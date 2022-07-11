Пещеры, меловые Дивы и лестницы в небеса: путешествуем по Воронежской области

По субботам и воскресеньям с вокзала Воронеж-1 в 9:20 отправляется электричка в Дивногорье. Фото: Анастасия АСТАШОВА

В лискинский хутор приезжают за отдыхом и впечатлениями, для прикосновения к первозданной природе в заповеднике и встречей с меловыми пещерами, монастырем. Возле берега могучего Дона люди разбивают палатки и на несколько дней «отключаются» от цивилизации, пополняя свой «баланс счастья» дивными видами.

Раскаленные солнечные зайцы скачут по меловому позвоночнику гор. Разобрать возвышенности по косточкам, по ракушечкам, за полдня не получается. Но получается оглядеть с самой вершины эту огромную каменно-известковую спину, которую многие приезжие сравнивают с Голгофой. Облака над ней выстроились, как будто смоделированные для 3Д мультфильма. К ним стремительно, струнно тянутся купола храма Сицилийской иконы Божией Матери. За лесистым, заштрихованным в желто-зеленый горизонтом серебрится краешек Дона и приветливо машет парус плывущего по реке корабля. Вокруг – светлые тропинки от одного холма к другому, похожие на проборы в прическе. Они словно делят лохматую гористую голову на много-много макушек.

- Я посчитал 128 ступенек уже! Там что, опять лестница? Никогда в жизни столько не поднимался, - заявляет мальчик лет 10, следуя по пятам за мамой. В руках у него мятное мороженое. Следом идут еще несколько семей с детьми примерно от 8 до 14 лет. Все – с мороженым.

Стою у подножия, опрокидываю голову вверх и верчусь во все стороны: там – блестят купола, здесь – пестрит разнотравье, оставляя на губах привкус полыни, мелового чабреца и терпкой осоковой сухости. Среди полевых цветов мельтешат платочки, юбки в пол, рюкзаки, панамки. Лестниц много, все довольно крутые, как будто ведут прямо к небу. Чтобы подняться к пещерному храму, нужно идти по металлическим ступенькам. По дороге оказываюсь в окружении бабочек с коричневыми крыльями (вид Пржевальского). Столько их сразу в одном месте вижу впервые, похожи на воробьиную стайку.

На предпоследних ступеньках догоняю семью. Четыре человека – родители и два сына. Все в шортах и майках с глубокими вырезами, с походной сумкой и неизменным мороженым. Они приехали в Дивногорье в первый раз и без экскурсии, но по пути смешались с остальными. Мальчики ловко и быстро забрались по камням на самый верх горы. Взрослые долго осторожничали, боясь оступиться.

- Саша, смотри, как красиво все видно, я первый залез! – гордо крикнул один из ребят, - Мама, ты где?

- Слушайте, а слазить-то отсюда мы как будем? – откликнулся мамин голос откуда-то снизу.

Папа с походной сумкой в одной руке, другой придерживался за выступы камней, корешки и любые травинки. Молча карабкаясь куда-то вверх, помнил о мудрости: «Тише едешь – дальше будешь». Ну, по крайней мере, «целее».

Шаг за шагом считаем горные позвонки. Вокруг высятся меловые столбы – Дивы. Именно в них находятся древние пещерные монастыри, созданные в XVII — XIX веках.

В Дивногорье часто приезжают паломники. После молебна в Покровском соборе Воронежа люди едут в заповедник, посещают пещерный храм Сицилийской иконы Божией Матери, Свято-Успенский Дивногорский монастырь и пещерный храм Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. После экскурсии по монастырю, паломники идут крестным ходом по пещерам обители.

На территории храма есть «церковная лавочка», где можно купить продукты, сувениры и заказать молебны. В заставшую нас 30-ти градусную жару посетители, в первую очередь, набирали холодную воду, квас и то самое мороженое, о котором не могу не упомянуть снова.

Дивами издревле назывались меловые останцы. Фото: Анастасия Асташова

Минутка мороженого:

1. Служители монастыря ведут собственное хозяйство, имеют корову и всегда свежее молоко;

2. Мороженое готовят сами из натуральных продуктов, так что оно сравнению с «обыкновенным» – из супермаркета – не подлежит;

3. Видов мороженого там на любой вкус: ваниль, мята, соленая карамель, банан, кокос, ягоды…

Кроме лавки, людей кормят в трапезной – рядом с храмом под белотканным навесом стоит длинный деревянный стол с двумя дощатыми скамейками. От солнца многие прятались там, либо в теньке на лавочке около лестницы, ведущей к Дивам. Крайний случай – во всегда прохладной пещере.

Посетителям здесь все подскажут, ответят на вопросы и поведают историю места. Так, я встретила отца Сергия и от него узнала про эту уникальную природу.

«Я вас поздравляю, мы с вами на дне»

- Дивами издревле назывались меловые останцы, об основании которых ученые выдвигали невероятную гипотезу. Говорили, что мы теперь с вами находимся на дне доисторического океана. Причудливые формы породило следствие воздействия воды на известняк.

