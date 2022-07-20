Ход строительства крупных соцобъектов в Борисоглебске обсудили в Воронежской областной Думе

Фото: Воронежская областная Дума

Андрей Пищугин проинформировал Владимира Нетёсова о строящихся на территории округа социальных объектах, ремонтных работах в учреждениях культуры, об организации летней оздоровительной кампании.

Особое внимание было уделено реализации масштабных проектов, софинансируемых из областного бюджета. Так, сегодня на территории городского округа ведется строительство таких крупных социальных объектов, как спортивно-оздоровительный комплекс, Ледовая арена, школа, детский сад, пристройка к зданию больницы для размещения ангиографа.

В частности, Ледовая арена в Восточном микрорайоне, которая строится в рамках нацпроекта «Спорт — норма жизни», предназначена для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею и фигурному катанию, спортивных мероприятий, для массового катания. В здании будут размещаться ледовое поле, зал оздоровительной гимнастики, тренажерный зал. Проектом предусмотрена установка трибун на 250 мест. Единовременная пропускная способность для массового катания составит 100 человек. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса ведется в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта». В первом этапе строительства планируется оборудовать зал для занятий разными видами спорта, тренажерный зал, раздевалки с душевыми, во втором — бассейн.

Строительство школы на 1224 учащихся осуществляется в рамках нацпроекта «Жилье». В настоящее время проводятся отделочные работы внутри здания и работы по озеленению прилегающей территории. Школа будет состоять из учебного, общественного и спортивного корпусов. На территории учреждения предусмотрены футбольная, хоккейная, баскетбольная, волейбольная площадки, блок раздевалок, котельная, здание автостоянки, теневые навесы. Планируемая сдача объекта подрядной организацией — август текущего года.

Детский сад на 150 мест строится по государственной программе Воронежской области «Развитие образования». Для воспитанников предусмотрены физкультурный и музыкальные залы, кружковые и учебные помещения, медицинский и пищевой блоки, игровые детские площадки.

Владимир Нетёсов отметил необходимость неукоснительного соблюдения графиков строительства всех объектов образования, чтобы дети смогли своевременно включиться в учебно-воспитательный процесс.

Одной из тем, которые обсудили Владимир Нетёсов и Андрей Пищугин, был вопрос модернизации сетей водоснабжения и водоотведения на территории округа.

Коснулись и деталей подготовки к предстоящему празднованию 325-летия со дня основания Борисоглебска. Борисоглебскому городскому округу из бюджета региона выделены денежные средства на благоустройство набережной реки Ворона. К работам приступят уже в текущем году. А в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году начнутся работы по обустройству сквера «На Парковой»: этот проект вошел в число победителей по итогам Всероссийского голосования по выбору общественных территорий для благоустройства.

Также в рамках встречи Владимир Нетёсов вручил Андрею Пищугин Почетную грамоту регионального парламента за личный вклад в развитие Борисоглебского городского округа.