«С пострадавшей девочкой общаюсь до сих пор»: следователь из Воронежа рассказала о раскрытых делах об изнасилованиях и убийствах

Галина Михайлова стала лучшим следователем среди отделов Воронежской области

Галина Михайлова – следователь с 5-летним стажем и десятками раскрытых уголовных дел за плечами. Еще во время учебы стажировалась в качестве помощника. По профессии работает с 2017 года. Сначала трудилась в Лискинском отделе регионального управления СК, затем была направлена в Воронеж в Советский отдел, а сейчас проходит службу в Левобережном районе. Есть уже и первые награды. По итогам 2021 года Галина стала лучшим следователем среди территориальных отделов регионального управления. По итогам первого тура конкурса ее кандидатура представлена к участию в федеральном этапе конкурса «Лучший сотрудник Следственного комитета Российской Федерации». Мы пообщались с ней накануне Дня сотрудника органов следствия РФ, который отмечается 25 июля.

Сейчас Галина Михайлова проходит службу в отделе СК Левобережного района Фото: Ирина ШАБАНОВА

ТВЕРДО И БЕСПОВОРОТНО

– Галина Валерьевна, работа следователем СК в наши дни уже не ассоциируется только с мужчинами. Женщины показали себя достойно в этой профессии. Почему вы выбрали именно этот путь?

– Рассказ о том, что я с детства мечтала стать правоохранителем, или загорелась этой профессией после того, как посмотрела сериал «Каменская» – это не совсем моя история. Я из семьи юристов и медиков, сама очень люблю животных и хотела стать ветеринаром. Но в лицее № 5 города Елец Липецкой области, где я училась, полюбила такие предметы, как история и обществознание. Я до сих пор благодарна моему школьному учителю Алле Николаевне Орловой, которая привила мне любовь к этим дисциплинам. Потому и поступать решила на юридический факультет. Так я стала студенткой воронежского филиала Российского государственного университета правосудия, но даже тогда не думала, что буду работать в правоохранительных органах. В вузе нам необходимо было выбрать дальнейшее направление учебы. Я остановилась на Следственном комитете России. Помню, мы с однокурсницей пришли в городской отдел СУ СК по Левобережному району на первое занятие, а в это время конвой заводил в кабинет следователя мужчину. Его обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть сожительницы. По внешнему виду, обилию наколок было видно, что он не раз бывал в местах заключения. Руководитель отдела спросил: «Кто готов принять участие в следственном действии?». Мне стало интересно, и я вызвалась поприсутствовать на допросе. Для меня это было в новинку, поэтому сразу включилась в работу. И после этого приняла твердое и бесповоротное решение – буду следователем! Что важно, моя семья меня поддержала.

– Почему выбрали направление преступления против личности?

– Я с этого начинала изучать следствие на практике, и сейчас у меня в основном в производстве уголовные дела по ст. 105 УК РФ (убийство) или ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего). В бытовых преступлениях тоже есть свои особенности. Я не просто ищу доказательства вины людей, их причастность к содеянному, мне также интересна их судьба. В процессе следствия я задаюсь вопросом: «Ну не просто же так человек спился и дошел до совершения преступления?». У всех подробно выясняю биографические данные и прихожу к выводу, что в большинстве случаев те, кто убивает, выросли в неблагополучных семьях.

Работа на месте происшествия

БЫТОВОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПОРОЙ НЕ ЛЕГКО РАСКРЫТЬ

– Есть пример, когда тяжелая судьба довела обвиняемого до убийства?

– Да, это было в октябре 2019 года в Советском районе. Воскресенье, остается несколько часов до окончания моего дежурства, и тут в 12 ночи звонок из дежурной части: «У нас убийство». Выезжаем на место. Молодой парень 17 лет зарезал сожителя своей матери. На теле жертвы – порядка 20 ножевых ранений. Как оказалось, мужчина постоянно пил, бил их с матерью. По словам свидетелей, соседей женщина много работала. Когда ее не было, ему часто доставалось от отчима. Паренек затаил злобу, приготовил два ножа. И в момент, когда мужчина стал в очередной раз выяснять отношения с супругой, пришел на кухню и расправился с ним. Вот такая нелегкая судьба у парня – его осудили к лишению свободы на 5 лет.

– Галина Валерьевна, есть мнение, что бытовое убийство легко и быстро раскрыть. Так ли это?

– Не всегда. Например, я расследовала преступление прошлых лет. Убийство произошло 30 декабря 2000 года в Воронеже в микрорайоне ВАИ в переулке Бродского. В одном из гаражей в частном секторе был пункт приема металла. К приемщику не только заглядывали посетители, но и товарищи, чтобы выпить. В тот день двое мужчин пришли сдавать металл, и у одного из них произошел конфликт с «гостем». Он взял деревянную киянку и нанес тому несколько телесных повреждений. Мужчина скончался. После этого его вытащили из гаража, бросили и ушли. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», были свидетели, а обвиняемый скрылся. Его поиски длились 20 лет. Удалось его найти совершенно случайно, по записям с камер видеонаблюдения. Сравнение лица показало идентичность с человеком, который находился в федеральном розыске. Мужчина практически не изменился внешне за это время. Жил в Подмосковье по паспорту РСФСР, с женой официально брак не регистрировал, своих троих детей не усыновлял, потому и вычислить его было очень тяжело. Сейчас это уголовное дело рассматривается в Левобережном райсуде.

