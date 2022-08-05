Спортивные выходные в Воронеже: благотворительный забег в Центральном парке и открытие фестиваля зарядки

В Центральном парке своим бегом вы сможете помочь в лечении больного ребенка. Фото: с сайта ювжд-забег.рф.

В Воронеже в сразу двух крупных спортивных праздниках 7 августа могут участвовать все желающие.

В 10.00 в Центральном парке культуры и отдыха (улица Ленина, 10) начнется благотворительный забег «Достигая цели!», посвященный Дню железнодорожника. Чтобы в нем участвовать, достаточно зарегистрироваться, выбрать дистанцию и сделать взнос (для оплаты можно использовать QR-код, который можно найти по этой ссылке).

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ЗАБЕГЕ

500 м — 500 руб.

1520 м — 700 руб.

5000 м — 1000 руб.

Пенсионерам — скидка 50%.

На забег нужно принести распечатанную квитанцию об оплате регистрационного взноса.

Электронная регистрация на забег завершается 6 августа 2022 в 23.59.

Каждому участнику выдадут стартовый пакет, включающий брендированную футболку с индивидуальным номером, который можно будет получить в зоне регистрации (Центральный парк культуры и отдыха – «Динамо») с 08.00 до 10.00 в день забега.

Все финишеры получат медали участника, а победители – медали за 1, 2 и 3 места по каждой из дистанций.

Все собранные деньги передадут в Российский детский фонд для помощи больному ребенку – девятилетнему Владику Иноземцеву. Помочь можно, даже не участвуя в забеге: возможность сделать пожертвование на любую сумму будет предоставлена во время проведения мероприятия.

После забега можно еще поучаствовать в большой развлекательной программе Дня Железнодорожника в Центральном парке.

Также 7 августа в 11.00 в парке «Орленок» откроется спортивный фестиваль #зарядкаВНЕпогоды! Вас ждет не только энергичная зарядка, но и спортивные конкурсы, подарки от организаторов и партнеров!

До 30 октября жители Воронежа и области, дружащие со спортом, могут начинать воскресное утро с активных тренировок.

Каждое воскресенье в 11.00 на площадках города и области сертифицированные тренеры по разным видам спорта: зумба, йога, кроссфит, каникросс, капоэйра и многим другим будут проводить бесплатные занятия!

Тренировки не требуют от участников специальной подготовки, главное – прийти! Чтобы стать частью этого спортивного движения, нужно зарегистрироваться, перейдя по ссылке

Фестиваль зарядки начнется 7 августа и продлится до 30 октября Фото: предоставлено организаторами.

6 и 7 августа продолжится личное первенство России по стендовой стрельбе среди юниоров. Напомним, соревнования проходят в Шилово в спортивном стрелковом комплексе профсоюзов (улица Острогожская, 101).

В личном первенстве участвуют 60 лучших юных спортсменов. Все любители меткой стрельбы по «тарелочкам» могут полюбоваться на их мастерство, начиная с 9.00. Соревнования продлятся до 9 августа.

Стрельба по "тарелочкам" не терпит суеты. Фото: Федерация пулевой стрельбы и стендовой стрельбы ВКонтакте.

А в начале следующей рабочей недели, в понедельник, 8 августа, стартует традиционная юношеская парусная регата. Спортсмены из Воронежской, Московской, Липецкой, Курской и Орловской областей будут сражаться за Кубок Черноземья.

Соревнования пройдут на акватории Воронежского водохранилища возле парка «Алые паруса» в Левобережном районе. В день открытия гонки стартуют в 12 часов. В остальные дни, с 9 по 13 августа, юные мастера парусного спорта будут соревноваться, начиная с 12.00 примерно до 15 часов.

Паруса – это всегда красиво. А когда они несутся на солидной скорости, это еще и захватывающе. Есть смысл прийти в парк «Алые паруса» тем, кому это позволит время. Не пожалеете!