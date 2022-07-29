Спортивные выходные в Воронежской области: первая домашняя игра «Факела» в Премьер-лиге, Кубок России по пейнтболу и Петровская регата

30 июля на Центральном стадионе профсоюзов ожидают аншлаг. Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте. Фото: другой источник.

Среди спортивных событий будущих выходных главное, конечно, дебют «Факела» в Премьер-лиге на домашнем Центральном стадионе профсоюзов 30 июля. Экзаменатор у нашей команды хоть куда – московское «Динамо». В прошлом году эта команда стала третьей в элитной лиге российского футбола, а в нынешнем сезоне пока идет на шестом месте. «Факел» же, напомним, сейчас 12-й. В первых двух матчах в Премьер-лиги (оба были в гостях) воронежский клуб, хотя и завоевал всего одно очко, но заслужил уважение цельной и интересной игрой.

Хотя матч начнется в 15.00, его организаторы просят болельщиков приходить на футбол заранее. Вход на стадион будет открыт с 12.30.

Резонов прийти пораньше немало. Во-первых, можно без нервов пройти сквозь новые «рамки». Во-вторых, болельщикам обещают довольно обширную развлекательную программу. Справа от лестницы, которая ведет на Восточную трибуну, будет сооружена фан-зона. Болельщиков ждет выступление кавер-группы, флэтбол, бои на бревне, викторины на знание истории «Факела», фотозона. На Центральной трибуне будет работать детская комната с аниматорами, аквагрим, ожидается выступление группы барабанщиков. Ну и прежде всего надеемся, что «Факел» снова не подведет.

Тех, кто будет в эти выходные проезжать на машине через Верхнюю Хаву или по каким-то другим причинам окажется в этом селе, советуем не пропустить крупные соревнования по пейнтболу. Они пройдут на площадке АТСК Сапсан (ул. Полевая, 1). 30 и 31 июля можно стать свидетелем боев, где определят чемпионов ЦФО и победителей четвертых этапов Кубков Воронежской области и России. Соревнования и в субботу, и в воскресенье стартуют в 9.30.

В Верхней Хаве на выходных пройдут сразу три турнира по пейнтболу. Фото: пейнтбольный клуб "Мираж" ВКонтакте. Фото: другой источник.

А в Воронеже 31 июля в честь Дня ВМФ пройдут областные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Петровская регата». Они состоятся на гребной базе «Буревестник» (улица Димитрова, 2В). Организаторы ожидают, что в них будут участвовать 300 спортсменов. Заезды на водной глади воронежского водохранилища всегда зрелищны. Полюбоваться за них и, может быть, поболеть за кого-то из спортсменов можно будет с 9 часов утра.

fcpsr.ru. Фото: другой источник.

Ну а тем, у кого скользящий график работы и кто неравнодушен к искусству снайперов, советуем на будущей неделе заглянуть в воронежский спортивный комплекс профсоюзов на улице Острогожской, 101. Там, начиная с 9.00, будет проходить юниорское первенство России. Лучшие молодые спортсмены со всей страны будут соревноваться в стендовой стрельбе. Ожидают приезд 60 снайперов, бьющим по «летающим тарелочкам».