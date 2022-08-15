Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронежской области в этого году реализуются 34 федеральные и региональные меры социальной поддержки для семей с детьми. Расскажем о них подробнее.

ВЫПЛАТЫ НА РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Размер выплаты зависит от величины прожиточного минимума, установленной в регионе на дату обращения для детей, и составляет с 1 июня 2022 года 11 476 рублей.

Женщине, родившей второго ребенка до 28 лет, положена единовременная выплата. На финансовую поддержку могут рассчитывать мамы, родившие второго ребенка начиная с 1 декабря 2019 года, постоянно проживающие на территории Воронежской области не менее одного года на момент рождения второго ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации. Размер выплаты составляет 200 000 рублей.

При рождении третьего и последующих детей назначается ежемесячная денежная выплата до достижения ребенком возраста трех лет. Деньги перечисляются одному из родителей, совместно проживающему с ребенком. Размер зависит от величины прожиточного минимума, установленной в регионе на дату обращения для детей, и с 1 июня 2022 года составляет 11 476 рублей.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТКАПИТАЛ

Право на получение дополнительного, регионального материнского капитала (РМК) возникает при рождении ребенка (детей) с 1 января 2012 года, для женщин, постоянно проживающих на территории Воронежской области не менее одного года.

Право на региональный маткапитал получают семьи, имеющие по независящим от них причинам среднедушевой доход, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Воронежской области (на детей, рожденных после 1 января 2017 года), двукратную величину прожиточного минимума (на детей, рожденных после 1 декабря 2019 года).

Размер РМК на детей, рожденных до 1 декабря 2019 года, составляет 133 222 рублей; на детей, рожденных после 1 декабря 2019 года – 150 000.

Дополнительной мерой соцподдержки для родителей, в связи с рождением второго ребенка, является сертификат на повышение квалификации или профессиональную переподготовку одного из родителей. За его предоставлением граждане могут обратиться в органы социальной защиты населения по месту регистрации. Денежные средства перечисляются на счет заявителя после прохождения обучения в размере, оплаченном заявителем за обучение, но не более 30 тысяч рублей.

МАЛОИМУЩИЕ СЕМЬИ

Целый комплекс мер поддержки предусмотрен для малоимущих семей с детьми.

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет назначается одному из родителей, имеющему российское гражданство и постоянно проживающему на территории Воронежской области. Семья должна являться малоимущей и иметь доход, не превышающий величину прожиточного минимума, установленную в регионе – 11 832 рублей.

Размер выплаты зависит от благосостояния семьи и может составлять с 1 июня 2022 года:

- 5 738 руб. (50% величины прожиточного минимума, установленной для детей);

- 8 607 руб. (75% величины прожиточного минимума, установленной для детей);

- 11 476 руб. (100% величины прожиточного минимума, установленной для детей).

Денежная выплата на приобретение школьной формы для учащихся выплачивается один раз в два года для каждого ребенка. С 1 февраля 2022 размер выплаты составляет 3 564,11 рубля.

Ежемесячную выплату в размере 543,08 рубля (01.02.2022 года) имеют право получать семьи в качестве компенсации за проезд детей к месту учебы и обратно. Выплата предусмотрена для учащихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования для проезда к месту учебы и обратно во внутригородском, пригородном и внутрирайонном общественном транспорте (кроме такси).

На питание предусмотрена ежемесячная денежная выплата в размере 685,56 рублей для учащихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.

- Обратиться за предоставлением выплат имеет право один из родителей, имеющий гражданство РФ и постоянную регистрацию на территории Воронежской области, - уточнили в правительстве Воронежской области. - Подать заявление о назначении граждане могут в АУ «МФЦ» и его филиалы, в органы социальной защиты населения по месту регистрации.

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ, МАТЕРИ-ОДИНОЧКИ И ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ

Для поддержки малоимущных ( в том числе – многодетных) семей предусмотрены и другие выплаты.

Пособие на ребенка. С 1 января 2022 размер выплаты – 331,26 рубля, для одиноких матерей – 662,52 рубля.

Компенсация на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет в размере: беременным женщинам – 2 466,98 рубля; кормящим матерям –2 466,98 рубля; детям первого года жизни – 5 547,71 рубля; детям 2 и 3 года жизни – 3082,02 рубля.

Право эту компенсацию имеет женщина, совместно проживающая с ребенком, на которого назначена компенсация.

Для семей, имеющих детей-инвалидов, предусмотрена ежемесячная денежная компенсация затрат на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому, которая предоставляется согласно медицинским показаниям. Обратиться за ее назначением вправе один из родителей, который совместно проживает с ребенком - инвалидом. Размер ежемесячной выплаты составляет 7800 рублей.