Воронеж отпразднует столетие академика Николая Басова

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Воронеж войдет в число городов, где будет отмечаться столетие академика Николая Басова. С нашим городом связаны важные вехи биографии советского и российского ученого, лауреата Нобелевской премии по физике, Ленинской и Государственной премий, дважды Героя Социалистического Труда. Николай Басов окончил воронежскую среднюю школу и в 1941 году был призван на военную службу.

Согласно указу Президента РФ Владимира Путина, юбилей академика страна отметит в декабре 2022 года. В торжественных мероприятиях, посвященных этому событию, примут участие региональные власти, общественные объединения, научные и образовательные организации.

Одну из важных ролей предстоит сыграть и гимназии имени Н.Г. Басова при Воронежском государственном университете. Это учебное заведение с января 1999 года носит имя ученого и имеет многолетнюю историю, большая часть которой связана с сотрудничеством с ведущим воронежским вузом. Здание гимназии построено на месте разрушенной в войну школы №13, где учился Николай Басов.

– Имя академика Басова, которое присвоено нашей гимназии, – это не только повод для гордости, но и огромная ответственность. Мы стремимся в своих учениках воспитывать те качества, которые помогли Николаю Геннадьевичу войти в плеяду величайших мировых ученых, – трудолюбие и настойчивость, стремление познавать и добиваться цели. Наш музей, посвященный академику, является центром такой работы, - отметила директор гимназии, почетный работник общего образования РФ Марина Бочарова.

Одна из музейных экспозиций «Сквозь призму школьных лет» посвящена ученому. В музеехранятся личные вещи Николая Геннадьевича, переданные в дар гимназии родными, – это туба, с которой ученый ездил на вручение премии, коричневый портфель, фотоаппарат «Зенит». Ежегодно музей посещают обучающиеся гимназии, а также выпускники, которые по прошествии многих лет заново переживают школьные годы.

С именем академика Басова связана еще одна воронежская школа – №11. Здесь он учился в начальных классах, о чем свидетельствует установленная на фасаде школы мемориальная доска.

– Несомненно, имя Николая Басова хорошо знакомо многим воронежцам. Здесь прошло его детство и часть юности Нобелевского лауреата, память о котором мы храним в памятниках и мемориальных досках ученому, названиях учебных заведений. Уверен, что празднование столетия нашего великого соотечественника станет заметным событием для научного, образовательного и культурного сообщества города и всей страны, – отметил глава Воронежа Вадим Кстенин.