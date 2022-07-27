Последние новости Воронежа на 27 июля 2022 года: губернатор попал под санкции, а в полиции умер задержанный

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Власти Великобритании вновь расширили санкционный список против России. На этот раз в него попали главы нескольких десятков регионов. Среди них оказался и губернатор Воронежской области Александр Гусев. Наложение санкций предусматривает традиционный запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов, если таковые имеются в этой стране. Всего в обновленный санкционный список вошли 42 россиянина. Воронежский губернатор отреагировал на событие с юмором. Отметил, что это прекрасный подарок к его Дню рождения, который состоится 27 июля.

В Воронеже полицейского заподозрили в мошенничестве на 400 тысяч рублей. По предварительным данным, 34-летний старший оперуполномоченный управления уголовного розыска регионального ГУ МВД России предложил задержанному решить его проблему. Оперативник сказал ему, что якобы имеет обширные связи, благодаря которым тот сможет избежать уголовной ответственности. За свои услуги он попросил 400 тысяч рублей. Хотя осознавал, что реальных полномочий влиять на принимаемые решения у него нет. Полицейского задержали при передаче денег. На допросе страж порядка признал вину.

Воронежские власти начали поиск строительного контролера, который будет следить за реконструкцией Остужевской развязки. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 26 июля. Стартовая цена контракта составляет почти 20 млн рублей. Победитель проконтролирует работы на участке от путепровода по улице Остужева на пересечении с железной дорогой до примыкания к транспортной развязке в разных уровнях на пересечении трассы М-4 «Дон» (в районе ул. Изыскателей) и ул. Остужева. Это вторая очередь возведения объекта. Услуги по контракту подрядчик будет оказывать с момента его заключения до 30 ноября 2024 года. В случае сдвига реконструкции сроки контракта также изменятся. Заявки принимают до 10 августа, исполнитель станет известен через пять дней.

В отделе полиции №5 Воронежа умер задержанный за административное правонарушение 39-летний житель Панинского района. Мужчина был изрядно пьян. На него составили протокол за административное правонарушение. Через некоторое время его обнаружили в комнате для задержанных без признаков жизни. Полицейские вызвали скорую, однако прибывшие на место медработники констатировали смерть. В ГУ МВД по Воронежской области начали служебную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

Часть улицы Студенческой перекроют для автомобилистов из-за домашних матчей «Факела». Об этом сообщила мэрия Воронежа. Игры пройдут на Центральном стадионе профсоюзов 30 июля и 12 августа. В эти дни с 8 утра до 22:00 закроют движение по участку от улицы Феоктистова до Комиссаржевской. Футболисты «Факела» провели два матча в Российской премьер лиге. Обе игры прошли в гостях. Первая, с «Краснодаром», закончилась вничью. Вторая, с «Ахматом», завершилась для воронежцев поражением.

30 июля «Факел» примет на домашнем стадионе столичный клуб «Динамо». Матч начнется в 15 часов. Продажа билетов на игру стартует 27 июля в 11:00 на сайте kassir.ru. Болельщикам будут доступны билеты на сектор 1 Восточной трибуны: не больше двух штук в одни руки. Бумажные билеты в кассах стадиона (ул. Студенческая, 17) продаваться не будут. Стадион откроется для за 2,5 часа до стартового свистка – в 12:30.