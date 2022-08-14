Нагребли медалей: в Воронеже соревнуются экипажи байдарок и каноэ

фото Ксения Шевцова

В Воронеже с 10 по 15 августа проходят Первенство России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ. В них участвуют спортсмены до 17 и до 15 лет соответственно.

На дамбе Чернавского моста собрались ребята со всех уголков страны, чтобы побороться за победу.

РАССЕКАЯ ВОРОНЕЖСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

12 августа дамба была наполнена эмоциональными криками поддержки от тренеров и товарищей выступающих спортсменов. Ребята в возрасте от 15 до 17 лет соревновались в одиночках, двойках и четверках. В этот день у них были заплывы на 500 и 200 метров.

На открытой трибуне, несмотря на жаркий день, собралось много болельщиков. Мы поговорили с девочками из Тверской области, которые были немного расстроены своими результатами, но все равно улыбались и шутили. Обе в спорте уже более пяти лет.

Катя Перепичка пришла четвертой из девяти участников, ее обогнали в самый последний момент:

- Тренер, сказала, что я могла вступить лучше, и пошутила, что не удивлена таким результатом, хотя он тоже достойный.

Кира Жукова оказалась в финале Б, но тоже гордится этим. (Финалы делятся на категории А и Б. В первом спортсмены борются за призовые места, и оказаться в нем для них важно).

В любом случае у девчонок все еще впереди. Даже на этих соревнованиях их жду новые старты. Возможно, они наберутся сил и покажут свои лучшие результаты.

Девушки с энтузиазмом рассказали, как живут в Воронеже и чем город показался особенным:

- Гостиница у нас больше похожа на общежитие, но зато нам всем вместе весело, а закаты в Воронеже самые красивые.

Спортсменки поделились полезной информацией: когда на улице жарко, у воды еще хуже, потому что она испаряется, так что лучше к ней не подходить. А еще многие в жару любят слегка намочить руки и ноги, чтобы освежиться. Этого тоже делать не стоит.

фото Ксения Шевцова

КРАСИВЫЙ ГОРОД И ХОРОШАЯ БАЗА

Продвигаясь по берегу водохранилища от финиша к старту, мы встречали много спортсменов и поговорить также с Дарьей Ушаковой из Старого Оскола. Она представляла команду Белгородской области и заняла первое место. С нами девушка поделилась своими эмоциями от победы и рассказала о соперницах:

- Надежда на победу была, я очень этому рада. К 500 метрам готовилась усиленно, прошла их как и задумала, все получилось. Да и было не сложно. Надеюсь, я даже побила свой личный рекорд, время еще не узнавала. Много новых соперниц в этот раз, но есть и те, с кем я уже долгое время вижусь на разных стартах.

Дарья также поделилась впечатлениями от города и организации соревнований:

- Воронеж красивый, база здесь очень хорошая и организация. Из Белгородской области нас приехало 13 ребят. Все друг за друга болеют, поддерживают и радуются успехам.

фото Ксения Шевцова

ОДИН ЗА ВСЕХ

Особенно зрелищным видом гребли на байдарках принято считать четверки. Синхронные движения, командный дух, скорость и сила - все это по-настоящему завораживает.

Мы поговорили со спортсменами из Астрахани. До старта ребят оставалось совсем немного, но они нашли время пообщаться:

- Воронеж - красивый город. Буйки натянуты хорошо. Дистанция, сама база качественные.

Также спортсмены упомянули, что спартакиада была для них намного сложнее, чем первенство России, но тренировались они все равно не меньше. Доходило до трех занятий в день. Однако даже лучшая подготовка не отменяет стартового мандража:

- Конечно, все волнуемся. Ответственность в четверке высокая.

Мальчишки рассказали, что в сборной все переживают друг за друга, поддерживают перед стартом и после. На первенстве России они особенно довольны результатами девочек.

фото Ксения Шевцова

И ВСЕ ЖЕ ЕСТЬ ЧТО УЛУЧШИТЬ

В перерыве между заплывами мы взяли комментарий у тренера сборной Ростовской области. В отличие от положительных отзывов спортсменов Вера Тарасова смогла отметить и минусы организации:

- В целом все хорошо. Но скажем честно, я не особо довольна некоторыми моментами. Расстояние от эллингов, где мы находимся перед стартом, до пьедестала - 1000 метров. За две-три минуты никто физически не добежит, а туда и спортсмену нужно подойти, и мне на награждение. Все это неудобно. Еще у всех возникает вопрос, как участники будут грести пять километров, потому что тут дистанция ограничена, 40 человек никак не поместятся в девять дорожек - этот момент был не продуман, хотя решение всегда можно найти. Плюс еще к вечеру всегда много велосипедистов, машин и просто гуляющих, потому что территория не ограждена. А ведь ребята выходят с лодками, и это очень травмоопасно.

Но все же, по словам Веры Валерьевны, мелкие недочеты не испортили общего впечатления:

- Раздевалки хорошие, вопросов нет, ребята довольны. С технической стороны все, за что отвечают гребцы, организовано хорошо.

На фоне воды стоял пьедестал, где спортсменам вручали медали, сверкающие в свете палящего солнца. Другие участники подбегали к своим товарищам, поддерживали их, поздравляли. Здесь и проигравший находил силы на радость за друзей и даже соперников. Ведь в конечном счете Воронеж собрал так много ребят ради красивого и честного спорта.

Автор: Ксения Шевцова