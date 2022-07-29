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Спорт29 июля 2022 13:25

Спортивные выходные в Воронежской области: первая домашняя игра «Факела» в Премьер-лиге, Кубок России по пейнтболу и Петровская регата

А в начале следующей недели стартует юниорское первенство по стендовой стрельбе
Юрий КОЗЛОВ
30 июля на Центральном стадионе профсоюзов ожидают аншлаг. Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

30 июля на Центральном стадионе профсоюзов ожидают аншлаг. Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Фото: другой источник.

Среди спортивных событий будущих выходных главное, конечно, дебют «Факела» в Премьер-лиге на домашнем Центральном стадионе профсоюзов 30 июля. Экзаменатор у нашей команды хоть куда – московское «Динамо». В прошлом году эта команда стала третьей в элитной лиге российского футбола, а в нынешнем сезоне пока идет на шестом месте. «Факел» же, напомним, сейчас 12-й. В первых двух матчах в Премьер-лиги (оба были в гостях) воронежский клуб, хотя и завоевал всего одно очко, но заслужил уважение цельной и интересной игрой.

Хотя матч начнется в 15.00, его организаторы просят болельщиков приходить на футбол заранее. Вход на стадион будет открыт с 12.30.

Резонов прийти пораньше немало. Во-первых, можно без нервов пройти сквозь новые «рамки». Во-вторых, болельщикам обещают довольно обширную развлекательную программу. Справа от лестницы, которая ведет на Восточную трибуну, будет сооружена фан-зона. Болельщиков ждет выступление кавер-группы, флэтбол, бои на бревне, викторины на знание истории «Факела», фотозона. На Центральной трибуне будет работать детская комната с аниматорами, аквагрим, ожидается выступление группы барабанщиков. Ну и прежде всего надеемся, что «Факел» снова не подведет.

Тех, кто будет в эти выходные проезжать на машине через Верхнюю Хаву или по каким-то другим причинам окажется в этом селе, советуем не пропустить крупные соревнования по пейнтболу. Они пройдут на площадке АТСК Сапсан (ул. Полевая, 1). 30 и 31 июля можно стать свидетелем боев, где определят чемпионов ЦФО и победителей четвертых этапов Кубков Воронежской области и России. Соревнования и в субботу, и в воскресенье стартуют в 9.30.

В Верхней Хаве на выходных пройдут сразу три турнира по пейнтболу. Фото: пейнтбольный клуб "Мираж" ВКонтакте.

В Верхней Хаве на выходных пройдут сразу три турнира по пейнтболу. Фото: пейнтбольный клуб "Мираж" ВКонтакте.

Фото: другой источник.

А в Воронеже 31 июля в честь Дня ВМФ пройдут областные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Петровская регата». Они состоятся на гребной базе «Буревестник» (улица Димитрова, 2В). Организаторы ожидают, что в них будут участвовать 300 спортсменов. Заезды на водной глади воронежского водохранилища всегда зрелищны. Полюбоваться за них и, может быть, поболеть за кого-то из спортсменов можно будет с 9 часов утра.

fcpsr.ru.

fcpsr.ru.

Фото: другой источник.

Ну а тем, у кого скользящий график работы и кто неравнодушен к искусству снайперов, советуем на будущей неделе заглянуть в воронежский спортивный комплекс профсоюзов на улице Острогожской, 101. Там, начиная с 9.00, будет проходить юниорское первенство России. Лучшие молодые спортсмены со всей страны будут соревноваться в стендовой стрельбе. Ожидают приезд 60 снайперов, бьющим по «летающим тарелочкам».

Федерация пулевой стрельбы и стендовой стрельбы ВКонтакте

Федерация пулевой стрельбы и стендовой стрельбы ВКонтакте

Фото: другой источник.