Александр Гусев: «Мы завершаем ремонт в знаменитой Хреновской школе наездников»

фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

В знаменитой на всю Россию Хреновской школе наездников, что находится в Бобровском районе, завершается ремонт. Это образовательное учреждение единственное не только в России, но и на все ближнее зарубежье. Сюда приезжают учиться ребята из других регионов РФ и стран СНГ. Поэтому власти Воронежской области поддержали школу материально. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале 3 августа.

– Не поддержать такое заведение мы не могли и выделили деньги на ремонт, – подчеркнул глава региона.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

Сейчас реконструкция в здании Хреновской школы наездников идет полным ходом. Теперь здесь появятся отдельные кабинеты. В них педагоги смогут закрыть весь график учебного процесса.

– В обновленном здании есть учебные кабинеты и мастерские для ветеринарии, кабинеты по другим специальностям и профессиям — тренер-наездник лошадей, туризм, гостиничное дело. Осталось закупить новую мебель и современное оборудование, – пояснил Александр Гусев.

Здесь можно получить профессию тренера-наездника, ветеринарного фельдшера, специалиста широкого профиля, который занимается испытанием, выращиванием и дрессировкой лошадей. Практические занятия проходят на базе соседнего Хреновского конного завода.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

Сегодня высок спрос на специалистов–профессионалов. Выпускники трудоустраиваются на ипподромы, в крестьянско-фермерские хозяйства, роты конной полиции и др. Кстати, в школе учатся не только воронежцы, но и ребята из Москвы, Якутии, Тувы, Санкт-Петербурга и с Камчатки. А в этом году подали документы и жители Казахстана.

Ирина Шабанова