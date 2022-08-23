Все, что воронежцам нужно знать про электронный сертификат на ТСР

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Специалисты Воронежского регионального отделения Фонда социального страхования рассказали о преимуществах электронного сертификата (ЭС) при обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР).

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Юрий Остапенко,управляющий Воронежским региональным отделением Фонда социального страхования РФ

- Все мы развиваемся, и в плане цифровых технологий в том числе. Когда-то к нам пришел мобильный телефон, а сейчас без него невозможно представить нашу жизнь. Затем появилась банковская карта, и теперь большая часть покупок совершается с ее помощью. Этот список можно продолжать. Благодаря проектам Фонда социального страхования, цифровизация также пришла на помощь гражданам с инвалидностью. Возможность подать заявление на услуги в электронном виде, электронные талоны на проезд к месту лечения, ЭС на покупку ТСР, которыми можно расплатиться в том числе в интернет-магазинах.

ЭС действует с октября прошлого года, и мы надеемся, что этот проект получит широкое применение, станет популярным и войдет в привычку. Уверен, мы забудем про времена, когда не было ЭС на ТСР.

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Оксана Калмыкова,начальник отдела организации предоставления государственных услуг Воронежского регионального отделения Фонда социального страхования РФ

- У электронного сертификата неоспоримые преимущества перед двумя другими способами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. ЭС – это быстро, выгодно и удобно, если сравнивать с компенсацией за самостоятельное приобретение или выдачу ТСР Фондом социального страхования.

Быстро. ЭС можно воспользоваться прямо в момент покупки. Выгодно. Можно купить то изделие, которое нравится, выбрав приемлемую цену. Удобно. Всю покупку можно оформить, не выходя из дома. Достаточно подать заявление на портале Госуслуги, а потом оплатить выбранный товар на сайте.

При покупке ТСР важно, чтобы необходимый вам товар находился в электронном каталоге на сайте www.ktsr.fss.ru Сейчас в него включены 5493 товара от 444 производителей и поставщиков.

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Вера Семенова,председатель Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»

- Мы рассказываем о преимуществах ЭС, проводили учебу совместно с Фондом, и члены нашей организации анализируют информацию. Кто-то пока раздумывает, а кто-то уже пробует ЭС в деле. Мы в любом случае будем двигаться дальше, не сомневаюсь, что процесс наберет обороты.

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Карина Струкова,заместитель начальника отдела социальных программ Воронежского регионального отделения Фонда социального страхования РФ

- Подача заявлений на электронный сертификат ТСР доступна для инвалидов на портале Госуслуги, в Воронежском региональном отделении Фонда и филиалах МФЦ. Главное, чтобы средства реабилитации были включены в действующую индивидуальную программу реабилитации (ИПРА).

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Маргарита Козлова,консультант отдела социальных программ воронежского регионального отделения Фонда социального страхования РФ

- Получить и использовать ЭС сертификат можно в любой точке страны. Сейчас на рынке товары представляют 1308 продавцов, в том числе 55 интернет-магазинов. Важно: предельная стоимость ЭС максимально приближена к рыночной цене, что позволяет полностью оплатить покупку. Чего нельзя сказать о компенсации за самостоятельное приобретение ТСР. На примере подгузников для взрослых картина более чем впечатляющая. Компенсация за 1 штуку размера L составляет 24,75 рубля. При оплате ЭС доступно 48,08 рубля. То есть разница – двукратная.

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Ирина Меркулова, инвалид, пользователь электронного сертификата

- ЭС – это очень удобно и быстро. Основная проблема сейчас – это недостаточное количество магазинов, которые обслуживают клиентов с электронными сертификатами. Товаров много, подбираешь нужный, но оплатить не можешь, потому что с ЭС работают единицы. Хотя на входе в магазин уверяют, что работают. Потом выясняется, что нет.

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Лидия Удовенко, представитель инвалида, которому оформлялся электронный сертификат

- Я покупала при помощи ЭС инвалидную коляску для мужа. И мне есть, с чем сравнивать. Раньше выбора не было и цены зашкаливали. А сейчас куда удобнее. Я покупала через один из интернет-магазинов, все просто и понятно. Важно, что можно было отслеживать наличие необходимой модели. Как только она появилась, я купила и получила в ближайшем магазине. Это просто глоток свежего воздуха для маломобильных людей.

