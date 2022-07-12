Воронежский андеграунд: что скрывают подвалы старинных домов города

Счетные метки Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В отличие от многих российских городов Воронеж не может похвастать большим количеством старинных домов. Война смела почти весь старый город. Что не уничтожили фашисты, зачищают недобросовестные строители. Но сегодня речь не о них.

Чем меньше остается на наших улицах дореволюционных особняков, тем большую ценность для историков и краеведов они представляют. А своим заботливым и внимательным владельцам порой даже приоткрывают тайны. О двух таких находках, сделанных историком Владимиром Размустовым в рамках его авторского проекта «Прогулки историка», мы сегодня и расскажем.

СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СТАРИНЫ

Этот с виду неприметный домик под номером 30 на улице Средне-Московской долгие десятилетия совершенно не цеплял внимание прохожих. Да что там – и краеведам-то о нем мало что было известно.

Средне-Московская, 30 Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Раньше в этом месте стояли три одноэтажных дома, один из них был утрачен. Скорее всего, эти постройки относились к промзоне завода им. Ленина. В 90-е годы в 30-ом доме располагался компьютерный клуб, здание пребывало в запустении, – рассказывает Владимир Размустов. – В то время дом был оштукатурен, выглядел невыразительным и невзрачным.

Но несколько лет назад постройка обрела нового владельца, который заинтересовался ее историей, поднял архивы и выяснил, что здание появилось в середине ХIХ века, а с 1904 года здесь размещалось сигарное производство фабриканта Сычова. Со стен дома сняли штукатурку, обнажив старинную кладку. В ней сегодня можно найти клейма нескольких кирпичных заводов и счетные метки – это дореволюционная система подсчета кирпичей. На фасаде над входом кирпичами выложен орнамент в виде трех соединенных «арок». Что означает этот «вензель», выяснить пока не удалось.

Старинная решетка в подвале дома на Средне-Московской Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Но самое интересное в доме – его старинный сводчатый подвал. Сейчас в здании размещается винный ресторан. И подвалы стали неотъемлемой частью его уникального, и даже музейного, интерьера. Прятать их от посетителей владелец заведения не стал, а наоборот, превратил в арт-объект. В одном из залов ресторана часть пола заменил толстым стеклом. Через это «окно» теперь любой посетитель заведения может видеть старинный подвал.

«ОКНО» ПОД НОГАМИ

С разрешения администрации мы спустились вниз, поближе рассмотрели и сводчатые кирпичные стены, и лучковую кладку дверных проемов (свод в ней держится за счет центрального, замкового кирпича) и уже знакомые нам заводские клейма, и старинную кованую решетку, и нишу в стене, назначение которой утрачено (предположительно, их использовали для установки светильников).

Ниша, неизвестного назначения Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Владимир Размустов рассказал, что для историков клеймы представляют интерес с точки зрения идентичности строения и определения времени постройки. До революции кирпичные заводы были частными, небольшими. Например, в Воронеже они существовали в Троицкой и Чижовской слободах. Удивительно, но тогда даже крестьяне могли открыть свой завод, поскольку при производстве кирпича использовались только глина и песок. А главное здесь было качество. Прошение на клеймение подавали на имя императора, предварительно проводилась экспертиза стройматериалов. Потому дореволюционные кирпичи были очень плотными и крепкими. К сожалению, сейчас эта технология утрачена.

Кстати, и счетные метки, и клейма чаще всего находят внутри зданий – на фасадах ради красоты их старались прятать, ведь это были «технические моменты».

"Окно" в подполье Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

СВОДЫ МОНЬЕ

Другой наш дом «с секретом» находится на самой исхоженной улице города – проспекте Революции, 45 - известен под именем дома Михайлова и охраняется государством. Здание построено в 1880х по проекту известного воронежского архитектора Баранова. И, если его, богатый фасад хорошо знаком завсегдатаям главной улицы Воронежа, то разветвленное подполье и по сей день скрывает любопытные артефакты. Как и в доме на Средне-Московской, первый и цокольный этажи дома Михайлова занимает винный ресторан. Из главного зала в подземелье ведет винтовая лестница. Это новодел, признаются сотрудники заведения, но какой удачный! Спустившись по лестнице, посетитель попадает в просторное помещение со сводчатым потолком.

Дом Михайлова на проспекте Революции Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Обратите внимание, это так называемые своды Монье, - поясняет Владимир Размустов. – Такую технологию при строительстве потолков применяли в позапрошлом и начале прошлого века. Название свое она получила в честь создателя бетона, которому строители и приписывают авторство конструкции.

Своды Монье Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Кроме сводов Монье потолок подвала поддерживает металлическая толстая балка, в которой легко угадывается массивный рельс. В ХIХ веке списанные с железной дороги рельсы использовали при строительстве домов. На металле и сегодня видна надпись - GUTEHOFFNUNG SHUTTE.NP. Вернувшись с экскурсии, с помощью воронежских знатоков истории мы выяснили, что рельс произведен горнодобывающей и машиностроительной компанией, первоначально работавшей как сталелитейный завод в Оберхаузене Рурской области Германии.

Старинная печь Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ОГРОМНАЯ ПЕЧЬ И ПОТАЙНОЙ ВЫХОД

В следующем помещении подвала дома Михайлова находится старинная печь во всю стену и ряд ниш, назначение которых загадочно. В дверных проемах, если поднять голову и посветить фонариком, можно увидеть уходящие вверх и в темноту каменные каналы. Вероятно, это древняя система воздуховодов. Есть здесь даже потайной люк для выхода во двор постройки. Жаль, что все впечатление от вида старины портят «плачущие» коммуникации дома – ржавые трубы канализации и водопровода, кое-как подпертые досками и подвязанные хомутами, с подставленнымие под течи тазики. Обслуживающая дом компания, в отличие от предпринимателей, интереса к старинным подвалам не проявляет.

Это лишь небольшая часть тайн воронежского андеграунда. Еще больше интересного можно узнать и увидеть на «Прогулках с историком» Владимиром Размустовым, каждая из которых становится уникальной и непредсказуемой.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Еще одни загадочные ниши, но уже в доме Михайлова Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ЛЕГЕНДЫ ЗАПОВЕДНОГО ВОРОНЕЖА

Эту историю нам рассказала краевед Ирина Лысикова. Она узнала ее от одного из жителей частного дома на улице Нарвской. Мужчина решил расширить погреб, начал копать в сторону и обнаружил в грунте три бутылки водки производства 1940 года. Одну из них успешно продал на интернет-аукционе. Да с радости от хорошего куша запил, не удержался, употребил и две оставшиеся «пол-литры». Позже, на вопрос о вкусе и качестве советского спирт-продукта ответил коротко, но емко: «Хорошо пошла».

А в 60-е годы прошлого века на той же улице в другом доме при проведении земляных работ нашли клад – горшок со старинными монетами. Поскольку в семье было несколько братьев, то решено было поделить находку поровну между всеми. Но перед этим один из братьев решил нагреть монету на огне и она … расплавилась. Клад оказался схроном фальшивомонетчиков, а деньги - оловянными!