Все, что воронежцам нужно знать про электронный сертификат на ТСР

.
Специалисты Воронежского регионального отделения Фонда социального страхования рассказали о преимуществах электронного сертификата (ЭС) при обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР).
.
Юрий Остапенко,управляющий Воронежским региональным отделением Фонда социального страхования РФ
- Все мы развиваемся, и в плане цифровых технологий в том числе. Когда-то к нам пришел мобильный телефон, а сейчас без него невозможно представить нашу жизнь. Затем появилась банковская карта, и теперь большая часть покупок совершается с ее помощью. Этот список можно продолжать. Благодаря проектам Фонда социального страхования, цифровизация также пришла на помощь гражданам с инвалидностью. Возможность подать заявление на услуги в электронном виде, электронные талоны на проезд к месту лечения, ЭС на покупку ТСР, которыми можно расплатиться в том числе в интернет-магазинах.
ЭС действует с октября прошлого года, и мы надеемся, что этот проект получит широкое применение, станет популярным и войдет в привычку. Уверен, мы забудем про времена, когда не было ЭС на ТСР.
.
Оксана Калмыкова,начальник отдела организации предоставления государственных услуг Воронежского регионального отделения Фонда социального страхования РФ
- У электронного сертификата неоспоримые преимущества перед двумя другими способами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. ЭС – это быстро, выгодно и удобно, если сравнивать с компенсацией за самостоятельное приобретение или выдачу ТСР Фондом социального страхования.
Быстро. ЭС можно воспользоваться прямо в момент покупки. Выгодно. Можно купить то изделие, которое нравится, выбрав приемлемую цену. Удобно. Всю покупку можно оформить, не выходя из дома. Достаточно подать заявление на портале Госуслуги, а потом оплатить выбранный товар на сайте.
При покупке ТСР важно, чтобы необходимый вам товар находился в электронном каталоге на сайте www.ktsr.fss.ru Сейчас в него включены 5493 товара от 444 производителей и поставщиков.
.
Вера Семенова,председатель Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»
- Мы рассказываем о преимуществах ЭС, проводили учебу совместно с Фондом, и члены нашей организации анализируют информацию. Кто-то пока раздумывает, а кто-то уже пробует ЭС в деле. Мы в любом случае будем двигаться дальше, не сомневаюсь, что процесс наберет обороты.
.
Карина Струкова,заместитель начальника отдела социальных программ Воронежского регионального отделения Фонда социального страхования РФ
- Подача заявлений на электронный сертификат ТСР доступна для инвалидов на портале Госуслуги, в Воронежском региональном отделении Фонда и филиалах МФЦ. Главное, чтобы средства реабилитации были включены в действующую индивидуальную программу реабилитации (ИПРА).
.
Маргарита Козлова,консультант отдела социальных программ воронежского регионального отделения Фонда социального страхования РФ
- Получить и использовать ЭС сертификат можно в любой точке страны. Сейчас на рынке товары представляют 1308 продавцов, в том числе 55 интернет-магазинов. Важно: предельная стоимость ЭС максимально приближена к рыночной цене, что позволяет полностью оплатить покупку. Чего нельзя сказать о компенсации за самостоятельное приобретение ТСР. На примере подгузников для взрослых картина более чем впечатляющая. Компенсация за 1 штуку размера L составляет 24,75 рубля. При оплате ЭС доступно 48,08 рубля. То есть разница – двукратная.
.
Ирина Меркулова, инвалид, пользователь электронного сертификата
- ЭС – это очень удобно и быстро. Основная проблема сейчас – это недостаточное количество магазинов, которые обслуживают клиентов с электронными сертификатами. Товаров много, подбираешь нужный, но оплатить не можешь, потому что с ЭС работают единицы. Хотя на входе в магазин уверяют, что работают. Потом выясняется, что нет.
.
Лидия Удовенко, представитель инвалида, которому оформлялся электронный сертификат
- Я покупала при помощи ЭС инвалидную коляску для мужа. И мне есть, с чем сравнивать. Раньше выбора не было и цены зашкаливали. А сейчас куда удобнее. Я покупала через один из интернет-магазинов, все просто и понятно. Важно, что можно было отслеживать наличие необходимой модели. Как только она появилась, я купила и получила в ближайшем магазине. Это просто глоток свежего воздуха для маломобильных людей.
