Почему Z-town безоговорочный лидер

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В начале этого года рабочая группа российских застройщиков и IT-специалистов в рамках ЕРЗ и Profitbase завершила разработку методологии присвоения классов умного дома многоквартирным новостройкам. Данный факт стал первым этапом создания рейтинга цифровизации строящихся и вводимых в эксплуатацию жилых домов в России.

Самый высокий на настоящее время в Воронежской области класс «С» получил жилой комплекс Z-town от девелопера «Новый код». Чем именно привлекателен Z-town, «КП» рассказал Дмитрий Батищев, руководитель управляющей организации Smile.

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Про плюсы умных квартир

- Скажите, цифровизация - это дань моде или всё-таки действительно имеет практическую плоскость применения?

- Думаю, что так вопрос уже не стоит. Тот, кто не задумывается сейчас о внедрении современных IT решений, рискует в обозримом будущем отстать от рынка. Это уже не дань моде, а серьёзная оптимизация финансовых и трудовых затрат. Дом с цифровой начинкой будет более конкурентным, чем аналог. Его эксплуатация будет проще, чем у домов, не имеющих современных технологичных решений.

- Какие всё-таки инновации могут так сильно изменить жизнь завтрашних собственников «умных» квартир?

- В основе всех диджитал решений лежит использование технологий информационного моделирования и интернета вещей. На практике это подразумевает проектирование, строительство и эксплуатацию объекта с использованием одной информационной системы. То есть все участники процесса будут иметь доступ к исходным данным и необходимым сведениям. Мы будем знать кто, зачем и что запроектировал, когда установил, провёл техническое обслуживания или произвёл ремонт. Это похоже на медицинскую карточку пациента, только кроме истории болезни есть исходный код ДНК и набор рекомендаций по здоровому образу жизни.

Что касается интернета вещей, то применительно к Z-town, это значит, что каждый прибор, устройство или инженерная система будет на контроле сервисных специалистов. Задумывая архитектуру цифровой системы обслуживания и управления Z-town, мы изначально полагали, что для оптимальной эксплуатации инженерной инфраструктуры и взаимодействия с собственниками, мы должны построить единую цифровую платформу. Она включает в себя систему управления комплексом, мобильное приложение жителя, мобильное приложение для исполнителя, CRM систему и собственный расчётный центр.

- Что такое система управления ЖК?

- Прежде всего, это система диспетчеризации всего оборудования. При эксплуатации все параметры работы инженерных систем будут контролироваться в режиме онлайн. Будь то работа насосного оборудования или котельной, лифтов или шлагбаумов, системы пожарной сигнализации и прочего. Все квартиры мы планируем оснастить счётчиками с дистанционной передачей данных. Вода, электричество или тепло, всё будет считаться в автоматическом режиме. Не нужно помнить про передачу показаний и бояться ошибиться.

Про безопасность комплекса

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- Как умные устройства будут помогать в обеспечении безопасности комплекса.

- Хороший вопрос. Сейчас уже никого не удивишь шлагбаумами с пультами. Мы же заложили в эту системы интеллектуальную составляющую. Въезд и выезд машин будет осуществляться, в том числе, на основе считывания номеров автомобилей. При подъезде номер автомобиля будет считываться камерой и сверяться с базой данных. При этом автомобиль специальных служб будет автоматически распознан и беспрепятственно проедет. Конечно же, сохранится возможность открыть шлагбаум или ворота при помощи традиционного брелока, телефонного звонка или кнопки в мобильном приложении. При этом фиксация передвижения всех автомобилей будет вестись постоянно.

- А если ко мне приехали гости?

- Вы можете дистанционно предоставить доступ, но в случае, если вас нет на связи, поможет сервис заказа разовых пропусков. В мобильном приложении указываете номер авто и предоставляете возможность проезда. Это может быть такси или курьер, гости или доставка мебели. При помощи данного сервиса вы можете не беспокоиться за своих посетителей.

Следующая составляющая безопасности - видеонаблюдение. Мы решили добавить машинное зрение и запроектировали систему с видеоаналитикой. Система определяет наличие в кадре дыма, драки, забытых вещей, оружия, упавшего человека и прочего. В этом случае будет подаваться сигнал о тревожном событии. Кстати, видеонаблюдение будет охватывать не только дворовую и прилегающую территорию, но и колясочную, прачечную, фитнесс-пространства, коворкинг, игровую детскую комнату, а также лифтовые кабины со всеми этажными холлами. Кроме того, панорамные камеры с высоким разрешением охватят весь двор с подкровельного пространства.

Что касается системы контроля доступа, то умные видеодомофоны смогут, в случае согласия пользователя, считывать биометрию и обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию комплекса или в подъезд. Мы реализуем бесконтактный проход по наличию у гостя bluetooth метки, которая определиться на подходе к домофону и разблокирует двери.

Про мобильное приложение

- Что необычного в вашем мобильном приложении для жителей?

- Это не просто мобильное приложение. Это, как сейчас принято называть, единое мобильное приложение или SuperApp. При написании софта наша задача состояла в том, чтобы объединить в одном приложении все сервисы, которые традиционно включаются в разные программы производителями оборудования (доступ, домофония, видеонаблюдение и пр.).

