Как современному воронежскому школьнику стать лидером самого себя

Какой должна быть современная школа в Воронеже? И как сделать педагогический процесс уникальным, интересным и инновационным, чтобы дети не работали просто «за оценки», а относились к учебе творчески, стремясь развить свои таланты? Этот вопрос сегодня волнует и учителей, и родителей. И пример такого образовательного учреждения в Воронеже есть. Полтора года назад в нашем городе появилась АНОО «Частная школа «Вектор». Здесь команда энтузиастов полностью изменила подход к образованию.

Без «домашки» и оценок

Само образовательное учреждение располагается в историческом здании — отреставрированном Доме купца Харина на улице 9 января, 43. Уникальность его в том, что учителя ищут новые подходы к детям, делая ставку на индивидуальность ребенка. Основная задача всех педагогов – помогать и направлять. Именно поэтому здесь не более 14 человек в классе, отказались от домашних заданий и от всем известной системы оценок. Отметки ставят только за итоговую контрольную работу в четверти. Их дети воспринимают не как цифры, а как вектор развития. Ученики уже привыкли мыслить самостоятельно, им нравится и организация учебного процесса, и внеклассные мероприятия. А если возникают проблемные моменты, то их обсуждают с тьюторами – педагогами-психологами.

Перед началом нового, уже второго по счету, учебного года, команда частной школы «Вектор» совместно с коллегами из сферы образования рассказала о том, каких результатов они достигли и поделились планами на будущее. 30 августа в областном Доме журналистов прошла пресс-конференция под названием «Вектор развития частного образования в Воронеже». В числе спикеров выступили:

– директор частной школы «Вектор» Ирина Санникова,

– заместитель директора по инновационной деятельности частной школы «Вектор» Наталья Киреченкова.

– директор регионального центра «Орион» Наталья Голева,

– декан факультета иностранных языков Воронежского государственного педагогического университета Наталья Булгакова.

Вошли в ТОП-15 школ России

Ирина Санникова рассказала, что «Вектор» по итогам первого года работы вошла в ТОП-15 школ РФ по реализации персонализированной модели образования.

– Мы реализовали все поставленные перед нами задачи. Сотрудничество с региональным центром «Орион» и технопарком «Кванториум» оказалось очень продуктивным, сделали образовательные программы по биологии, химии, физике. Наши ученики осваивали эти программы в «Орионе», пользуясь их лабораториями и оборудованием. Мы плотно сотрудничали с кафедрой образовательных технологий МГИМО. Благодаря этому методология в школе развивалась на очень высоком уровне, – поделилась Ирина Санникова.

А еще школа «Вектор» выиграла федеральный грант фонда «Развитие будущего» в размере 1,5 млн. На эти средства закупили оборудование для медиацентра и теперь ребята могут самостоятельно создавать фото, видеоконтент, фильмы.

В «Вектор.Клуб» приглашают всех детей

А в этом учебном году в школе стартует новый проект – «Вектор.Клуб». В чем его суть, рассказала заместитель директора по инновационной деятельности АНОО «Частная школа «Вектор» Наталья Киреченкова.

— У нас появился «Вектор.Клуб», возникший сразу по нескольким причинам. Первая, это про социализацию. Он станет системой дополнительного образования на базе нашей школы. Мы приглашаем в него всех желающих, не только учеников «Вектора», но и детей из других воронежских школ. Вторая, это про самоопределение. Хотим дать ответ на вопрос: «Кем я хочу стать, чем я хочу заниматься?». Тема очень важная и глубокая. «Вектор.Клуб» базируется на проектном подходе, все состоит из триместров. Дети будут участвовать в создании продукта. По итогам окончания обучения они примут решение: «Будем переходить на следующий уровень или нет». Такие маленькие модульные программы с участием профориентолога и психолога помогут определиться с дальнейшим выбором, – пояснила Наталья Киреченкова.

