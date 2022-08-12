Выходные в Воронеже: день археолога в Костенках, дворцовый уик-энд

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДЕНЬ АРХЕОЛОГА

13 августа в музее-заповеднике «Костенки» пройдет праздник «День археолога».

В 11.00 в здании музея состоится лекция палеонтолога, сотрудника Дарвиновского музея Ярослава Попова «Мамонтов.net. Гибель мегафауны ледникового периода». Мамонты были одними из крупнейших живых существ, когда-либо бродивших по земле. Они развивались миллионы лет, распространяясь от субтропической зоны до тундростепи. На пике своего расцвета их поголовье насчитывало сотни тысяч особей. Но затем они полностью исчезли. Как быстро вымерли мамонты, какие факторы повлияли на вымирание хоботных исполинов - деятельность человека или изменения в окружающей среде - на эти вопросы постарается найти ответы хранитель палеонтологической коллекции Дарвиновского музея. 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В 13.00 откроется выставка, посвященная 110-летию основателя музея-заповедника, знаменитому археологу, открывшему большинство костенковских стоянок, - Александру Рогачеву. 12+

В 14.00 пройдет мастер-класс «Путешествие в эпоху Петра I» - рассказ об археологических исследованиях, представление театра теней, создание открытки в технике трафарет. 6+

В 15.00 начнется мастер-класс «Древние пейзажи Костенок» с лекцией об «эпохе мамонтов» и «эпохе лошадей», созданием древнего пейзажа в технике монохромной живописи с элементами линогравюры. 6+

С 10 до 16 часов в зеленой зоне музея-заповедника будут проходить разнообразные археологические активности под аккомпанемент известных бардовских песен. Взрослые и дети, вооружившись главными инструментами – совками и кисточками, смогут принять участие в археологических раскопках в интерактивной песочнице, а также узнать главные правила работы на раскопе. 6+

Здесь же будет работать площадка реконструкторов. Участников ждет настоящий полевой лагерь Александра Македонского и Скифский стан. Можно принять участие в состязании, примерив на себя доспехи и взяв в руки меч, а также познакомиться с технологией ткачества и культурой древних греков. 6+

ДВОРЦОВЫЙ УИКЭНД

13 августа в дворцовом комплексе Ольденбургских пройдет концерт «Мелодии кино». В программе композиции из известных зарубежных фильмов. Исполнители: «Куранда квартет» (Геннадий Куранда (скрипка), Ксения Ролдугина (скрипка), Алла Анищева (альт), Дарья Прокопова (виолончель). Концерт пройдет на террасе дворца в 14.00. 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На первом этаже дворца можно посмотреть выставку «Сохраненное равно приобретенному… Реставрационные работы в Исаакиевском соборе и храме Спас на Крови».

А в верхнем парке - проект о садах Петра Великого. Выставка приглашает на прогулку с погружением по любимым садам великого императора. Гости парка смогут взглянуть на петровскую эпоху и столь любимые государем садовые затеи сквозь призму восприятия русских стихотворцев XVIII - XIX веков и современных поэтов, узнать о том, какие из Европейских парков отличал сам император, услышать описание садовых затей северной столицы, оставленное современником Петра Великого. Посетить выставку можно по 1 сентября, вход свободный. 6+

14 августа в музее-усадьбе Веневитинова в 14.00 литературно-музыкальная гостиная «Царица московского света». 12+

А музей-заповедник «Дивногорье» в 13.00 проводит мастер-класс «Чудеса под ногами». 6+

ПРИНЦ ЦИРКА

В цирке проходят гастроли новой программы, которая станет последней перед закрытием здания на масштабную реконструкцию. Впервые в нашем городе показывают шоу фонтанов «Принц цирка». Спектакль, созданный режиссером Русланом Ганеевым (обладателем международной премии циркового искусства "Мастер"), - это 90 тонн воды и 350 тонн оборудования. Высота фонтанов достигает 28 метров (струи бьют из 248 форсунок).

