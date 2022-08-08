Губернатор Воронежской области Александр Гусев: «Научные лаборатории в вузах начнем создавать к 2023 году»

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Губернатор Александр Гусев провел совещание, посвященное обсуждению мер поддержки вузов региона и в целом развития научного потенциала Воронежской области.

Заместитель председателя правительства области Олег Мосолов напомнил: региональное правительство поддерживает вузы по пяти направлениям. В частности, награждают победителей Кубка инноваций, Областного конкурса молодых ученых в области науки. Студенты получают стипендии имени Петра I. Перспективные сотрудники вузов принимают участие в конкурсе Российского научного фонда (его победители получают престижные награды), а также в Конгрессе молодых ученых. Теперь региональное правительство может еще больше поддерживать вузы. Олег Мосолов отметил, что после внесенных в закон изменений на федеральном уровне возможно финансирование федеральных вузов и научных организаций на региональном уровне.

Предлагается, что региональное правительство сможет финансово поддержать создание научных лабораторий в вузах и выделять на это грант. При этом планируют исходить из запросов региональной экономики и в процесс привлечь партнеров — предприятия.

Проект собираются финансировать с трех сторон - предприятие-партнер, вуз и областное правительство. Конечным результатом станет появление лаборатории, создание продукта. А в дальнейшем на базе лаборатории будет проходить обучение студентов и повышение квалификации сотрудников предприятий.

Губернатор Александр Гусев поддержал это предложение. Глава региона поручил подготовить необходимые нормативные акты и запускать проект с 2023 года.

На совещании обсудили и создание регионального межвузовского кампуса «Про будущее» на базе СОК «Веневитиново» Воронежского государственного университета. Объект пока еще строится. Там расположены 73 летних домика, здание столовой, объекты инфраструктуры, есть артезианская скважина, водонапорная башня, трансформаторная подстанция.

Как пояснил ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий, региональный межвузовский кампус станет неким «ускорителем» персональных профессиональных маршрутов. Участниками смогут стать учащиеся профильных классов, студенты техникумов и вузов, научные школы, вузы, исследовательские институты, индустриальные партнеры. Тут будут проводить форсайт-сессии. Направления будут разные: телекоммуникационная связь, агропромышленный комплекс, авиация и космос, химическое производство, микроэлектроника и атомная промышленность.

Представители каждой из этих сфер смогут погружать студентов в корпоративную структуру отрасли, рассказывать о ее будущем, о работе предприятия и помогать с разработкой комплексных сквозных проектов, требующих научных, инженерных и производственных ресурсов.

Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Наталья Салогубова, отметила актуальность появления подобного кластера и его пользу. Так, будет формироваться среда для появления стартапов и кадрового резерва для высокотехнологичных производств.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

Губернатор Александр Гусев одобрил предложение. И тут же поручил начать подготовку для соответствующего проектирования, направленного на скорейшее завершение строительства объекта.

— Прошу подумать над всеми вариантами проектирования — не только корпус, который нужно проектировать и достроить, но и на всю площадку посмотреть. Мы не будем там создавать базу отдыха, но нужны площадки для активности и развития ребят. Прошу сделать и финансовую оценку строительства корпуса, — поручил губернатор.

Олег КУЗНЕЦОВ