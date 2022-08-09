«Место памяти и скорби»: губернатор высоко оценил готовность мемориала в Острогожске

Фото - Правительство Воронежской области

9 августа губернатор Александр Гусев побывал с рабочим визитом в Острогожском районе. Глава региона оценил готовность мемориала времен Великой Отечественной войны, встретился с местными жителями и провел совещание.

Работы на мемориале идут полным ходом

Первым делом Александр Гусев проверил в Острогожске, как ведется перезахоронение останков мирных жителей и военнопленных, погибших в годы Великой Отечественной войны. Проект по его поручению курировал его заместитель - руководитель аппарата губернатора и правительства области Сергей Трухачев. Глава региона высоко оценил результаты: работы возле парка «Патриот» завершаются, как и планировали. Уже установлена скульптурная композиция, посвященная увековечению памяти погибших в немецком лагере «Дулаг-91». Обновлена въездная группа на границе Острогожского района и въездной знак с надписью «Город Острогожск». На завершающей стадии – благоустройство территории, скоро наведут порядок и на улице Карла Маркса.

Фото - правительство Воронежской области

Электричество, газ и компьютеры для школьников

Затем губернатор провел прием граждан, выслушал их просьбы и дал распоряжения профильным подчиненным. Так, местный фермер попросил посодействовать в проведении линии электропередачи к летнему лагерю содержания КРС (более 300 голов). Мужчина заключил договор с «Воронежэнерго», должны дать свет до 17 января 2023 года. Сейчас филиал ведет проектно-изыскательные работы для реконструкции существующей ВЛ-10-1. Губернатор поручил департаменту ЖКХ и энергетики Воронежской области взять вопрос на контроль и ускорить процесс.

Еще Александра Гусева попросили помочь с подведением газопровода к хутору. Для этого уже разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение. Деньги на работы предусмотрены на 2024 год. Глава региона и в этом случае поручил ускорить работу.

Фото - Правительство Воронежской области

Что касается личных просьб, то местная жительница попросила помочь с приобретением аппарата для лежачей матери. Двум многодетным семьям губернатор распорядился выдать компьютеры для школьников, а еще одной выделить «Газель».

Аграрии работают с прибылью

Затем в райадминистрации прошло крупное совещание, основной темой которого было развитие Острогожского района. Первый замруководителя департамента экономразвития Воронежской области Константин Хорошев доложил, что за 5 лет в рамках региональной адресной инвестпрограммы на объекты капитального строительства муниципалитету направили 345 млн рублей. В 2022 году на возведение еще трех объектов запланировано выделить 111,2 млн рублей. А до 2026 года – девяти объектов на 843,2 млн рублей.

В свою очередь глава района Сергей Хорошилов отметил, что в последние годы в районе идет стабильный рост объемов промышленного и сельскохозяйственного производства. В 2021 году общий оборот предприятий составил порядка 20 млрд рублей, промышленных — 6,6 млрд рублей, АПК — 8,8 млрд. С начала 2022-го темп роста промпроизводства в сопоставимых ценах по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 113,7%.

Было отмечено, что район находится в пятерке лучших в области по урожайности зерновых (58,3 цн/га). Ожидается, что аграрии в этом сезоне соберут порядка 160 тысяч тонн. В целом же местные сельхозпредприятия работают с прибылью. В 2021 году она составила около 815 млн рублей (+110%).

Например, крупное предприятие здесь – ЗАО «Острогожсксадпитомник». Хозяйство активно включилось в сертификацию по производству органической продукции по трем культурам: малина, голубика, черноплодная рябина. Дополнительно в рамках реализации инвестпроекта, благодаря поддержке губернатора хозяйству выделили земли Острогожского многопрофильного техникума, что позволило заложить более 400 га интенсивных садов и приступить к строительству фруктохранилища. Продолжается и реализация проекта по расширению производства и хранения.

Район развивается динамично

Подводя итоги поездки, Александр Гусев отметил, что муниципалитет развивается динамично.

— По экономике района достаточно критично сегодня прозвучало про уменьшение инвестиций, не такой большой рост собственных налогов, но это все объективно. В район раньше вкладывалось более 2 млрд рублей — инвестиции неплохие для района с такой численностью населения. Уверен, что лучших значений они достигнут ближайшие годы, — подчеркнул глава региона.

Фото - Правительство Воронежской области

И отдельно указал на необходимость увеличения зарплаты в районе и в области — выше уровня инфляции. Также губернатор сообщил о выделении дополнительных средств на транспортную сферу, здравоохранение, дороги и повышение заработной платы.

— Когда формировали бюджет, не старались «разогнать» доходную часть. Ситуация показала, что такой сдержанный подход себя оправдывает. Сейчас мы видим, что, с учетом переходящих остатков, у нас есть возможность распределить до 4 млрд рублей. Мы этой задачей сейчас занимаемся подытожил, — резюмировал глава региона.