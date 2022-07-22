Выходные в Воронеже: концерт в память Высоцкого, опера "Аида", картины поставангардистов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТЫ

23 июля в дворцовом комплексе Ольденбургских состоится концерт Haykuhi music. В программе мелодичные композиции и зажигательные ирландские жиги, страстное аргентинское танго и популярные классические произведения. Исполнители: Айкуи Хумарян/скрипка, Михаил Филистов/гитара, Никита Шишкин /виолончель. Концерт пройдет на веранде дворца в 14.00. 12+

А в 15.00 в библиотеке имени Никитина пройдет концерт клуба любителей гитарной музыки «Наш Высоцкий». В исполнении Александра Иваньшина, Алексея Усманского и Александра Сметанкина прозвучат самые знаковые песни артиста: «Мы взлетали как утки», «Про любовь в каменном веке», «Песня о нотах», «Поездка в город», «Корабли», «Я вышел ростом и лицом...», «Как призывный набат», «Охота на волков». Вход свободный. 12+

ТЕАТР В КИНО

23 июля 15.30 в кинотеатре "Спартак" в проекте "Музей в кино" покажут фильм "Мой Рембрандт". 350 лет прошло со смерти художника, но его картины продолжают привлекать зрителей и собирателей. Коллекционеры по всему миру очарованы магией произведений голландского мастера. Документальный фильм «Мой Рембрандт» показывает истории нескольких из них. Эксцентричный аристократ Скот ищет идеальное место для портрета читающей женщины кисти Рембрандта. Амстердамский арт-дилер вновь мечтает открыть «нового» Рембрандта и для этого сотрудничает с выходцем из старинного голландского купеческого рода, предка которого однажды писал художник. Американский бизнесмен и его жена с гордостью выставляют произведения Рембрандта из своей коллекции в Лувре, а решение семьи Ротшильдов продать принадлежавшие им долгие годы портреты Мартина Солманса и Опьен Коппит едва не провоцирует дипломатический скандал между Францией и Нидерландами. 12+

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23 июля в 18.00 в кинотеатре "Спартак" в рамках проекта "Театр в кино" смотрите постановку Александра Морфова "Пролетая над гнездом кукушки", которая стала одной из визитных карточек Ленкома. Спектакль полон кинематографических эффектов, а в первые моменты действие даже напоминает реалити-шоу из жизни психушки. Здесь каждый занимается своим делом: медсестра насаждает строгие порядки, больные ездят на каталках или карабкаются по металлической сетке. И вот в этом царстве неоновых ламп и белого кафеля появляется Макмэрфи — бунтарь и революционер. Всё действие он будет разрушать устоявшийся порядок, пытаясь расшевелить постояльцев клиники... Но способен ли человек в одиночку победить целую систему? Что лучше: порядок или хаос? В центре сюжета по-прежнему вечные вопросы о том, что считать нормой в современном обществе и может ли личность оставаться свободной перед лицом толпы. 16+

24 июля в 18.00 в "Спартаке" трансляция из Зальцбурга: слушайте "Аиду". На Зальцбургском фестивале популярная опера Джузеппе Верди «Аида» исполнялась всего один раз, в 1979 году в постановке и под руководством Герберта фон Караяна. Для нынешнего возвращения Зальцбургский фестиваль собрал потрясающую команду артистов, благодаря которой этот спектакль стал самым востребованным за всю историю фестиваля. Великолепный состав возглавляет Анна Нетребко в заглавной партии. Режиссер-постановщик – проживающая в Нью-Йорке иранская фотохудожница Ширин Нешат, а дирижирует спектаклем лучший в мире вердиевский дирижер, Риккардо Мути. Несмотря на то, что «Аида» считается одной из самых растиражированных опер, она представляет собой глубокое размышление на тему иерархии власти. Лучше всего она известна своим великолепным «Триумфальным маршем», однако принадлежит к числу наиболее лирических опер Верди и выстроена вокруг личных чувств жертв злосчастного любовного треугольника: Радамеса, доблестного египетского военачальника, и двух соперниц за его сердце, дочери фараона Амнерис и ее рабыни - эфиопской принцессы Аиды. 12+

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УИК-ЭНД В ПАРКЕ "ОРЛЕНОК"

В парке «Орленок» продолжается «Культурное Лето». Каждый уик-энд - с пятницы до воскресенья – воронежцев ждут в зеленой зоне концерты, выставки и мастер-классы.

В частности, по пятницам с 17.00 до 19.00 проходят концерты творческих коллективов.

По субботам и воскресеньям с 14.00 до 20.00 - выставки изделий мастеров декоративно-прикладного творчества.

Также по выходным с 15.00 до 16.00 воронежские умельцы проводят мастер-классы по различным направлениям: рисование, аппликация, резьба по дереву, флористика и многим другим.

Вход на все мероприятия свободный. 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЯНТАРНАЯ КОМНАТА. БАЛЫ И САДЫ

Во дворце Ольденбургских можно посмотреть сразу три выставки, посвященные 350-летию Петра I.