ЧАСТО СОВЕРШАЮТ "ПЬЯНЫЕ" ПРЕСТУПЛЕНИЯ

– По каким дням недели чаще всего совершают преступления?

– По выходным. В большинстве случаев играет свою роль злоупотребление спиртными напитками.

– Какое из уголовных дел больше всего запомнилось?

– В ноябре 2021 года жильцы нам сообщили: в подвале многоквартирного дома на Набережной авиастроителей обнаружили большой сверток, перевязанный старыми джинсами, шнурками. Приехав на место происшествия, я поняла, что там явно не просто свернутый ковер – выдавал его специфический запах гниения. В нем оказался труп мужчины, который пролежал там несколько недель. При осмотре судмедэксперт установил, что у него поломаны ребра в нескольких местах. Смерть была насильственной. В этот же день мы обследовали подвал. Помещение большое, благоустроенное, поскольку дом не старый. И в другом его конце нашли сложенные матрасы, место, приспособленное под туалет. Стало понятно, что там жили люди. Мы начали отрабатывать эту категорию граждан и параллельно проводить экспертизу вещей, в которые была завернута жертва. Так вышли на двух лиц без определенного места жительства. Они признались в том, что во время распития спиртного между ними и потерпевшим произошел конфликт, и они избили его, в том числе ногами по ребрам. Спустя около двух с половиной недель они попытались ночью вынести его, но их спугнули люди, проживающие в квартире на первом этаже. Они и вызвали участкового. В настоящее время уголовное дело рассматривается судом.

– В этом году вынесли приговор по уголовному делу в отношении 69-летней жительницы Воронежа, которая убила 98-летнюю лежачую мать (п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ). Оно потрясло горожан жестокостью. Как удалось понять, что именно дочь причастна к нему?

Инцидент произошел в конце сентября 2020 года в одной из квартир на Ленинском проспекте. Участковый приехал на вызов и дал направление на судебно-медицинскую экспертизу. Когда умирают пожилые люди, которым за 90 лет, эта процедура может и не проводиться. Но в данном случае правоохранитель сразу заподозрил неладное и настоял на вскрытии тела. Согласно предварительным выводам эксперта - смерть криминальная. У женщины множественные переломы ребер, гематомы на лице, на руках и ногах, которые замазаны тональным кремом. Под подозрение попала ее дочь. Именно она ухаживала за престарелой лежачей матерью. Мы наведались в квартиру и взяли вещи на экспертизу. Результаты подтвердили нашу версию. Первоначально женщина на следствии призналась, что избила свою мать, разозлившись на нее за то, что долгие годы ей пришлось ухаживать за ней, а затем от своих показаний отказалась, сославшись на то, что женщина сама могла падать с дивана. Несмотря на явное противодействие следствию, нами была собрана весомая доказательная база и дело передали в областной суд. За убийство матери дочь осудили на 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Допрос беженки из Донбасса в качестве свидетеля

РАСКРЫТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ - ДЕЛО ЧЕСТИ

– Какие из расследуемых вами уголовных дел для вас можно назвать наиболее эмоционально тяжелыми?

– Это преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних. В моей практике было два таких дела. Одно я расследовала в городе Лиски. Там девочка стала жертвой отчима с 11-ти лет. Это раскрылось только спустя два года. С одной стороны, мне было очень тяжело морально общаться с ребенком, задавать вопросы, когда она в таком состоянии. Нам помогал психолог. С другой, хотя я только закончила вуз, но с обвиняемым вела диалог достаточно жестко. Несмотря на отрицание вины, мужчине не удалось избежать наказания – собранные следственными органами доказательства оказались достаточными, чтобы осудить его к 12 годам заключения. А с девочкой до сих пор общаюсь. Другое преступление, оставившее неизгладимый след, произошло уже в Воронеже, в микрорайоне Никольское. Мужчину, который совершил насильственные действия в отношении малолетней девочки, удалось вычислить. Ранее он уже был судим за изнасилование. Сейчас это уголовное дело рассматривается в Левобережном районном суде. Для меня раскрытие таких преступлений – дело принципа и чести, я прилагаю максимум усилий, чтобы преступник был найден и предстал перед судом.

– Галина Валерьевна, от работы удается отдохнуть?

– В отпуске. Мое хобби – путешествия. Я обязательно уезжаю куда-нибудь, чтобы получить новые впечатления, эмоции, отдохнуть морально. Очень люблю бывать в Крыму, не так давно посетила Санкт-Петербург.

Коллеги в Следственном комитете – больше, чем коллеги

– Что бы вы хотели пожелать своим коллегам, поздравляя их с вашим общим профессиональным праздником?

– Коллеги в Следственном комитете, это больше, чем коллеги. Это настоящая семья! Я благодарна нашему ведомству за людей, которые стали мне близкими в процессе работы и являются неотъемлемой частью моей жизни. Я желаю своим непосредственным коллегам, всему воронежскому управлению и каждому сотруднику Следственного комитета России терпения, успехов в службе и мирного неба над головой.

Редакция «Комсомольской правды» присоединяется к поздравлениям! Желаем всем воронежским следователям профессионализма, упорства и справедливости. Пусть вас всегда сопровождает успех в раскрытии трудных и запутанных дел.

Фото предоставлено Следственным управлением СКР по Воронежской области