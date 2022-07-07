Воронежец Алексей Воропаев отправился волонтером в Арктику

пресс-службы проекта "Чистая Арктика" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

34-летний Алексей Воропаев из Воронежа вошел в состав экспедиции федерального проекта «Чистая Арктика». Он будет жить пять дней в полевых условиях на горе Леквож. Там волонтеры соберут и подготовят к вывозу тонны отходов.

Вместе с воронежцем убирать мусор, накопленный еще с советских времен, будут волонтеры из Москвы, Набережных Челнов, Кемерова, Хадыженска и других российских городов. В целом в команду вошли 10 человек.

Наш земляк уже бывал на севере, он давно увлекается туризмом – пешим и водным.

- Эмоции замечательные. Я узнал о наборе волонтеров в экспедицию в Арктику и решил попробовать себя в этом качестве. Работы предстоит много, но, думаю, мы справимся, - рассказал Алексей Воропаев.

Группе предстоит несколько часов добираться до подножья горы на автобусе, пароме и вездеходах. Ежедневно они будут совершать подъем на высоту 1000 метров над уровнем моря. Убрать предстоит территорию заброшенной станции связи. За много лет там скопился производственный и бытовой мусор. Это первая экспедиция проекта в горную местность.

- Волонтёры «Чистой Арктики» очищали заповедные территории, острова и берега Белого моря, но в горах ещё не работали. Важно подчеркнуть, что федеральный проект подразумевает не только уборку накопленных с советских времён отходов, но и их переработку. Организация вывоза собранного в горном массиве металлолома и крупногабаритного мусора потребует больших усилий и займёт некоторое время, учитывая специфику местности, - рассказал председатель правления АНО «Чистая Арктика» Руслан Губайдуллин.

Отметим, «Чистая Арктика» - проект по очистке арктической территории от накопленных отходов. Он создан по идее капитана атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрия Лобусова, а также советского и российского капитана ледокола, Героя Труда РФ Геннадия Антохина.