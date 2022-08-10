Серебряный призер чемпионата России, воронежская бегунья Эмилия Тангара: «Подумывала выступать за родину моего отца Мали»

Эмилия Тангара - спортсменка и просто красавица! Фото: Юрий КОЗЛОВ

Одной из лучших бегуний недавнего чемпионата России стала воронежская спортсменка Эмилия Тангара. Она стала серебряным призером финала на дистанции 400 метров с барьерами. Победила там, кстати, тоже бегунья из Воронежа Ирина Баулина (видео забега смотрите ниже).

Статная мулатка как-то не очень вяжется с привычными представлениями о воронежских девушках. Мы поговорили с Эмилией о ее корнях. Она также рассказала, как стала бегуньей и с какими неприятными ситуациями порой ей приходилось сталкиваться в детстве.

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- Как вам первое выступление на взрослом чемпионате?

- Очень ждала соревнования, возлагала на них большие надежды. Первый раз бежала свою коронную дистанцию в 400 метров в три круга, обычно было один-два. Мне это показалось интересным. Хорошо разложила силы по дистанции, немного устала в конце, но было вполне терпимо. Потом бегала эстафету. Вот там усталость меня точно «дожала». Уже было совсем тяжело бежать. Ноги такие мягкие, ватные…

- Что скажете о погодных условиях в Чебоксарах?

- Бежали вечером. Мне казалось, что вообще идеальная погода. Никогда в такую не бегала, ни жарко, ни холодно. Такое классное ощущение, как будто растворяешься в воздухе.

- Организация соревнований, наверное, была на высшем уровне?

- Все практически идеально – так скажем, на 99 процентов. Один раз нас задержали со стартом, но опять же погода отличная, не успела ни замерзнуть, ни зажариться. Вообще в Чебоксарах отличная разминочная зона, хороший выход. И много зрителей на трибунах было. Это заводит.

- Анализировали, что помешало стать первой?

- Во-первых, с моей землячкой Ириной Баулиной мы все-таки не ровесницы, она на три года старше (мне 20, ей 23). Думаю, с приобретением опыта прибавлю, важно, что результаты растут с каждым стартом. Вот на чемпионате России быстрее, чем 57 секунд, пробежала.

Высокий старт в исполнении Эмилии. Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Отношения с Ириной дружеские или напряженные?

- Скорее, нейтральные.

«ОТЕЦ ДАВНО УЕХАЛ В МАЛИ, Я НА ЕГО РОДИНЕ НИ РАЗУ НЕ БЫЛА»

- Кому вы обязаны своей экзотической для Воронежа внешностью – маме или папе?

- Отцу. Он малиец. Мама жила в Воронеже, он приехал учиться, какое-то время жил здесь. Но потом уехал на родину в Мали. Сейчас он занимается демографическими вопросами в администрации столицы страны Бамако.

- Кто-то из родителей занимался спортом?

- Отец - нет. А вот мама ездила на областные соревнования по таэквондо, потом, правда, «завязала» со спортом.

- Не думали после того, как нашу легкую атлетику «забанили», выступать за команду Мали?

- Если честно, то были такие мысли. Но несерьезные. Менять российское гражданство на малийское вообще нецелесообразно.

- А, может, двойное получить?

- Знаете, так глубоко не копала. В России все привычно, сборы, тренеры, подготовка. Как все это было бы в Мали, непонятно. Тем более, что там постоянно нестабильная политическая обстановка. Какие-то военные действия уже давно, то в Мали, то в соседних странах. Одним словом, не вариант.

- Из-за своей внешности сталкивались с проявлениями расизма?

- В детстве да. Дразнили в школе, обзывали. Родители некоторых учеников специально детям запрещали приглашать меня на день рождения. Но раз пережила, переросла, не такие уж серьезные, получается, проблемы были.

- А сейчас как?

- Мне кажется, в целом как-то терпимее стали люди, толерантнее, как говорится. Правда, бывают отдельные индивиды, которые пробуют «подкалывать». Но такие шуточки всю жизнь слышу. Хоть бы уж что-то новое придумали. Главное – комплексов не «заработала». Наоборот, лет с 17-ти пробую себя как фотомодель. И достаточно успешно.

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- Общались, наверное, с коллегами на чемпионате России? Могут ли наших спортсменов снова допустить на международные старты?

- Пока складывается впечатление, что с этим тяжело, и в ближайшее время ситуация не изменится. Отношусь к этому философски: что есть, то есть, все равно мы ничего не можем изменить.

- Как вообще изменилось все после того, как российских легкоатлетов «забанили»?

- Мне трудно судить. Я, когда еще была возможность поехать на соревнования за рубеж, по результатам не дотягивала. А когда достигла определенного, достаточно высокого уровня, уже нас на международные соревнования не допускали. С другой стороны, много стало коммерческих стартов внутри России. В 2022 году практически на всех выступила. Жаль, что всего два старта на моей коронной дистанции осталось. Еще не набегалась.

- Получается, международные санкции для вас, может быть, даже и в «плюс» пошли?

- Опять же не с чем сравнивать. Но на чемпионате России говорила с опытными спортсменами. Все отмечают, что больше внимания стало к внутренним стартам. И на федеральных каналах их стали показывать. Так что будем относиться к этим обстоятельствам с оптимизмом и верить в лучшее.

- В Воронеже где занимаетесь?

- На стадионе «Буран». Его полтора года назад реконструировали, сейчас там созданы хорошие условия.

В Воронеже юная бегунья тренируется на стадионе "Буран". Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Удается совмещать соревнования с учебой?

- Одно другому не мешает. Я - студентка третьего курса Воронежской государственной академии спорта.

- На чемпионате России не удивлялись вашему появлению? Может, с какой-нибудь американской бегуньей путали?

- Нет, четко объявляли, что я из команды Воронежской области, так что вопросов не было (улыбается).