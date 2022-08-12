Спортивные выходные в Воронежской области: решающая игра «Факела», лучшие юные гребцы России на водохранилище и метание ножей

Фанатов "Факела", борющихся против введения Fan ID, не будет. Поэтому нашу команду другие болельщики надо поддерживать еще активнее - за себя и за тех парней. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Выходные в Воронежской области на этот раз будет очень насыщенными для любителей спорта.

Совсем скоро стартует матч «Факела» с «Уралом» из Екатеринбурга. Победа, скорее всего, поможет нашей команде подняться с 12 места повыше. Ничья или поражение уже поставит под сомнение перспективы «Факела» в Премьер-лиге. Все билеты на матч уже раскуплены. Организаторы обещают шоу-программу перед началом встречи. А мы предлагаем для начинающих болельщиков небольшой футбольный ликбез и любопытные факты из истории «Факела». Будем надеяться, что наша команда и на этот раз не испортит настроение своей игрой. Трансляцию ее можно будет посмотреть на «Матч ТВ» в 19.30.

На акватории Воронежского водохранилища проходят сразу два крупных соревнования. Лучшие юные гребцы России соревнуются на гребной базе «Буревестник» (ул. Димитрова, 2в) на первенстве страны. 12 августа с 18.15 до 19.00 пройдут интересные заезды четверок. 14 августа советуем посетить финалы на 200 метров с 9 до 12 часов и эстафеты - с 15.00 до 17.50. 15 августа с 9.00 до 14.00 будет заезд на 5 км, там будет особенно эффектно смотреться старт.

На соревнования гребцов можно будет полюбоваться и 13, и 14 августа. Фото: Федерация гребли на байдарках и каноэ России ВКонтакте.

13 августа в 11.00 на береговой линии парка «Алые паруса» (ул. Арзамасская, д. 4) начнутся завершающие областные соревнования по парусному спорту «Кубок Черноземья» заезды яхт. Суббота запомнится вам еще больше, если вы их увидите. Можно и эффектную фотографию на их фоне сделать.

Яхты - это красота и романтика! Фото: предоставлено Воронежской областной общественной организацией «Федерация парусного спорта».

А можно 13 августа во время визита в «Алые паруса» еще и посмотреть соревнования «Оранжевый мяч». В нем сразятся баскетболисты в формате 3 на 3. То есть, в каждой из команд по три игрока. Сражения в уличный баскетбол стартуют в 11.00 на игровой площадке парка.

За полетами оранжевого мяча можно будет понаблюдать в парке "Алые паруса" 13 августа. Фото: Баскетбол 3х3 Воронеж / VRN3x3 ВКонтакте.

12 августа в Воронежской области начали праздновать День физкультурника Более 100 спортивных мероприятий намечены не только на сегодняшний день, но и на 13 и 14 августа. В их числе волейбол, шахматы, соревнования по дартсу, борьбе, городошному спорту, русской лапте.

Одним из кульминационных моментов праздника станет финальная игра Кубка области по футболу на стадионе «Локомотив» в Боброве 13 августа. В нем встретятся «Химмаш-Сервис» (Борисоглебск) - «Спартак» (Россошь). Игра начнется в 15.00.

Финал Кубка Воронежской области по футболу пройдет на этом стадионе. Фото: VK-канал ФК «Спартак».

Желающие повысить уровень знаний и умений могут посетить мастер-класс по футболу в Кантемировском районе и по выполнению нормативов ГТО в Репьевском, занятия с тренером для всех желающих в рамках «Дня открытых дверей в тренажерном зале» в Богучарском районе. Также в программе праздника открытие новой спортивной площадке в селе Трехстенки Каменского района и торжественный концерт в Семилукском районе.

На территории технической школы ДОСААФ (ул. Острогожская, д. 150/2) 13 августа состоится чемпионат Воронежской области по ралли-спринту. Пройдут заезды в четырех классах машин «1400», «1600», «2000» и «Свободный». Организаторы приглашают как новичков, так и профессионалов автомобильного спорта. В гонках могут участвовать пилоты, имеющие лицензию РАФ (не ниже категории «Е»), достигшие 18 лет. Заезды начнутся в 11.00.

На улице Острогожской 13 августа пройдет зрелищное ралли Фото: Федерация автомобильного спорта Воронежской области ВКонтакте.

В спорткомплексе «Олимпик» (Московский проспект, д. 150) 13 августа, начиная с 10.00, пройдут первенство и чемпионат Воронежской области по спортивному метанию ножей. Суть состязаний – примерно, как в дартсе, попасть как можно ближе в центр мишени. Хотите посмотреть на воронежцев, которые при желании могли бы сниматься вместо звезды Голливуда Дэнни Трехо в фильме «Мачете», приходите на «Олимпик»!

Хотите увидеть, как профессионально метают нож, приходите на "Олимпик" утром 13 августа. Фото: Общероссийская ФСОО "Спортивное метание ножа", ВКонтакте.

С 13 по 18 августа в спорткомплексе «Юбилейный» (улица Карла Маркса, 116) пройдут областные соревнования по шахматам «Мемориал Загоровского». Начало в каждый из дней в 17.00. Организаторы приглашают шахматистов с судейскими категориями и даже без них попробовать себя в качестве судей или волонтеров. Желающие могут написать Павлу Михайловичу Сиротину - 89103460570 во всех мессенджерах.