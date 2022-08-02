Вице-спикер Воронежской городской Думы Олег Черкасов: «Наши депутаты активно участвуют в военно-патриотической работе»

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

2 августа 2022 года исполнилось 92 года прославленным воздушно-десантным войскам. А Воронеж по праву считается Родиной «крылатой пехоты». Именно в нашем городе 2 августа 1930 года на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа впервые стартовал первый десант на парашютах. Прыжки в тот день совершили 12 человек.

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

В честь памятной даты состоялось торжественное возложение венков и цветов к памятнику воинам-десантникам возле Музея-диорамы. В церемонии принял участие заместитель председателя городской Думы Олег Черкасов. Также дань уважения воинам-десантникам, погибшим на полях сражений, отдали заместитель губернатора Сергей Трухачёв, глава города Вадим Кстенин, чиновники мэрии, сотрудники аппарата городской Думы, ветераны, представители общественных организаций и воронежского военного гарнизона.

Олег Черкасов заявил, что на примере героизма военнослужащих ВДВ нужно воспитывать молодежь.

- Депутаты городской Думы активно участвуют в военно-патриотической работе, - сказал Олег Николаевич. - В школах Воронежа организованы отряды юнармейцев. Ребята учатся в них формировать активную гражданскую позицию и ответственность за будущее страны. Юнармейцы лучше стали понимать историю родного города и страны, проявляют больше интереса к общественной жизни.

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Олег Черкасов также отметил, что девиз десантников: «Никто, кроме нас!», сейчас как никогда актуален. Солдаты и офицеры ВДВ постоянно совершенствовали свое боевое мастерство, славились силой духа и всегда с честью выполняли поставленные задачи и в мирное время. А сейчас их доблесть еще больше проявляется в ходе специальной военной операции на Украине, где наша страна по большому счету противостоит коллективному Западу.

Олег КУЗНЕЦОВ