Музей-заповедник «Царское Село» привез передвижной проект "Петр I. Начало янтарного пути" - он посвящен одному из интереснейших эпизодов петровской эпохи и российской истории в целом - появлению в нашей стране Янтарной комнаты. На выставке представлены фрагменты отделки Янтарной комнаты, предметы из янтаря, воссозданные по историческим образцам специалистами Царскосельской янтарной мастерской. Посетители увидят виртуальную версию Янтарной комнаты, созданную музеем-заповедником «Царское Село» - точную интерактивную модель легендарного интерьера Екатерининского дворца. Посмотреть можно по 31 июля в «Доме с ризалитами». 6+

А музей-заповедник «Петергоф» покзывает экспозицию, посвященную петровским ассамблеям. Передвижная стендовая выставка "Не для только забавы" рассказывает о дворянских балах с помощью мультимедийных технологий. Интерактивный проект рассказывает о появлении самой идеи петровских ассамблей, сподвижниках первого российского императора, и значении, которое имели новые культурные веяния для просвещенного общества молодой империи. Выставка строится на историко-культурных исследованиях петровского времени, записках и воспоминаниях современников, документальных свидетельствах. В основе визуального ряда - мемориальные вещи Петра Великого и тематические предметы из фондов «Петергофа». 6+

Еще одну выставку совместно с Петергофом дворец Ольденбургских открвыл в верхнем парке. Проект о садах Петра Великого. Выставка приглашает на прогулку с погружением по любимым садам великого императора. Гости парка смогут взглянуть на петровскую эпоху и столь любимые государем садовые затеи сквозь призму восприятия русских стихотворцев XVIII - XIX веков и современных поэтов, узнать о том, какие из Европейских парков отличал сам император, услышать описание садовых затей северной столицы, оставленное современником Петра Великого. Посетить выставку можно по 1 сентября, вход свободный. 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКИ

21 июля в выставочном зале музея имени Крамского откроется выставка «Движение в сторону света. Советское искусство 1920-30-х гг.» - совместно с Тульским художественным музеем.

1920-30-е годы называют «золотым» временем советского искусства. Еще не утрачена была свобода художественных поисков, еще могли звучать разные голоса и интонации. В эти годы работали авангардисты, была выстроена передовая система художественного образования - во ВХУТЕМАСе преподавали крупнейшие художники, принадлежавшие к разным направлениям. Прошедшие эту школу молодые архитекторы, живописцы, дизайнеры, мастера в области прикладных искусствах (текстиль, фарфор, графический дизайн) делали ярчайшие проекты. К сожалению, затем круто изменилась сама атмосфера жизни страны: вместо открытости, жажды эксперимента возобладали подозрительность, страх, безысходность. И большинству молодых художников пришлось делать нелегкий выбор между творчеством и вынужденным компромиссом.

- Полные энергичной, побуждающей художественной силы работы Дейнеки, лиричная живопись Фалька, образ современной женственности Лебедева, светоносная, мощная живопись Древина. Острая наблюдательность Милашеского, накаленное в духовном поиске искусство Романовича. Это искусство, не отвечало принципам официального «большого стиля». В противовес пафосной торжественности, дидактичности и однозначности, художники 1920-30-х годов стремились к лиричности интонации, сложной живописности, богатству культурного контекста. Между художниками не было противостояния политического, идейного, зато очевидной стала разница эстетического опыта в понимании творческих задач, - анонсировали проект в музее.

В экспозиции будут представлены более 50 произведений живописи и графики. Выставка продлится до 21 августа. 12+

Еще в художественном музее имени Крамского работает выставка «Многоликая Россия». Проект представил воронежцам архивные фотографии Российской империи второй половины XIX - начала XX века из коллекции Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО.

Выставка раскрывает малоизвестные аспекты истории, покзывает разные грани русской жизни, как с исторической, так и с художественной точки зрения. Увидеть можно более 50 фотографий, которые с исторической точностью и художественной выразительностью передают разнообразие жизненного уклада населения российского государства во второй половине XIX века. Это работы известных мастеров фотоискусства второй половины XIX века: Ивана Барщевского, ателье «Буассона и Эгглер», Максима Дмитриева, Дмитрия Ермакова, Вильяма Каррика, Алфреда Лоренса, графа Ивана Ностица, Якова Лейцингера

- На фотографиях запечатлены виды Петербурга, Москвы, Новгорода, Архангельска, Ростова и других городов, а также аутентичная жизнь национальных окраин. Отдельные снимки посвящены крестьянским типам, уникальные изображения которых создал выдающийся мастер светописи Вильям Каррик. Его авторству также принадлежат живописные видовые и жанровые съемки русской деревни. Контрастом к изображениям простого люда являются снимки представителей правящего дома Романовых и великосветского сословия. В экспозицию включены отдельные снимки из знаменитого «Туркестанского альбома», выпущенного по распоряжению туркестанского генерал-губернатора фон Кауфмана, - анонсировали выставку в музее.

Выставка продлится до 21 августа. 12+