Кто гулял на выпускных в Парке Горького и на «Алых парусах»

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«Алые паруса» в Санкт-Петербурге посетили гости из всех регионов присутствия Tele2 – на них пришлось 27% участников праздника в Северной столице. В Парке Горького на выпускном побывали выпускники из 57 регионов Tele2, в том числе и из Воронежа.

В 2022 году во время празднования выпускного в Парке Горького было скачано на 57% больше трафика, чем годом ранее. Помимо Москвы, городами-лидерами по числу школьников, которые приехали на выпускной бал в Парк Горького, стали Владимир, Санкт-Петербург, Тула, Краснодар, Калуга. Также на празднике присутствовало много клиентов из макрорегиона «Черноземье», доля воронежцев среди них составила 13%.

Еще на одной традиционной для выпускных площадке – на Поклонной горе – рост трафика относительно праздничного дня в прошлом году составил 33%. Туда отправились, кроме москвичей, жители Тулы, Калуги, Санкт-Петербурга, Пензы и Саратова.

В Парке Горького 25 июня пик активности по использованию мобильного интернета пришелся на время с 20:00 до 22:00. За время выпускного бала здесь клиенты оператора потребили объем трафика, равный 140 тыс. скачиваний песни «Башня» Дани Милохина – одного из хедлайнеров праздника. На Поклонной горе выпускники активнее всего пользовались услугами передачи данных в 18:00 и 21:00.

На «Алые паруса» в Петербурге приехало больше всего гостей из Москвы, Челябинска, Нижнего Новгорода, Перми и Иркутска. Выпускной в Северной столице также пользуется популярностью у абонентов из макрорегиона «Черноземье», доля воронежцев среди них составила 23%. В Санкт-Петербурге пиковая активность клиентов в сети пришлась на время с 20:00 до 1:00 следующего дня. За 6 часов гуляний на Дворцовой площади и набережной клиенты оператора использовали объем трафика, эквивалентный 290 тыс. скачиваний песни The Hatters «Да, со мной непросто». Группа выступила на юбилейном, 30-м празднике выпускников.