Добро пожаловать на АЗС «Роснефть»

Все новые клиенты при выпуске виртуальной карты лояльности «Семейная команда» получают 200 дополнительных баллов.

Условия акции просты:

- Выпустите виртуальную карту. Для этого достаточно отсканировать QR-код на кассе на любой АЗС Роснефть, либо выпустить карту заранее – перед тем, как вы едете заправляться (ссылка на выпуск Виртуальной карты: https://mobileapp.rosneft-azs.ru/ ).

- Подождите 1 минуту, чтобы программа зафиксировала Вас, как нового клиента.

- Оплатите покупку. Это может быть топливо, кофе, товары кафетерия –Главное, чтобы сумма в чеке была не менее 1000 рублей.

- Получите на карту баллы за совершенную покупку* и дополнительно 200 баллов!

Добро пожаловать в «Семейную команду»!

Роснефть. Нами движет лучшее.

Акция проводится с 1 сентября по 31 декабря 2022 года. *Информация об организаторе акции, правилах и регионах проведения, о условиях участия в программе лояльности «Семейная команда» - на сайте https://komandacard.ru/

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