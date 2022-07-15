Метробус вместо метро: власти разработали очередной проект развития общественного транспорта в Воронеже

Проектирование метробусов в Воронеже планируют начать в 2023 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Региональные власти намерены отложить планы по созданию метро в Воронеже. Вместо этого горожанам представят метробусы. Проектирование планируют начать уже в следующем году. По сути, воронежцы получат аналог выделенных полос, но, на которые в любом случае не попадет личный транспорт. О чем идет речь, рассказал глава департамента промышленности и транспорта Воронежской области Александр Десятириков на встрече со СМИ в пятницу, 15 июля.

Что такое метробусы?

Как пояснил Десятириков, полоса для метробуса будет выше уровня основной дороги. Заехать туда сможет только общественный транспорт. Это могут быть как обычные автобусы, так и троллейбусы. По словам главы департамента, в качестве метробусов могут использоваться новые автобусы с кондиционерами, которые в этом году закупили для города. Сейчас их передают на баланс муниципалитета.

Новые автобусы с кондиционерами могут служить метробусами Фото: с сайта мэрии Воронежа

Скорость в пути для пассажиров метробуса сократится за счет того, что у водителей не будет никаких препятствий в виде пробок или же припаркованных на выделенных полосах автомобилей.

- Несколько таких участков уже ввели в эксплуатацию в Белгороде. Над проектом там работает столичное РОСДОРНИИ. Нам специалисты агентства рекомендуют перенять этот опыт. Таким образом, ситуация в общественном транспорте Воронежа существенно улучшится, - рассказал Десятириков.

Где появятся метробусы?

В начале проекта пилотными станут несколько улиц на Правом и Левом берегах. Во время первого этапа платформу для общественного транспорта создадут от главного корпуса ВГУ до остановки «Памятник славы». Во время второго – до аэропорта. На Левом берегу сначала протянут ветку от Остужевского кольца до ДК Кирова. На этих улицах платформа заменит выделенную полосу.

Каковы сроки?

Как рассказал Десятириков, вместе с РОСДОРНИИ департамент работал над документом транспортного планирования Воронежской области. Его должны были закончить в конце 2021 года. Однако к положенному сроку не успели – на тот момент документ был сырым. Работа над ним завершилась только в марте этого года.

- Это большой пакет документов – потратили 41 кг бумаги. В нем есть такое понятие, как развитие транспортной системы городской агломерации город Воронеж. «Развитие» подразумевает строительство линии метробусов, - рассказал глава департамента. – Документ уже утвержден Областной думой. Кроме того, его необходимо согласовать с соседними регионами, а также отправить на утверждение губернатору Александру Гусеву. Думаю, до конца года мы его примем. После этого будут определены источники финансирования.

В целом документ транспортного планирования рассчитан на 5-10 лет. Что касается конкретно метробусов, то при условии удачного согласования уже в 2023 году приступят к проектированию.

За чей счет?

По подсчетам, на создание метробуса в целом потребуется около 27 млрд рублей. Региональные власти планируют начать работы самостоятельно – провести проектирование за собственный счет.

- Когда мы покажем, что не зря «проедаем» деньги, что работа идет, обратимся за помощью к федеральному центру. Думаю, средства нам выделят, - пояснил Десятириков.

Глава департамента не исключил и привлечение частных инвесторов. Однако пока детально такой вариант не рассматривается. Возможности взаимодействия с частниками определят после того, как документ планирования будет принят.

Почему не метро?

Александр Десятириков напомнил, что строительство метро требует достаточно большого капиталовложения. Причем, речь идет не только о строительстве, но и о последующем содержании. А оно, как правило, не окупается.

- Мы изучали опыт других городов. Он ставит под сомнение экономическую эффективность, даже если не брать в расчет изначальные затраты на строительство. В большинстве городов линии метрополитена не окупаются. Там ежегодно выделяют огромные средства на содержание, - пояснил Десятириков.

Исследования РОСДОРНИИ показали, что для эффективной работы метро необходимо создать минимум 10-15 станций, что достаточно дорого. Одна линия пользы не приносит. Ярким примером может служить Екатеринбург.

Опыт других регионов говорит об экономической нецелесообразности метро Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати

Это уже далеко не первый вариант внедрения нового вида общественного транспорта в Воронеже. Ранее горожанам презентовали проекты метро и легкорельсового трамвая. Когда в 2020 году началось сотрудничество со столичным РОСДОРНИИ, были разработаны маршруты предполагаемого легкорельсового трамвая. На том, что в приоритете должн быть именно легкорельсовый транспорт настаивал губернатор Александр Гусев. При этом специалисты РОСДОРНИИ уже тогда призывали оценить экономическую целесообразность. Говоря о метро, столичные эксперты однозначно заявляли о том, что в Воронеже такой транспорт будет невыгодным.