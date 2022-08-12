Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Уралом» из Екатеринбурга

Сразу два игрока "Урала" бросаются под удар Романа Акбашева. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В первом тайме матча «Факела» с «Уралом» команды играли нервно, много нарушали правила. Гости получили три желтых карточки, воронежские футболисты – ни одной.

Просто рвал и метал представитель Воронежа в составе «Урала» Андрей Егорычев. Выгрызал в борьбе вся мячи, один раз совершил опасный проход по флангу. Одним словом, комфортно чувствовал себя на родной земле.

Что касается комбинаций, то они, как правило, не получались. Обе команды отметились лишь одним ударом в створ ворот. В конце тайма сначала румынский легионер Эрик Биквалфи ударил прямо во вратаря «Факела» Илью Свинова. А уже в добавленное время после изящного розыгрыша мяча удар Георгия Гонгадзе пришелся точно в голкипера гостей Илью Помазуна.

Во втором тайме гости сделали ставку на «стандарты». Рослые игроки «Урала» раз за разом продавливали оборону гостей. Сначала футболист гостей, гренадер Алексей Герасимов (между прочим, уроженец города Борисоглебск Воронежской области) пробил головой чуть неточно. Почти сразу же атака «Факела» закончилась ударом Романа Акбашева с убойной позиции - мимо. Уже ближе к концу матча Биквалфи головой ударил в штангу. И снова «Факел» ответил. Вышедший на замену Максим Максимов также головой замкнул навес – Помазун спас.

Последний голевой шанс возник у «Урала». Ираклий Квеквескири, вышедший на замену, сбил Бикфалви у самой линии штрафной. К счастью для поклонников «Факела», которых собралось на трибунах больше 18 тысяч (болели, как всегда, классно), румын пробил плохо – прямо в руки Свинову.

«Факел» набрал три очка и пока остался на 12 месте. Находящийся на 11 месте «Оренбург» имеет в активе столько же, но у уральцев лучше разность мячей.

Следующий матч «Факел» проведет в Самаре против «Крыльев Советов» 19 августа. Игра начнется в 19.00.