Гвоздь программы - аттракцион Владислава Гончарова «Один среди львов». В номере одновременно на манеж выходят 7 хищников. А барочном номере Дарьи и Александра Оноприенко «Лиры» трюки исполняют яркие дрессированные попугаи. Также воронежцы увидят выступление велоакробатов, покоривших не один международный фестиваль циркового искусства своими трюками на велосипедах bmx.

Кроме того, в двухчасовой программе воронежцы увидят гимнастов, эквилибристов, велофигуристов и жонглеров. В шоу звучит авторская музыка, использованы 200 эксклюзивных костюмов и яркие декорации.

Представления пройдут 13 августа в 13.00 и 17.00, 14 августа в 13.00. 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКИ

В выставочном зале музея имени Крамского работает выставка «Движение в сторону света. Советское искусство 1920-30-х гг.» - совместно с Тульским художественным музеем.

1920-30-е годы называют «золотым» временем советского искусства. Еще не утрачена была свобода художественных поисков, еще могли звучать разные голоса и интонации. В эти годы работали авангардисты, была выстроена передовая система художественного образования - во ВХУТЕМАСе преподавали крупнейшие художники, принадлежавшие к разным направлениям. Прошедшие эту школу молодые архитекторы, живописцы, дизайнеры, мастера в области прикладных искусствах (текстиль, фарфор, графический дизайн) делали ярчайшие проекты. К сожалению, затем круто изменилась сама атмосфера жизни страны: вместо открытости, жажды эксперимента возобладали подозрительность, страх, безысходность. И большинству молодых художников пришлось делать нелегкий выбор между творчеством и вынужденным компромиссом.

- Полные энергичной, побуждающей художественной силы работы Дейнеки, лиричная живопись Фалька, образ современной женственности Лебедева, светоносная, мощная живопись Древина. Острая наблюдательность Милашеского, накаленное в духовном поиске искусство Романовича. Это искусство, не отвечало принципам официального «большого стиля». В противовес пафосной торжественности, дидактичности и однозначности, художники 1920-30-х годов стремились к лиричности интонации, сложной живописности, богатству культурного контекста. Между художниками не было противостояния политического, идейного, зато очевидной стала разница эстетического опыта в понимании творческих задач, - анонсировали проект в музее.

В экспозиции представлены более 50 произведений живописи и графики. Выставка продлится до 21 августа. 12+

Еще в художественном музее имени Крамского работает выставка «Многоликая Россия». Проект представил воронежцам архивные фотографии Российской империи второй половины XIX - начала XX века из коллекции Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО.

Выставка раскрывает малоизвестные аспекты истории, покзывает разные грани русской жизни, как с исторической, так и с художественной точки зрения. Увидеть можно более 50 фотографий, которые с исторической точностью и художественной выразительностью передают разнообразие жизненного уклада населения российского государства во второй половине XIX века. Это работы известных мастеров фотоискусства второй половины XIX века: Ивана Барщевского, ателье «Буассона и Эгглер», Максима Дмитриева, Дмитрия Ермакова, Вильяма Каррика, Алфреда Лоренса, графа Ивана Ностица, Якова Лейцингера

- На фотографиях запечатлены виды Петербурга, Москвы, Новгорода, Архангельска, Ростова и других городов, а также аутентичная жизнь национальных окраин. Отдельные снимки посвящены крестьянским типам, уникальные изображения которых создал выдающийся мастер светописи Вильям Каррик. Его авторству также принадлежат живописные видовые и жанровые съемки русской деревни. Контрастом к изображениям простого люда являются снимки представителей правящего дома Романовых и великосветского сословия. В экспозицию включены отдельные снимки из знаменитого «Туркестанского альбома», выпущенного по распоряжению туркестанского генерал-губернатора фон Кауфмана, - анонсировали выставку в музее.

Выставка продлится до 21 августа. 12+