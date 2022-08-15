«Утилизатор» Юрий Сидоренко в Воронеже: «Помните, что машина - это живое существо»

Юрий Сидоренко в Воронеже. Фото: Данил ЛИХАЧЕВ

14 августа в Воронеж приехал один из самых известных автомехаников страны и и ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «ЧЕ!» Юрий Сидоренко. Специально для «КП-Воронеж» он рассказал, какую отечественную машину стоит приобрести, а также как избежать обмана в автосервисе.

«МАШИНЫ АВТОВАЗА СТАЛИ АВТОМОБИЛЯМИ ДРУГОГО КЛАССА»

- У многих автолюбителей сложилось негативное отношение к АвтоВАЗу. Почему?

- Это идет из прошлого. Я сам когда-то пересел с «копейки» на BMW, и это была другая машина. Cкладывалось впечатление, что попал в самолет. Все помнят старые времена, и эти ощущения остались.

Многие считают, что у нас автомобили никуда не двигаются и заводы стоят на месте. Люди даже не пытаются ездить на наших, российских, машинах. Но ведь нельзя отказываться от чего-либо, не попробовав. Сядьте, прокатитесь - автомобили совершенно другого класса стали. Хотя сейчас, кстати, могу по своим клиентам сказать: многие начали приобретать отечественные машины, потому что удобно и приемлемо, в том числе по деньгам.

- Недавно АвтоВАЗ выпустил Granta Classic без ABS и подушек безопасности в угоду цене. Как вы думаете, это оправданное решение? - У меня есть автомобиль ВАЗ-2105, выпущенный в 1982 году. Тогда еще не было подушек безопасности, только ремни. А было и такое время, когда люди ездили, не пристегиваясь. И я считаю, что нужно надеяться не на систему безопасности в автомобиле, а следить за всем самому.

- А новичку вы бы посоветовали купить такое или все-таки «перестраховаться»?

- Я новичку всегда советую ездить аккуратнее. Обычно говорю: главное правило водителя - «крути головой». Это раз. И второе - рассчитывай, что все вокруг тебя «дураки». Соответственно, ты едешь и понимаешь, что вокруг тебя опасность, и едешь аккуратно, тогда все будет нормально.

Не надо рваться за системой SRS хорошей и так далее. Если позволяет бюджет, конечно, покупайте - это спасает. Очень часто бывали ДТП, в которых выживали за счет подушек безопасности. Но нужно стараться в аварии не попадать.

Воронеж посетил один из самых известных автомехаников страны. Фото: Данил ЛИХАЧЕВ

- Многие иностранные бренды автомобилей ушли из России. По вашему мнению, как это отразится на развитии отечественного автопрома?

- Тут я буду пессимистом, потому что считаю, что конкуренция рождает прогресс. И боюсь, несмотря на обороты, которое набрало наше автомобилестроение, может случиться так, что мы остановимся просто и начнем делать машины на одном уровне. Дай бог, чтобы этого не произошло.

- Какую машину вы могли бы посоветовать?

- Смотря в каком сегменте и для каких целей. Всегда важно понимать, для чего вам автомобиль. Я, например, брал УАЗ «Патриот». Для города эта машина не очень удобна, но я часто езжу на дачу. Если бы передвигался просто по городу, взял бы ту, которая требует меньше бензина и на которой удобнее парковаться.

- А если человек хочет взять себе отечественный автомобиль для города? - «Лада» нормально ездит, спокойно. А у нас особо и вариантов нет сейчас: Granta, Largus - очень удобный. Vesta, опять же.

- Какие преимущества отечественных автомобилей в сравнении с иностранными марками вы бы могли выделить?

- Основное - ремонтопригодность. Это очень важный момент, потому что доходы у людей стали чуть ниже. Я это говорю как «сервисник», то есть ко мне машины приезжают, и я вижу, как люди начинают жаться в финансах при ремонте автомобиля. Детали подорожали. На наши машины - в том числе, но не так сильно, как на импортные. Соответственно, ремонтопригодность, но больше особо ничего.

ГДЕ РЕМОНТИРОВАТЬ И КАК ПРОДАВАТЬ

- Как правильно выбрать сервис для ремонта авто, если не разбираешься в машинах?

- Дам прямой совет: во-первых, ездить в автосервис, который рекомендуют ваши друзья, уже там побывавшие. Лучше, конечно, иметь «свой» сервис и мастера, который знает вашу машину и ее «болячки». Если уж нет таких знакомых - откройте отзывы в интернете и почитайте про эту мастерскую. Если все положительные - тоже может быть неправда, должны быть разные.

Во-вторых, перед поездкой почитайте, чем может быть вызвана проблема, а приехав туда, спросите, что именно будут делать с машиной. Я сам прекрасно знаю все уловки мошенников и ненавижу таких людей, потому что они накладывают тень на остальные сервисы. Обязательно проверяйте, какие работы произвели в итоге.

«Утилизатор» в Воронеже. Фото: Данил ЛИХАЧЕВ

- Что лучше: сдать в трейд-ин или перепродать?

- Система трейд-ин сделана для «ленивых». Многим просто некогда заниматься обычной продажей автомобиля. В нормальном трейд-ине вас не обманут. Как правило, еще cделают скидку на новую машину и так далее.

Я обычно предлагаю сначала посчитать, сколько придется вложить в авто. Если на эту сумму можно купить лишь «кота в мешке», то лучше чинить свою. А если вы можете, например, с иномарки пересесть на новую «Ладу», то почему нет? С иностранными машинами сейчас не только сложно, но и попросту дорого.

- Какие ошибки часто совершают владельцы авто?

Ошибок достаточное количество. Одно могу сказать: очень часто люди не следят за своей машиной «снаружи и внутри». В целом - не обслуживают ее, не ухаживают за ней. Машина как человек, ей тоже может что-то не нравиться. Относитесь к ней, как к чему-то одушевленному, заботьтесь - и она вам будет добром отвечать. Помните, что машина - это живое существо.

В НОВЫХ ВЫПУСКАХ «УТИЛИЗАТОРА» БУДЕТ ЖИТЕЛЬНИЦА ВОРОНЕЖА

- Чего нам ждать от нового сезона «Утилизатора»?

- Он просто пестрит различными нововведениями. Появилась новая ведущая Настя Туман. Часть программ веду я, часть - она. Проблемой было найти автомеханика, который умеет и чинить, и говорить: обычно что-то одно. Я искал по автоблогерам, и в один момент Настя мне написала, что хочет быть ведущей.

Она приехала ко мне в сервис, взяла инструмент и поменяла передние колодки прямо передо мной. Вижу, человек умеет работать. Я был очень доволен этим как режиссер, как автор идеи, как автор сценария. Конечно, видение разное, но ведь этого и хотелось.

- Среди участников будет жительница Воронежа. Расскажите об этом в двух словах.

- В этом году у нас сезон Москва - Московская область, но девушка, ее зовут Виталина, поехала в столицу по работе, и ее машина сломалась. Она подала заявку, рассказала, как оказалась там и что ее автомобиль - ВАЗ-2111. Когда приехала, я удивился, как Виталина до Москвы на нем добралась, но мы все же отсняли программу. А вот взяла она деньги или нет - смотрите в новых выпусках в сентябре. Точные даты пока не могу назвать. Сейчас мы снимаем, и уже скоро будем монтировать.