Александр Гусев: «В 2022 году валовый сбор зерна превысит 5 миллионов тонн»

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

Губернатор Воронежской области рассказал в своем телеграм-канале о перспективах на урожай зерна в нашем регионе в 2022 году. Александр Гусев сообщил, что аграрии ожидают валовый сбор зерна в районе более 5 миллионов тонн. Губернатор заявил, что это очень приличный показатель, существенно выше среднего уровня. В случае такого урожая с лихвой будут покрыты потребности Воронежской области в зерне. Еще немалую часть его можно направить на продажу.

В 2022 году общая посевная площадь под урожай зерновых в Воронежской области составила около 1,6 млн. га. Сроки созревания на этот раз были обусловлены климатическими условиями, сложившимися в начале июля. Было жарко, что и ускорило старт уборочной кампании. Пионерами жатвы в этом году выступили аграрии Кантемировского района, к которым вскоре присоединились хлеборобы других южных районов области.

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

На вторую декаду июля в Воронежской области скосили более 175 тысяч га. Валовой сбор 761 тыс. тонн при урожайности почти 43,5 ц/га, причем, показатель продуктивности выше среднего. Сейчас аграрии убирают озимую и яровую пшеницу, озимую рожь, ячмень и горох. Рекордсменами по урожайности являются Хохольский, Лискинский, Острогожский, Панинский, Подгоренский, Павловский районы, а более 100 тыс. тонн намолотили хлеборобы Богучарского района.

По предварительным прогнозам, завершить уборочную кампанию ранних зерновых планируют в конце второй декады августа. Затем аграрии приступят к сбору урожая поздних зерновых и зернобобовых: проса, овса, сои, нута и кукурузы.

– В 2022 году радуют успехи наших аграриев также и в кормозаготовке. На 22 июля скошено порядка 160 тыс. га, заготовлено более 200 тыс. тонн сена и почти 600 тыс. тонн сенажа, – отметил губернатор.

Завершаются также все необходимые этапы подкормок и защитных работ. Все площади посевов обработали от вредителей и болезней. Уборочная кампания продолжается.

- Жалею, что не могу сейчас лично пожать руку каждому, кто трудится в полях. Но передаю им слова огромной благодарности. А наши западные «коллеги» пусть трясутся от страха из-за грядущего в Европе продовольственного кризиса. Мы же продолжим вкалывать, чтобы прокормить и регион, и страну, - подытожил Александр Гусев.