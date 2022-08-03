Александр Гусев: «Воронежская область готова наращивать агроэкспорт в страны ШОС»

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев работает в Ташкенте, где сейчас проходит третий Форум глав регионов в рамках председательства Республики Узбекистан в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом рассказали в облправительстве 3 августа.

Глава региона в составе воронежской делегации принял участие в пленарном заседании Форума. На нем участники обсудили перспективы развития внутрирегиональной торговли и инвестиционное и торгово-экономическое сотрудничество. А на панельной сессии «Региональная кооперация в сельском хозяйстве на примере регионов стран ШОС» Александр Гусев рассказал о возможностях АПК Воронежской области.

Товарооборот увеличился на 53%

Отдельное внимание губернатор уделил экспорту. И отметил, что наша область готова наращивать товарооборот с государствами, входящими в ШОС. Для этого она обладает существенными ресурсами. Например, в 2021 году он составил 563 млн долларов, увеличившись на 53%.

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— Сейчас у нас есть все предпосылки для наращивания товарооборота с каждым из государств – участников Шанхайской организации сотрудничества — Узбекистан, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, – резюмировал Александр Гусев.

Мы – муку и сахар, нам – орехи и сухофрукты

В числе ключевых партнеров Воронежской области губернатор назвал Узбекистан.

– В 2021 году наш общий товарооборот вырос на 43% и составил 82 миллиона долларов. Пока это в основном аграрные взаимоотношения. В прошлом году из Воронежской области в Узбекистан поставлялись кондитерские изделия, мука и мучные изделия, крахмал, сыры, йогурты, сахар. Но тут на форуме мы договорись о более предметном обсуждении этого вопроса. И есть сферы, которые можно еще затронуть, и я уверен, что и объемы вырастут, — пояснил глава региона.

Он также отметил, что есть потенциал и у Узбекистана в плане расширения поставок в Воронежскую область сезонных фруктов и овощей, орехов и сухофруктов.

Возможности для совместной работы

Что касается перспектив сотрудничества со странами ШОС в других направлениях, то Александр Гусев предложил в нашем регионе создать совместные селекционные предприятия, производства по переработке плодовоовощной продукции, молока и мяса, логистические центры с хранилищами, а также организовать совместное промышленное садоводство.

Подводя итог выступления, губернатор отметил, что правительство Воронежской области гарантирует поддержку совместных проектов со странами ШОС.

В этот же день Александр Гусев обсудил сотрудничество с хокимом Кашкадарьинской области Республики Узбекистан Муротжоном Азимовым.

Ирина Шабанова