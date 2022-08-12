Власти Воронежа обсудили создание семи туристических маршрутов с краеведами и экскурсоводами

Фото - Воронежская городская Дума Фото: Предоставлено "КП"

В столице Черноземья детально обсудили с представителями профессионального сообщества создание семи туристических маршрутов. Ранее с этой инициативой выступил депутат Воронежской городской Думы Александр Сысоев. По поручению мэра Вадима Кстенина возможности реализации проекта рассмотрели на совещании в горадминистрации. Об этом рассказали в думской пресс-службе 12 августа.

Участие в обсуждении вопроса приняли вице-мэр Людмила Бородина, руководитель управления экологии Галина Воробьева, директор ТИЦ Екатерина Шрамко, а также ряд известных и уважаемых экскурсоводов и краеведов региона. Идею Александра Сысоева поддержали не только городские власти, но и воронежские эксперты. Согласно задумке, протяженность маршрутов составит от 1,5 до 10 км и в них включат основные объекты исторического центра города. Теперь их необходимо детально проработать.

Фото - Воронежская городская Дума Фото: Предоставлено "КП"

— Хочется отметить, что эта инициатива не лично моя, она принадлежит городскому сообществу, — рассказал Александр Сысоев. — Замысел обсуждается не первый год, суть его состоит в том, чтобы связать идейно и инфраструктурно туристические объекты, создать понятный и системно реализуемый план мероприятий. При этом провести комплексное благоустройство на маршрутах между достопримечательностями.

Участники совещания отдельно остановились на вопросе размещения специальных стоянок для экскурсионных автобусов и общественных туалетов на маршруте. Поскольку именно эти, на первый взгляд, мелочи являются атрибутом цивилизованного туризма.

Фото - Воронежская городская Дума

По итогам встречи будет скорректирован план мероприятий, а реализацию проекта запустят по трем направлениям. Во-первых, будет разработан электронный вариант маршрутов, так называемый «Виртуальный Воронеж». Во-вторых, подготовлено их описание и нумерация. И, в-третьих, разработана презентационная печатная продукция, чтобы туристы могли приобрести карты-схемы или открытки с достопримечательностями Воронежа.

К слову, идею о развитии экскурсионных маршрутов одобрили и представители отельеров и рестораторов Воронежа. А это в будущем позволит задействовать внебюджетный источник средств.