Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля 2022 года: в Воронеже услуги подорожают на 7%

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Правительство Воронежской области утвердило рост тарифов на коммунальные услуги в Воронеже еще в конце прошлого года. Часть из них вступила в силу с января, другая – с 1 июля.

Как сообщили в управлении по государственному егулированию тарифов, максимальный рост жилищно-коммунальной платы по Воронежу составит 9,1%. Но он коснется лишь 650 жителей микрорайона Сомово, которые получают отопление от котельной, расположенной на улице Дачный проспект. Для большинства же горожан рост платежей составит от 5,3% до 8,5%, это, в среднем, около 7%. Если говорить о жителях региона, то больше половины из них увидят в квитанциях повышение до 5,3%.

Чиновники прикинули, что в отопительный сезон для жителей однокомнатной квартиры рост квартплаты составит 188 рублей, для двухкомнатной – 288 рублей, для трехкомнатной – 440 рублей.

Электроэнергия

С 1 июля киловатт электроэнергии для всех жителей области будет стоить 4,45 рублей вместо 4,24.

Водоснабжение

Жители областного центра за воду будут платить теперь не 26,53, а 27,72 рублей за кубометр.

Водоотведение

Услуга канализования стоков для жителей правобережья подорожает с 20,81 до 23,93 рублей за кубометр. На левом берегу за водоотведение будут платить 28,54 вместо 26,54 рублей за кубометр.

Отопление

Тепловая энергия в среднем подорожает до 10 %, но окончательные цифры будут зависеть от поставщика и других фактов, которые учитываются при поведении расчетов.

Газ

Тариф на голубое топливо вырастет в цене в среднем на 3%.

Вывоз отходов

Плата жителей за вывоз и утилизацию ТКО подорожает на 4%.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Не все заявки коммунальщиков получают одобрение в правительстве»

В прямом эфире накануне очередного подорожания коммунальных услуг руководитель управления по государственному регулированию тарифов Евгений Бажанов рассказал, что его ведомство принимает меры к сдерживанию и даже снижению тарифов. По его словам, не все заявки и не в полном объеме получают одобрение в правительстве:

- Мы рассматриваем предоставленное обоснование и обычно утверждаем меньший размер тарифа. Например, энергетиков сдерживаем на 25%, водоканал – на 5%. В денежном выражении это ощутимые суммы. По воде, это около 360 миллионов рублей.

Есть и случаи реального снижения тарифов. Так, в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизилась плата за вывоз ТКО для больше половины населенных пунктов – в 7 из 8 кластеров.

- Меры по снижению тарифов мы принимаем по результатам анализа предоставленных нам документов, в том случае, когда находим отклонение в заявленных и фактических затратах организации, - добавил Бажанов.