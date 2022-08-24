Уволенный по статье «прогул» участник спецоперации из Воронежа отказался возвращаться в «Магнит»

"Магнит" намерен оказать Андрею материальную помощь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торговая сеть «Магнит» окажет материальную помощь раненному на Украине бывшему сотруднику из Воронежа. В компании утверждают, что по статье «прогул» мужчину уволили из-за неправильно поданных документов. Так скандальную историю прокомментировали в пресс-службе «Магнита».

Андрей из Воронежа работал в торговой сети ИТ-специалистом. В июне этого года он ушел на Украину добровольцем, о чем работодателя уведомил военкомат. Андрей был ранен, долгое время лечился в госпитале. Вернувшись домой, он узнал, что его уволили не в связи с прохождением воинской службы, а по статье «прогул».

- Мы встретились с Андреем и вместе разобрались в ситуации. Она возникла по причине того, что он не знал, как правильно оформить свой переход на контрактную службу, а мы вовремя не подсказали ему, как это сделать, - рассказали в пресс-службе компании. - Во избежание возникновения подобных случаев в будущем в компании подготовлены разъяснения по оформлению трудовых отношений и необходимых документов для сотрудников, отбывающих на службу по контракту. Кроме этого, компания готова по истечении службы по контракту предложить желающим рабочие места в соответствии с их квалификацией и кадровой потребностью.

Вернуться на работу предложили и Андрею. Однако он отказался. Между тем, в ситуации намерена разобраться региональная Гострудинспекция. Внеплановая выездная проверка АО «Тандер» (владелец «Магнита») назначена на четверг, 24 августа.