Пробитая пулями дверь и мироточение иконы: Богоявленский храм Воронежа

Реставрационные работы продолжаются Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

«Комсомолка» продолжает рассказывать о древнейших храмах Воронежа, которые мы посетили в сопровождении историка Владимира Размустова, автора экскурсионного проекта «Прогулки историка». Мы уже побывали в самой старой каменной церкви города – Успенской Адмиралтейской – где освящались первые российские корабли и пел на клиросе сам Петр Первый. А сегодня познакомим читателей с Богоявленским храмом.

В ОГНЕ ПОЖАРОВ ПЛАВИЛИСЬ ЛАМПАДЫ

Согласно архивным данным, Богоявленская церковь берет начало в XVII веке, когда из крепости Воронеж расселяют пушкарей, которые основывают в районе нынешних улиц 25 Октября и Первомайская Пушкарскую слободу. Для нужд слободы был построен храм.

- Он строился для увечных людей, которые были списаны со службы по ранению и не могли себя реализовать в обычной жизни, - рассказал настоятель храма отец Евгений Лищенюк. - Церковь выходила на две улицы, названные в честь церкви: Большая Богоявленская (нынешняя улица 25 Октября) и Малая Богоявленская (Первомайская ).

С самого начала церковь была небогатой и испытывала материальные трудности, поскольку находилась в стороне от проходных улиц. Дважды храм горел.

- Когда мы делали в трапезной части храма ремонт, то вскрыли струю плитку и углубились вниз на 1,5-2 метра. На этом уровне мы нашли два слоя периода, когда были пожары, о чем говорят найденные в грунте застывшие «лужицы» из оплавленного синего стекла лампад, - продолжает настоятель.

В советское время храм закрыли, и в его помещении разместился швейный цех. Некоторые из пожилых прихожан еще помнят, как работали в здании. А отец Евгений подтверждает, что до сих пор на чердаке сохранилось множество различных пуговиц.

ЧУДЕСА И ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ

После выселения швейного цеха церковные помещения и прилегающая территория пришли в полное запустение и представляли собой типичную «заброшку». В советский период для ускорения разрушения храмов срезали связующие стены кованные балки и даже хранили в помещениях соль, которая накапливает влагу и вызывает сырость. Несколько раз предпринимались попытки реконструкции Богоявленской церкви. Но всерьез за ее восстановление взялись только в 2008 году под руководством настоятеля священника отца Дмитрия Шишкина, который на тот момент был председателем молодежного отдела. Вместе с молодыми людьми отремонтировали вход, расчистили помещения храма, соорудили временный иконостас.

Отец Евгений рассказал, что при реставрации пришлось закладывать отверстие в стене храма диаметром около метра. Его холодными зимами проклевали воробьи – раствор-то делался с пользованием яиц.

С историей возвращения церкви ее исконного предназначения связаны несколько чудесных случаев. Во время первой литургии в Богоявленском храме замироточила икона Спасителя. Причем, икона эта даже не была писанной, а представляла собой вырезанное из журнала изображение. Уже после службы пономарь обратил внимание, что икона словно намокла. Сначала решили, что это произошло из-за испарения или конденсата, но, когда присмотрелись, то выяснилось, что это масло. Причем снаружи на стекле никаких следов масла не было, а оно истекало изнутри, даже проникая снизу по раму.

- В тот же примерно период из библиотеки Спасского храма нам принесли скрученную свитком икону на холсте, - рассказал отец Евгений. - Изображение на ней не просматривалось. Икону поместили в обычную рамку. Со временем она проявилась, и стало видно, что это наша, храмовая, икона Богоявления. Еще одна довольно редкая икона, которая есть у нас – икона, изображающая Спасителя на суде у Пилата.

Сейчас при храме действует центр помощи людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию . Это освободившиеся из мест заключения, нарко- и алкозависимые, бездомные люди.

- Получается, что храм, созданный для раненых физически, по-прежнему выполняет свою миссию, но теперь, помогая морально и духовно раненным, - заключает отец Евгений.

СМЕШЕНИЕ СТИЛЕЙ

Во время реставрации, когда с внутреннего фасада трапезной части храма сняли слой штукатурки, в кладке стены обнаружились типичные для стиля барокко цветочные орнаменты. Это заметил один из наблюдательных посетителей. Историки и краеведы предполагают, что первоначально церковь строилась в стиле барокко, но в XIX веке здание отреставрировали, придав ему более скромные черты классицизма.

Колокольня у Спасской церкви невысокая, состоит из двух ярусов, а лестница первого яруса проходит внутри стены, в узком проеме с низкими сводами.

Не меньший интерес представляет и фундамент храма, который сложен из камней песчаника, подогнанных с ювелирной точностью, и держится под собственной тяжестью без какого-либо раствора. На нем возводили стены.

ЭХО ВОЙНЫ

Технологии прошлых веков доказали способность противостоять не только времени. Церковь пережила три века мирной жизни и несколько месяцев ожесточенных боев в Великую Отечественную войну, когда оказалась в гуще сражения.

- Со времен швейной мастерской на полу лежали металлические двери, которые были покрашены половой краской. Готовясь однажды к Пасхе, мы решили навести порядок. Подняли двери, очистили от грязи, покрасили под старину и повесили на прежнее место в притворе, - рассказал отец Евгений.

Однажды на экскурсии кто-то из посетителей обратил внимание, что через дверь струится лучами солнечный свет. Присмотрелись – а в металле дыры от пуль различного калибра. Эти следы от боев можно увидеть здесь и сегодня.