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Ирина Крамар, заведующая отделом обеспечения населения ТСР филиала «Воронежский» Акционерного общества «Московское протезно-ортопедического предприятие»

- Наше предприятие одно из старейших на рынке ТСР с самым широким ассортиментом. Конечно мы поддерживаем это нововведение, работаем с ЭС. Сегодня вам представлена только небольшая часть товаров, доступная для инвалидов по ЭС.

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Светлана Наумова, начальник отдела по развитию малого бизнеса АО «АЛЬФА-БАНКА»

- Нашим первым опытом по взаимодействию с ЭС стала работа с компанией «Ортопедия с комфортом». Изначально существовали технические трудности, но потом мы благополучно их преодолели, и теперь процесс налажен.

Участие в круглом столе также приняли воронежские производители технических средств реабилитации. Это руководитель розничной сети «Ортопедия с комфортом» Борис Полищук, директор обособленного подразделения ООО ЗСА «Ритм» Анна Колупанова. Они сошлись во мнении, что за продажей ТСР по ЭС будущее. Другое дело, что процесс небыстрый. Нужно время всем – и продавцам, и покупателям. Первым, для того, чтобы установить в своих магазинах соответствующие терминалы. Вторым, чтобы привыкнуть к новому формату отношений. Очевидно одно – электронные сертификаты куда удобнее и выгоднее для всех участников рынка.

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5 НАИВНЫХ ВОПРОСОВ ПРО ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ

Как работает электронный сертификат?

Деньги резервируются, но не перечисляются на карту напрямую. При оплате картой того изделия, которое предусмотрено в индивидуальной программе реабилитации (абилитации), средства поступят напрямую продавцу. Если вам понравилось изделие, которое по цене превышает номинал сертификата, вы все равно сможете с его помощью оплатить покупку, при этом доплатив из собственных средств только разницу в цене.

Что нужно для использования ЭС?

Заявление

Карта любого банка с платежной системой МИР

Рекомендации по обеспечению ТСР в ИПРА

Что можно купить с помощью электронного сертификата?

- трости, костыли, опоры и поручни

- кресла-коляски с ручным приводом, с электроприводом и аккумуляторные батареи к ним

- ортопедическую обувь

- противопролежневые матрацы и подушки

- приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов

- специальную одежду

- специальные устройства для чтения «говорящих книг»

- медицинские термометры и тонометры с речевым выходом

- сигнализаторы звука световые и вибрационные

- слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления

- кресло-стулья с санитарным оснащением

- брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа

- абсорбирующее белье и подгузники

- специальные средства при нарушениях функций выделения

- экзопротезы молочной железы, глазные протезы и чехлы на культю к протезам верхних и нижних конечностей

- телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом

- телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами

Можно ли вернуть товар, который не подошел по каким-то параметрам?

Да, можно. Отношения между продавцом и покупателем регламентируются законом «О защите прав потребителей».

Куда обратиться за электронным сертификатом?

Дистанционно через портал Госуслуги

Необходимые документы:

- заявление

- реквизиты карты МИР

Очно в МФЦ или региональных отделениях ФСС

Необходимые документы:

- заявление,

- документ, удостоверяющий личность

- реквизиты карты МИР

У вас остались вопросы по получению электронного сертификата?

Позвоните на горячую линию Воронежского регионального отделения Фонда

+7(473)260-63-49

или обратитесь в Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами

8 800 600 00 00

или напишите в раздел «Частые вопросы» на сайтах:

Госуслуги (www.gosuslugi.ru)

ФСС (fss.gov.ru/ru/faq/index.shtml)

ГИС ЭС (ecert.gov.ru)

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2022-м году в Воронежской области оформлен 361 сертификат на восемь миллионов рублей. На сегодняшний день реализовано 75 сертификатов на 3,9 миллиона.

КОНТАКТЫ

ГУ – Воронежской региональное отделение Фонда социального страхования РФ

Официальный сайт: www.fss.vrn.ru

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Алексей СЕРГУНИН