Функционал достаточно широкий. Перечислю основные возможности:

- сервис подачи заявок в управляющую организацию с возможностью отслеживанием исполнения и оценки полученного сервиса; - новости управляющей компании и push-уведомления об аварийных событиях или плановых отключениях; - оплата счетов за жилищно-коммунальные услуги и платные сервисы сторонних организаций; - маркетплейс товаров и услуг; - сервис бесконтактного прохода и проезда; - дистанционное управление шлагбаумом/воротами/калитками; - заказ гостевых пропусков на проход или проезд; - видеоконтроль и видеонаблюдение с аналитикой установленных сценариев; - видеодомофония с возможностью доступа по face id /BLE; - автоматическая система контроля и учета всех энергоресурсов (э/энергия, вода и тепло) с онлайн показаниями приборов учета и доступом к архиву; - работа с квартирными умными устройствами - контроль протечек с автоматическим перекрытием вводных кранов, управление освещением и питанием розеток, настройка климата, контроль безопасности, уведомления при проникновении в квартиру с передачей сигнала в охранное подразделение УО; - чат, проведение опросов, голосований и общих собраний собственников.

- И есть ещё приложение?

- Да, для сервис-мастеров, которые исполняют заявки. Заявки сотрудниками принимаются в режиме онлайн, а время обработки заявок сокращается. Происходит мгновенная отчётность и оценка работы.

- И всем этим нужно научить пользоваться жителей?

- Вы правильно заметили, важная задача - обеспечить использование технологии жителями. Всем резидентам ЖК Z-town вместе с ключами от квартиры будет выдаваться QR-код для установки мобильного приложения с аккаунтом доступа, а также линки для присоединения к нашим социальным сетям и сайту. Обучающий видеоролик поможет в освоении приложения. Всё будущие жители уже сейчас общаются с менеджментом управляющей организации в созданном telegram чате. Информацию о ЖК, сервисе, разъяснения и ответы на вопросы лучше получить сейчас.

Особое место в работе УО Смайл занимает организация общения с мессенджерах и соцсетях, zoom-конференциях. Таким образом, мы вовлекаем максимум жителей, в том числе, проживающих вне текущей локации.

Мы заботимся о репутации. Оценка качества работы управляющей организации происходит как на этапе «закрытия» заявок, так и в плановом режиме, когда мы измеряем и следим за динамикой NPS (метрика лояльности потребителей). Следим за отзывами в различных системах. Кстати, управляющая организация ЖКХ из ГК Крайс, откуда вышел основной состав менеджмента, обладает наивысшим рейтингом на рынке ЖКХ города согласно метрике Яндекс.Отзывы.

Про ноу-хау «отельного сервиса»

- Очень интересный рассказ про цифровые технологии. А в чем изюминка «отельного сервиса»?

- Для того чтобы дать сервис отличный от среднестатистического и предвосхитить ожидания собственников, нужно сформировать такой пакет услуг, который обычно не входит в перечень обязательных. Сфера управления недвижимостью начинает трансформироваться. Появляются тенденции отельного сервиса. Если управляющая организация создаст extra-service и сможет реализовать его на высоком уровне, есть шанс, что девелопер получит солидные репутационные преференции. Это не только отразится на лояльности настоящих и будущих покупателей, но и даст добавленную стоимость к будущим квадратным метрам строящегося жилья.

Поэтому, создавая собственную управляющую организацию, мы делали акцент, как на высоком клиентском сервисе, так и на перечне дополнительных услуг, не включённом в требуемые законодательные обязательства.

В части клининга мы планируем ежедневную влажную уборку с применением специальных уборочных машин и профессиональных поломоечных средств. Команда озеленителя позаботится о газонах, кустарниках и цветах. Автоматический полив облегчит уход. Собственникам квартир не нужно думать, сколько будет стоить ремонт смесителя или замена вводного автомата. Мы включили ряд мелких работ в бесплатный перечень наших услуг.

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Будет организован консьерж-сервис, сотрудники которого встретят гостей, примут корреспонденцию или посылку из интернет-магазина, с удовольствием помогут с организацией погрузки - разгрузки, а также расскажут о новостях в нашем жилом комплексе. Во всех квартирах будет проведён интернет, включённый в тариф. Жители смогут вызвать сотрудников охраны через интерфейс мобильного приложения или по телефону.

Кроме вышеперечисленных услуг, мы организуем ещё ряд сервисов:

- прачечная и гладильная;

- детская и подростковая игровые комнаты с аниматорами;

- фитнес-залы;

- коворкинг-зона (соседский центр) с панорамными окнами на 21-м этаже;

- душевые для собак на первых этажах;

- услуги постамата;

- колясочные;

- бесплатный прокат самокатов и велосипедов;

- мойка автомобилей.

В наших планах установка солнечных электростанций для покрытия потребностей освещения мест общего пользования и организация контейнерной площадки с разделением мусора на более чем десять фракций. Мы будем рады создать комьюнити единомышленников.

Алексей СЕРГУНИН