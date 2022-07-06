Последние новости Воронежа на 6 июля 2022 года: коммунальная авария в Коминтерновском районе и похищение подростка

У микрорайона "Задонье" специалисты меняют участок поврежденной трубы. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Очередная авария на водопроводе в Коминтерновском районе произошла утром 5 июля. Без воды остались жители огромного квартала. На водоводе метрового диаметра возникли сразу две утечки. Как сообщили в мэрии, на месте первого порыва ситуацию осложняет подвижность грунта и необходимость откачки воды. Во втором случае обстановка еще труднее: произошло повреждение самой трубы, то есть потребуется замена участка чугунного трубопровода. В связи со сложившейся ситуацией власти объявили режим ЧС.

Администрация определила точки подвоза технической и питьевой воды на территории района. По данным на утро 6 июля, список адресов выглядит так:

Техническая вода:

- ул. Мордасовой, 3,

- ул. Жукова, 22,

- ул. Вл. Невского,69,

- ул. Вл. Невского, 40,

- ул.60 Армии, 29,

- ул. Вл. Невского, 44 - 46,

- ул. Бульвар Победы, 50а - 50б,

- ул. Вл. Невского,15а -17,

- ул. Лизюкова, 76 - 80,

- ул. Бульвар Победы, 8 - 12,

- ул. Вл. Невского, 32 - 34,

- ул. Шукшина, 17-19,

- ул. Вл.Невского, 38/3,

- ул.Бульвар Победы, 41.

Питьевая вода:

- ул. 60 Армии, 22а

- ул. Вл.Невского,46

В детских садах сегодня будут организованы дежурные группы. Для них уже создали запас воды, в случае дополнительной потребности, воду подвезут.

В Воронеже рецидивист похитил 11-летнего подростка. 2 июля на улице Артамонова мужчина подошел к ребенку и, угрожая ему ножом, потребовал идти с ним в его квартиру. Там он привязал мальчика за руку к батарее и стал удерживать. К счастью, когда похититель на какое-то время отвлекся, подросток смог освободиться и убежать. Дома мальчик рассказал родителям о случившемся, а те обратились в полицию. Следователи установили личность подозреваемого. Мужчину задержали и заключили под стражу до 2 сентября.

Под Воронежем в массовой аварии со строительной техникой пострадали пять человек. Авария случилась на трассе «Курск-Воронеж» на территории Нижнедевицкого района. Водитель автомобиля «Вольво» не справился с управлением и столкнулся с манипулятором, который проводил дорожные работы. От удара грузик врезался в самосвал КамАЗ и погрузчик КАЗ, а затем по инерции съехал придорожный кювет. Травмы получились пять человек.