.
Ирина Крамар, заведующая отделом обеспечения населения ТСР филиала «Воронежский» Акционерного общества «Московское протезно-ортопедического предприятие»
- Наше предприятие одно из старейших на рынке ТСР с самым широким ассортиментом. Конечно мы поддерживаем это нововведение, работаем с ЭС. Сегодня вам представлена только небольшая часть товаров, доступная для инвалидов по ЭС.
.
Светлана Наумова, начальник отдела по развитию малого бизнеса АО «АЛЬФА-БАНКА»
- Нашим первым опытом по взаимодействию с ЭС стала работа с компанией «Ортопедия с комфортом». Изначально существовали технические трудности, но потом мы благополучно их преодолели, и теперь процесс налажен.
Участие в круглом столе также приняли воронежские производители технических средств реабилитации. Это руководитель розничной сети «Ортопедия с комфортом» Борис Полищук, директор обособленного подразделения ООО ЗСА «Ритм» Анна Колупанова. Они сошлись во мнении, что за продажей ТСР по ЭС будущее. Другое дело, что процесс небыстрый. Нужно время всем – и продавцам, и покупателям. Первым, для того, чтобы установить в своих магазинах соответствующие терминалы. Вторым, чтобы привыкнуть к новому формату отношений. Очевидно одно – электронные сертификаты куда удобнее и выгоднее для всех участников рынка.
.
5 НАИВНЫХ ВОПРОСОВ ПРО ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ
Как работает электронный сертификат?
Деньги резервируются, но не перечисляются на карту напрямую. При оплате картой того изделия, которое предусмотрено в индивидуальной программе реабилитации (абилитации), средства поступят напрямую продавцу. Если вам понравилось изделие, которое по цене превышает номинал сертификата, вы все равно сможете с его помощью оплатить покупку, при этом доплатив из собственных средств только разницу в цене.
Что нужно для использования ЭС?
Заявление
Карта любого банка с платежной системой МИР
Рекомендации по обеспечению ТСР в ИПРА
Что можно купить с помощью электронного сертификата?
- трости, костыли, опоры и поручни
- кресла-коляски с ручным приводом, с электроприводом и аккумуляторные батареи к ним
- ортопедическую обувь
- противопролежневые матрацы и подушки
- приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов
- специальную одежду
- специальные устройства для чтения «говорящих книг»
- медицинские термометры и тонометры с речевым выходом
- сигнализаторы звука световые и вибрационные
- слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления
- кресло-стулья с санитарным оснащением
- брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа
- абсорбирующее белье и подгузники
- специальные средства при нарушениях функций выделения
- экзопротезы молочной железы, глазные протезы и чехлы на культю к протезам верхних и нижних конечностей
- телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом
- телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами
Можно ли вернуть товар, который не подошел по каким-то параметрам?
Да, можно. Отношения между продавцом и покупателем регламентируются законом «О защите прав потребителей».
Куда обратиться за электронным сертификатом?
Дистанционно через портал Госуслуги
Необходимые документы:
- заявление
- реквизиты карты МИР
Очно в МФЦ или региональных отделениях ФСС
Необходимые документы:
- заявление,
- документ, удостоверяющий личность
- реквизиты карты МИР
У вас остались вопросы по получению электронного сертификата?
Позвоните на горячую линию Воронежского регионального отделения Фонда
+7(473)260-63-49
или обратитесь в Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами
8 800 600 00 00
или напишите в раздел «Частые вопросы» на сайтах:
Госуслуги (www.gosuslugi.ru)
ФСС (fss.gov.ru/ru/faq/index.shtml)
ГИС ЭС (ecert.gov.ru)
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В 2022-м году в Воронежской области оформлен 361 сертификат на восемь миллионов рублей. На сегодняшний день реализовано 75 сертификатов на 3,9 миллиона.
КОНТАКТЫ
ГУ – Воронежской региональное отделение Фонда социального страхования РФ
Официальный сайт: www.fss.vrn.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/fssvrn
Личный кабинет: lk.fss.ru
Мобильное приложение «Социальный навигатор» sn.fss.ru
Алексей СЕРГУНИН