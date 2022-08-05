Заводы под санкциями и дружба с Узбекистаном: экономические новости недели для воронежцев

Под санкции США попали два воронежских завода Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Почему воронежские предприятия попали под санкции США? Во сколько обойдется создание интеллектуальной транспортной системы? Как сильно подорожало жилье в регионе за последние два года? Ответы на эти и другие вопросы подготовила «Комсомолка» в подборке ключевых экономических событий минувшей недели.

Два предприятия попали под санкции

США дополнили список санкций в отношении российских предприятий. В этот раз в него попали два наших: АО «Воронежский завод полупроводниковых приборов – сборка» («ВЗПП-Сборка») и АО «Конструкторско-технологический центр электроники» (КТЦ «Электроника»).

Причины в том, что ВЗПП является одним из крупнейших в России поставщиков электронных компонентов, а на КТЦ выпускают электронные продукты и полупроводниковые устройства для госзаказов. Кроме того, завод – часть кластера, сформированного на базе АО «Концерн «Созвездие», где производят оборудование для военной промышленности.

Санкции предполагают блокировку имущества этих юрлиц, если такое найдут на территории США. Запрещены все транзакции предприятий с гражданами штатов, то есть любые финансовые операции или поставка товаров.

Жилье подорожало на 59%

Эксперты сервиса по поиску работы HeadHunter проанализировали, как изменилась доступность жилья в Воронежской области за последние два года. Сейчас один «квадрат» в среднем стоит 86,4 тыс. рублей, тогда как в 2020-м было 54,2 тыс. При этом средняя зарплата с тех пор выросла всего на 8,1% - с 43,2 до 46,7 тыс.

Один «квадрат» в среднем стоит 86,4 тыс. рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Получается, что семье из двух работающих людей со средней зарплатой, чтобы купить квартиру площадью 54 кв. м. на вторичном рынке, нужно копить, не тратя ни копейки, 4 года и 2 месяца. В 2020-м было 2 года 8 месяцев.

Для сравнения, самое доступное жилье в Челябинске (3 года), Оренбурге (3 года и 1 месяц), Астрахани и Саратове (3 и 6). Сложнее купить квартиры жителям Нижнего Новгорода (5 года 5 месяцев), Санкт-Петербурга, Казани, Владивостока (6 и 1) и Москвы (6 и 3).

Два диска Шатунова продают за 700 тысяч

Информация о продаже дисков с автографом Юрия Шатунова появилась на одном из сайтов бесплатных объявлений. Владелец просит за оба диска 700 тыс. рублей. Он уверяет, подписи подлинные, что могут подтвердить любые проверки, а диски хранились бережно.

По словам автора публикации, автографы он получил на концерте артиста в Воронеже в 2012-м. Песни на двух дисках были записаны в 1988 - 1989 годах.

Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня этого года на 49-м году жизни. У него диагностировали обширный инфаркт.

Товарооборот со странами ШОС вырастет

О готовности увеличить товарооборот со странами Шанхайской организации сотрудничества (Узбекистан, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан) заявил губернатор Александр Гусев. Речь об этом шла на III Форуме глав регионов государств - участников ШОС в Ташкенте.

По итогам прошлого года товарооборот с названными странами уже вырос на 53% и составил 563 млн долларов. Один из ключевых партнеров – Узбекистан. В основном сотрудничество складывается в аграрном секторе. Наши предприятия, преимущественно масложировой отрасли, активно наращивают присутствие там.

- Также мы поставляли в прошлом году кондитерские товары, муку и мучные изделия, крахмал, сыры, йогурты, сахар. Но нам есть куда еще расти. На форуме договорились более предметно обсудить развитие нашего сотрудничества и в других сферах, - рассказал Гусев. - Потенциал есть и у экспорта продукции узбекского АПК в Воронежскую область. Например, в расширении поставок сезонных фруктов и овощей, орехов и сухофруктов. Есть и другие перспективные направления. Например, мы могли бы создать совместные селекционные предприятия, производства по переработке плодовоовощной продукции, логистические центры с хранилищами продукции АПК, организовать совместное промышленное садоводство и предприятия по переработке мяса и молока. Уже поручил сотрудникам облправительства предметно изучить такие возможности.

На интеллектуальную транспортную систему потратят 449,2 млн

Внедрением интеллектуальной транспортной системы в Воронеже и прилегающих районах займется «Ростелеком». Компания победила на аукционе, предложив цену в 449,2 млн рублей. При этом начальная максимальная цена контракта составляла 774,4 млн.

Заявки подали еще три организации, но их отклонили из-за несоответствия требованиям заказчика - «Регионального центра безопасности».

Интеллектуальную транспортную систему создаст "Ростелеком" Фото: с сайта мэрии Воронежа

Транспортная система объединит подсистемы фотовидеофиксации, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», пунктов весового контроля, парковочного пространства и метеомониторинга (он появится на Северном и Вогрэсовском мостах).

На 119 перекрестках установят подсистему светофорного управления, мониторинга параметров транспортных потоков, а также наблюдения ДТП и ЧС.

Динамические информационные табло и знаки переменной информации запустят на проспекте Патриотов, улицах Бурденко, Лебедева, Степана Разина, Димитрова, Остужева и Антонова-Овсеенко.

Еще одна подсистема будет управлять умными остановками. Предполагается, что такими будут «Новгородская улица», «Графская кухня», «Гостиница», «Станкостроительный завод», «Улица Красных Зорь», «Улица Торпедо», «Аптека» и «Улица Машиностроителей».

Все работы планируют завершить до 30 сентября 2024 года.

Вторым этапом реконструкции Остужевской развязки займется «СМУ-90»

Определен генеральный подрядчик для второго этапа реконструкции Остужевской развязки. Им стала воронежская дорожная компания «СМУ-90». Как пояснил мэр Вадим Кстенин, у фирмы есть большой опыт строительства и ремонта дорог, обновления мостовых сооружений. К примеру, «СМУ-90» досрочно выполнило реконструкцию путепровода на Работнице.

На второй этап потратят 2,05 млрд рублей. Речь идет о расширении до шести полос дороги от путепровода на улице Остужева до федеральной трассы М4 «Дон», а также строительстве развязки в разных уровнях по типу классического клеверного листа на пересечении Остужева и Минской.

Отметим, сейчас продолжается первый этап реконструкции развязки. В активной фазе находится строительство нового путепровода: на всех 14 пролетах сооружения полностью смонтированы балки, проводится обустройство гидроизоляции. Затем рабочие сделают деформационные швы, проложат подходы к путепроводу и создадут «дорожную одежду».