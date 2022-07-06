С 9 июля воронежцам запретят посещать хвойные леса

В регионе объявлен четвертый уровень пожарной опасности Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

- Из-за сухой и жаркой погоды в Воронежской области вводится ограничение на посещение хвойных лесов, в лиственные вход открыт, - сообщил Вячеслав Оробинский, руководитель областного управления лесного хозяйства.

Такая мера была принята из-за объявленного в регионе четвертого уровня пожарной опасности. Но если даже люди будут разжигать костер на территории своего дома, их поступок будет рассматриваться как административное правонарушение.

Николай Грошев, начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Воронежской области, заявил, что ежедневно, особенно в выходные и праздники, для профилактики и борьбы с возгораниями будут работать патрули. Также подключатся беспилотники. Они помогают своевременно выявить очаги возгорания.

Помимо этого установлены стационарные камеры видеонаблюдения, которые фиксируют места возникновения огня. Их в регионе 46. Они охватывают не только лесную территорию, но и прилегающие участки.

Для борьбы с пожарами в этом году также приобрели новую технику: 22 цистерны и 20 автомобилей высокой проходимости.

Но основной мерой являются штрафы. С 8 июня они для нарушителей противопожарных правил выросли. Теперь физическую лицу за пожар грозит наказание от 15 до 30 тысяч рублей, а юридическому - от 30 до 45 тысяч.

Пока прецедентов их применения не было. Но встречались другие случаи.

- Мы с группой приехали патрулировать одно село. И бабуля решила сжечь траву на своей территории, а ее дом находится близко к лесу. Малейший ветер - и все, пожар. Надо сказать, она не впервые это делает. Соседи ей много раз говорили: не надо. Но женщина не слушалась. Мы оштрафовали ее на 10000. После этого траву больше не жгла. Можно сделать вывод: такая мера борьбы с пожарами работает, - рассказал Николай Грошев.

Безопасность хвойных лесов обсудили на круглом столе. Фото: Виктория КУЧИНА

Но не все так страшно. Есть послабления для стационарных, непередвижных и непереносных устройств для приготовления пищи. Они под ответственность не подпадают. Однако тут тоже нужно соблюдать некоторые правила.

1. Устройство устанавливают на основание, которое невозможно перемещать.

2. Площадка вокруг мангала, печи должна быть зачищена от растительности.

3. Устройство должно располагаться от забора не менее чем за 5 метров.

Есть некоторые советы для любителей ягод и грибов. Им перед походом в лиственный лес стоит зайти на сайт Росгидромета, открыть вкладку «Пожарная опасность» и посмотреть уровни риска возникновения огня по районам.

Стоит отметить, всего в этом году зафиксировано 474 случая возгорания. В худшую сторону по пожарной обстановке выделены Хохольский район (52 случая), Семилукский (42), Нижнедевицкий (31).

При этом наблюдается положительная динамика по возгораниями в лесах. Если в прошлом году было 42 лесных пожара, то в этом - только два.

- Не нужно заезжать в хвойный лес, мы должны это помнить! Тогда все будет хорошо, - особенно подчеркивает Вячеслав Оробинский.