Ребята смогут попробовать два десятка разных направлений деятельности. В числе образовательных программ «Вектор.Клуба»: «Школа лидеров и предпринимателей», «Робототехника», «3D в WEB — сайты и анимация будущего», «Графический дизайн», «Геймдизайн для детей», «Электронная музыка — оркестр в ноутбуке», «Режиссура» и другие. Подробнее ознакомиться с ними можно на сайте школы.

Тьютор – не учитель, а наставник

Из инновационных достижений школы «Вектор» – работа тьюторов с детьми. Его выбирает для себя каждый ребенок, с ним он беседует о важных вещах, задает вопросы, которые его волнуют. Это не учитель, который воспринимает его как ученика, у которого, например, плохо с математикой. Это наставник, который сопровождает его в процессе развития, говорит с ним на равных, помогает составить индивидуальный маршрут развития.

– У наших тьюторов – высшее педагогическое образование, плюс специальное обучение на курсах. Сфера их работы – не формирование предметных навыков, а формирование субъектного потенциала ребенка. Чтобы он понимал, что ни учитель, ни родители, а только он сам ответственен за свои результаты, – делится Ирина Санникова.

Цель программы школы «Вектор», чтобы ребенок научился делать собственный осознанный выбор и нести за него ответственность.

– Я считаю, что тьюторы нужны не только в образовательном процессе, но и в пространстве. Каждый человек выстраивает в своей жизни определенные рамки и порой в них зажимается, не веря в свои возможности. Говорит: «Я это не смогу». А тьютор как раз тот человек, который помогает расширить спектр возможностей ребенка. Он, например, говорит: «Посмотри, есть вот такой вуз, такой конкурс, такая статья в журнале, мне кажется это из сферы твоих интересов». И ребенок осознает, чем ему хочется заниматься. Тьюторы для этого и нужны, – пояснила директор регионального центра «Орион» Наталья Голева.

Поддержала коллег и декан факультета иностранных языков ВГПУ Наталья Булгакова:

– Сегодня есть квалификационный справочник, куда внесена профессия тьютор. С 2020 года студенты старших курсов педагогических направлений подготовки «Образование и педагогические науки» получили право преподавать в школах согласно федеральному закону. Для преподавания они должны успешно пройти промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения. В нашем вузе мы понимаем уровень нагрузки таких студентов, поэтому составили для них индивидуальный план обучения.

Частные школы такие же образовательные учреждения, как государственные

В Воронеже еще не так много авторских школ, но, безусловно, спрос на них есть. Это такие же образовательные учреждения, и выпускники получают аттестаты государственного образца. Как взаимодействуют руководители частных школ и представители управления образования? Есть ли со стороны властей контроль за качеством обучения? На эти вопросы ответили в Управлении образования и молодежной политики Воронежа.

Там отметили, что они ведут образовательную деятельность в том же правовом поле, что и государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения. Все школы имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности, обязаны выполнять лицензионные требования и условия (иметь помещения, оборудование, кадры соответствующего требованиям уровня квалификации). Некоторые подтверждают соответствие результатов образовательной деятельности требованиям федеральных государственных стандартов (проходят процедуру государственной аккредитации образовательной деятельности), это дает им право выдачи документов установленного государством образца. Взаимодействие осуществляется в рамках организации участия обучающихся частных школ в государственной итоговой аттестации, всероссийской олимпиаде школьников, всероссийских проверочных работах.

Социализация и соперничество

На что еще обратили внимание спикеры пресс-конференции, так это то, что современная программа обучения в школе «Вектор» строится не на соперничестве с соседом по парте, а на соревновании ребенка с самим собой.

– Это не значит, что ребенок растет в вакууме и идет своей траекторией. Например, многие дети из частной школы «Вектор» приходят к нам в «Орион» и уже там в процессе научной деятельности объединяют свои знания, учатся коммуницировать, работать в команде создавать те или иные проекты, – поделилась Наталья Голева.

Эксперты уверены – любого ребенка волнует процесс самоопределения по жизни. Не каждый может быть лидером в обществе, но он может им стать для себя.

Более подробно о воронежской частной школе «Вектор» вы можете узнать из трансляции.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № ДЛ-1640 от 10.02.2022 выдана Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. Место нахождения: 394006, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 43.

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