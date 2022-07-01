Выходные в Воронеже: Янтарная комната и фольклорный фестиваль

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

НА РОДИНЕ ПЯТНИЦКОГО

1-2 июля, в канун дня рождения нашего прославленного земляка Митрофана Пятницкого, пройдет XIX Всероссийский фестиваль «На родине Пятницкого». Впервые открытие праздника народной песни состоится в Воронеже. 1 июля в Зеленом театре Центрального парка в 19.00 выступят ведущие творческие коллективы из Воронежской, Липецкой, Саратовской, Ростовской, Московской областей и Луганской народной Республики. Главным подарком для зрителей станет концерт русского народного хора имени Пятницкого.

Второй день фестиваля по традиции пройдет в селе Александровка Таловского района. В14.00 на Певческом поле развернут свою работу тематические сельские подворья Таловского района, ярмарка сувениров от мастеров-ремесленников, игровые площадки и состоится гала-концерт с участием ведущих профессиональных и самодеятельных вокально-хоровых и хореографических коллективов и исполнителей нашей области и других регионов России. 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТРАВЫ ДИВНОГОРЬЯ

В музее-заповеднике «Дивногорье» открылась необычная выставка про лекарственные травы этой местности. Выставка посвящена именно тем представителям растительного царства, которые обладают целебными свойствами и применяются в народной и официальной медицине.

Проект включает информационные стенды с краткими сведениями о свойствах лекарственных растений, историей их применения, фотографиями. Растения также представлены в виде гербарных образцов из фондов музея-заповедника: они позволяют рассмотреть растения более детально.

Выставку можно посмотреть до 26 июля на хуторе Дивногорье, ул. Подгорная, 48 (здание музейной гостиницы). 6+

Кроме того, 2 июля музей-заповедник «Дивногорье» приглашает взрослых и детей в 13.00 на образовательное занятие «Пограничники южных рубежей», а 3 июля в 13.00 на мастер-класс «Ручное ткачество». 6+

КОСТЕНКИ

2 июля в музее-заповеднике пройдут два познавательных мероприятия. В 11.00 начнется лекция «Культурные слои Костенок. Тельманская стоянка». Расскажут о новейших материалах археологических исследований многослойной стоянки с жилыми объектами, уникальным каменным инвентарем и богатой коллекцией изделий из кости и бивня Костенки-8 (Тельманская). Это единственная многослойная стоянка Костенковско-Борщевского палеолитического района, содержащая остатки поселений с наиболее ранними в Восточной Европе индустриями граветтоидного технокомплекса. Проблема происхождения и периодизации граветтской культуры в палеолите Восточной Европы не может быть решена без разработки этих материалов.

А в 16.00 - лекция-прогулка от сотрудников ботанического сада «Реликтовая флора Костенок». Участники прогуляются по живописным Костенковским холмам, насладятся потрясающей природой этих мест, а заодно изучат уникальные реликтовые растения, откроют мир душистых степных трав, узнают ботанические тайны меловых склонов и кто такие кальцефиты?

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКА И КОНЦЕРТ ВО ДВОРЦЕ ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

2 июля музей-заповедник «Царское Село» откроет во Дворце Ольденбургских выставку "Петр I. Начало янтарного пути". Передвижной проект посвящен одному из интереснейших эпизодов петровской эпохи и российской истории в целом - появлению в нашей стране Янтарной комнаты. На выставке будут представлены фрагменты отделки Янтарной комнаты, предметы из янтаря, воссозданные по историческим образцам специалистами Царскосельской янтарной мастерской. Посетители увидят виртуальную версию Янтарной комнаты, созданную музеем-заповедником «Царское Село» - точную интерактивную модель легендарного интерьера Екатерининского дворца. Посмотреть можно в «Доме с ризалитами». 12+

2 июля в замке Ольденбургских состоится концерт Dolce vita в исполнении коллектива «Куранда квартет». В программе: популярные мелодии зарубежной эстрады и музыка из кинофильмов. Исполнители: Геннадий Куранда (скрипка), Ксения Ролдугина (скрипка) Алла Анищева (альт), Дарья Прокопова (виолончель). Концерт пройдет на веранде дворца, начало в 14.00. 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МЕРОПРИЯТИЯ В ПАРКЕ "ОРЛЕНОК"

В парке «Орленок» по субботам и воскресеньям у фонтана проходят выставки-продажи «Город мастеров» (14.00-20.00), мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству (15.00-16.00).

СПЕКТАКЛИ

В театре драмы 3 июля в 18:00 покажут трагифарс в двух действиях «Тиль» (16+).

А в кинотеатре «Спартак» в рамках проекта "Театр в кино" смотрите трансляцию из Московского театра "Современник" - покажут сценическую версию трагедии Шиллера "Мария Стюарт" - «Играем... Шиллера!» (16+).

2 июля в 18:00

КАРТИНЫ УСПЕНСКОЙ

В выставочном зале художественного музея имени Крамского работает выставка «Ксения Успенская. Совершенное чувство прекрасного». Проект посвящен 100-летию художницы.

Ксения Успенская - одна из любимейших воронежских художников. Ее творчество ценят за яркую образность, эмоциональность, поэтичность, свободную манеру исполнения. Педагогами Успенской были Александр Дейнека, Петр Кончаловский, а учебные работы благосклонно оценивались Верой Мухиной и Александром Герасимовым. Репродукции ее произведений помещали в школьных учебниках и на открытках. Хрестоматийная картина «Не взяли на рыбалку», написанная в 1955 году, знакомая всем людям старшего возраста по учебнику «Родная речь», хранится в Третьяковской галерее.

Главным жанром своего творчества еще со студенческих лет она избрала портретную живопись, хотя не обходила стороной пейзажи и натюрморты. Ксения Успенская создала целую галерею портретов современников. В каждом она находила точный, выразительный образно-живописный язык. Художница всегда внимательна к человеку, идет ли речь о портрете ученого, подростка, рабочего. Неизменно очаровывают своей искренностью и обаянием детские портреты.

В экспозицию вошло около 80 произведений живописи и графики из фондов музея, а также частных собраний. На выставке будет впервые представлена последняя картина Ксении Успенской «На рыбалке», написанная ею в 2016 году, работа над которой продолжалась около семи лет. 6+