртуальной карты лояльности «Семейная команда» получают 200 дополнительных баллов.

Условия акции просты:

- Выпустите виртуальную карту. Для этого достаточно отсканировать QR-код на кассе на любой АЗС Роснефть, либо выпустить карту заранее – перед тем, как вы едете заправляться (ссылка на выпуск Виртуальной карты: https://mobileapp.rosneft-azs.ru/ ).

- Подождите 1 минуту, чтобы программа зафиксировала Вас, как нового клиента.

- Оплатите покупку. Это может быть топливо, кофе, товары кафетерия –Главное, чтобы сумма в чеке была не менее 1000 рублей.

- Получите на карту баллы за совершенную покупку* и дополнительно 200 баллов!

Добро пожаловать в «Семейную команду»!

Роснефть. Нами движет лучшее.

Акция проводится с 1 сентября по 31 декабря 2022 года. *Информация об организаторе акции, правилах и регионах проведения, о условиях участия в программе лояльности «Семейная команда» - на сайте https://komandacard.ru/

Реклама АО «Воронежнефтепродукт».

БИЗНЕС-ПРЕСС