Вадим Кстенин: "Решать будущее благоустройства улицы Карла Маркса будем вместе"

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Мэр Воронежа Вадим Кстенин обсудил с руководителем регионального департамента архитектуры и градостроительства Андреем Еренковым будущее улицы Карла Маркса, за судьбу которой переживают общественники. Об этом глава города сообщил в своем телеграмм-канале.

- Карла Маркса – одна из интереснейших в Воронеже, единственная отчасти пешеходная улица города, то есть, она уникальна. Безусловно, в перспективе она потребует обновления, так как с одной стороны к ней подойдет реконструируемый проспект Революции, рядом мы уже сделали чудесный Никитинский сквер, в планах – привести в порядок спорткомплекс Юбилейный в ее окончании. Кроме того, начинается улица практически от Петровской набережной, которая благоустраивается сейчас. Логично разработать комплексное решение, которое все эти начинания со временем объединит, - отметил Вадим Кстенин.

В связи с этим мэр принял решение заранее разработать архитектурную концепцию благоустройства части улицы – пешеходного бульвара. Глава Воронежа акцентировал, что подготовка концепции – это еще не реконструкция, ей будет предшествовать разработка проектно-сметной документации, определение стоимости работ, поиск средств на них. Учитывая это, до начала работ еще есть несколько лет.

- Значит, мы очень внимательно и вдумчиво сможем подойти к разработке концепции. Бульвар – это не только памятники Никитину, Маршаку, Высоцкому, Столлю, но и выставки художников и ярмарки мастеров, книжные развалы и место общения коллекционеров. На каждом квадратном метре – целая жизнь, история нашего города. Поэтому подход будет самый серьезный, с максимальным вовлечением всех неравнодушных горожан, с форматом соучаствующего проектирования, со сбором и анализом обратной связи от людей.

Конечно, горожан всегда остро волнует судьба зеленых насаждений, которыми так славится улица Карла Маркса, а также «историчность» улицы. Мэр отметил, что здоровые и безопасные деревья в любом случае будут сохранять, а озеленение в целом – увеличивать.

- Оформление бульвара мне тоже видится, безусловно, историческим. Но это лишь личное мнение, а там, кроме и обычной, и самой современной застройки, есть множество зданий самых разных эпох и стилей – от дома врача Мартынова и дома Шуклиных, до «Гармошки» легендарного Николая Троицкого и здания Сахаротреста.

О словам градоначальника, решать будущее благоустройства улицы Карла Маркса будут совместно, под руководством департамента архитектуры и градостроительства и с привлечением профессионалов, при личном участии мэра. Вадим Кстенин приглашает к обсуждению всех, кому небезразлична эта тема.