В 1909-м группы ученых «оккупировали» этот меловой пляж, разбили палаточный городок и на несколько недель «вгрызлись» в глубинные тайники пещер. Среди прочих артефактов нашли и крупные раковины, и окаменевших ежей морских, и пласты минералов, которые могут селиться только на дне океана. Я вас поздравляю, мы с вами на дне.

Сергий рассказал, что официальная дата основания монастыря – 1653 год. Тогда пришли монахи с Малороссии, вместе с ними – более трех тысяч мирских. Люди, нуждавшиеся в защите, обрели ее в лице России. В XVII веке православные христиане подвергались гонениям со стороны католиков, поэтому и пришли в эти земли. Монахи расширили и углубили уже существующие пещеры, так появилось несколько до сих пор населенных пунктов.

- Православная церковь жила Священным Писанием и Святоотеческим преданием. Это предание мы здесь, в обители, очень бережно храним. Всем людям, кому это действительно нужно, мы с радостью его передаем.

О чем рассказывает предание:

Далекий XI век. Далекая Сицилия, совсем уж мало кому известная. Был такой византийский император Михаил Пафлагонский. Желая насадить в Сицилии христианскую веру, он с войском отправился на магометан. Среди его войска были дружинные наемники, а среди них – росичи. После крупного сражения византийское войско было вынуждено ретироваться. Покидая те земли, они уносили христианские святыни, дабы они не были навек поруганы. Предание рассказывает о двух воинах, которые взяли икону Сицилийской Божией Матери – главную святыню монастыря – и пришли с нею на Русь. В истории русской иконографии она появляется в 1092 году. Звали этих священных иноков Иоасаф и Ксенофонт.

- А монахи, пришедшие сюда в XVII веке не случайно же избрали именно это место для дальнейшего молитвенного подвига, богослужения и жительства. Наверняка, знали предание и, может, даже обладали большей информацией, нежели мы сейчас. Я вам еще так скажу: мы сомневаемся с братией, что монастырь был основан в 1653 г. Смотрите, что есть.

«Здесь начиналась и заканчивалась Русь»

1696 год. Одна эскадра русских кораблей с воронежских верфей плывет в сторону Азова. Адмиралы Петра Великого здесь точно были. Один из них – шотландец Патрик Гордон. Он вел дневник, который сохранился.

Что пишет Гордон:

Четыре денечка они с адмиралами погостили у настоятеля обители. В день отплытия настоятель ведет их куда-то вглубь горы в старинную часовню. Служат молебен (об успехе азовского похода). После адмиралов ведут на самый-самый верх. Следующая фраза из дневника уникальна: «Приводит нас настоятель к руинам и развалинам древнего монастыря». Это дает нам основание предполагать, что 1653 г. – дата не основания, а, возможно, воссоздания храма.

- Смело можно заявить, что эта территория являлась неким фортпостом. Здесь начиналась и заканчивалась Русь, - добавил Сергий.

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Добираются до этого дивного места люди в основном на электричке. По субботам и воскресеньям есть прямой рейс с вокзала Воронеж-1 в 9:20, обратный – от «Дивногорской» в 16:00.

Недалеко от монастыря есть тропы, ведущие к берегам Дона. Высокие обрывы обустроены самодельными деревянными лестницами, выстроенными из земли и песка ступеньками, чтобы хоть как-то можно было спуститься к воде (а главное – потом подняться оттуда). Отдыхающие катаются на катерках, загорают, но плавать, несмотря на жару, желающих почти нет. Подходящего пляжа поблизости не оказалось.

Насмотревшись на величество реки, надышавшись горьковато-душистым степным воздухом, пришло время возвращаться на станцию. К 16:00 в ожидании электрички собралось человек 15. Даже незнакомые доселе люди делились впечатлениями и обещали вернуться «еще разок». Дивно! Территорию монастыря посетители покидают под медную, хрустально-переливчатую музыку колоколов.

Шпаргалка для туриста:

1. Доехать от Воронежа до Дивногорья можно на электричке (в выходные она прямая, в будни – с пересадкой в Лисках). Расписание можно посмотреть на сайте.

2. С собой лучше брать наличные деньги. Связь в хуторе есть не везде, так что расплатиться по карте или переводом бывает проблематично.

3. На территории монастыря есть предупреждение, что посещать его в шортах, майках, женщинам с непокрытой головой – нельзя. Вас, конечно, не прогонят, но можно, например, сначала посмотреть храм в традиционном внешнем виде, а затем переодеться в удобную и легкую одежду.

4. Также не забывайте о солнцезащитных кремах, кепках, очках – это все-таки степь, под палящими лучами наслаждаться красотой вредно.

5. И конечно, аптечка! В горах может случиться всякое – будет обидно омрачить себе поход разбитой коленкой.

Приятного путешествия!