«Ожидайте эффекта от самолечения»: в Воронежской области фельдшер получила условный срок за гибель пациента в скорой

Скорая помощь не должна быть колл-центром по даче рекомендаций лечиться самостоятельно, уверены родственники погибшего Фото: из архива КП

В Панинском районе вынесли приговор фельдшеру по приему и передаче вызовов Елене А. (имя изменено), по вине которой 60-летний мужчина скончался от отека легкого, вызванного инфарктом. В суде посчитали, что медик не предприняла всех возможных действий по реанимированию пациента. Ее судили по статье о халатности (ч. 2 ст. 293), предусматривающей пять лет колонии, но женщина отделалась двумя годами условного лишения свободы. Кроме того, фельдшеру на три года запретили заниматься медицинской деятельностью.

Откликнулись через пять часов

Эта история произошла более двух лет назад, в январе 2020-го. И с тех пор родственники погибшего искали правосудия. По словам дочери пациента, у жителя поселка Перелешинский резко поднялось высокое давление и появилось жжение в груди. Жена позвонила в отделение скорой помощи Панинской районой больницы и рассказала о симптомах фельдшеру по приему и передаче вызовов. Однако медик отказалась направить бригаду скорой, дав рекомендации:«Ожидайте эффекта от самостоятельного лечения». Спустя пять часов скорую пришлось вызывать повторно.

- Приехали неукомплектованные - фельдшер и водитель на старой «буханке». Медик сделал ЭКГ и, заподозрив предынфарктное состояние, предложил госпитализацию. Папа вынужден был идти самостоятельно, потому что у них не оказалось носилок. При этом ему ни лекарств не дали, ни укол не сделали. Фельдшер не стал сопровождать пациента в салоне автомобиля и сел в кабину водителя. Когда папе по пути в больницу стало хуже, мама постучала ему в окно. В течение нескольких минут фельдшер делал массаж сердца, а затем констатировал смерть. И уже в отделении скорой помощи Панинской РБ маме медики стали внушать, что смерть папы была неизбежной и поделать никто ничего не смог бы, - рассказала Ирина Стронина.

Супруга и дочь погибшего решили добиться справедливости, обратились с заявлением к правоохранителям и с тех пор держали этот вопрос на контроле. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По словам Ирины, провели четыре судебно-медицинских экспертизы. Две из них - в Москве.

- Эксперты указали, что на момент первого вызова, когда фельдшер отказалась направить бригаду, состояние папы уже было тяжелым и ему необходима была экстренная медпомощь. На момент смерти у него отсутствовали какие-либо фатальные изменения, то есть не было необратимых состояний. Состояние могло быть компенсировано в случае своевременного лечения, то есть, если бы была направлена бригада на первый вызов, - поделилась дочь погибшего.

Трагедия вскрыла многие недостатки

В итоге обвинение в халатности, из-за которой скончался пациент, было предъявлено только фельдшеру по приему и передаче вызовов. Хотя, как утверждают родственники, претензии есть и к другим медикам.

- Например, согласно судебно-медицинской экспертизе, фельдшер выездной бригады указал в документах время реанимации, которую в действительности не проводил. Указал в документах, что вводил морфин, но согласно протоколу вскрытия и допроса патологоанатома следов от инъекций на трупе не было. В отношении медика провели проверку и выдели материалы по ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов) в связи с тем, что он внес ложную информацию в медицинские документы. Передали по подследственности в Панинский РОВД, и пока ничего не известно, - пояснила Ирина Стронина.

Фельдшер Елена А. с приговором не согласилась и подала апелляцию. А родственники погибшего считают, что трагический случай в районной больнице вскрыл многие недостатки. Это явный пример того, что скорую помощь медики превратили в «колл-центр по даче рекомендаций лечиться самостоятельно». Плюс - скудный автопарк, нехватка оборудования.

- На мой взгляд, белый халат не должен и не может являться оправданием непрофессионализма или преступного легкомыслия медработника, а медицинский диплом - индульгенцией, гарантирующей неприкосновенность. Для медиков должна быть важна жизнь каждого человека, - заключила Ирина Стронина.