За подтопление подвала в многоэтажном доме Воронежа оштрафовали две организации

На коммунальную аварию жильцы пожаловались в ГЖИ Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В феврале этого года сотрудник государственной жилищной инспекции выехал на проверку по жалобе жителей дома №13 по улице Плехановской. Люди сообщали о подтоплении подвала канализационными водами.

ПРИЧИНУ ПОТОПА НАШЛИ В ДВОРОВОМ КОЛОДЦЕ

- Подвал дома оказался не просто затоплен канализационными водами, но и захламлен бытовым мусором, - сообщили в ведомстве.

ГЖИ выдало УК Ленинского района предписание устранить утечки инженерных систем, а также просушить подал, очистить его от мусора и провести дезинфекцию. На директора компании составили протокол.

Дальше жилинспектор заглянул в дворовые канализационные колодцы и обнаружил, что один из них, расположенный на расстоянии пяти метров от подъезда №3, залит стоками. Из этого специалист сделал заключение, что причиной нарушения работы внутренней канализации дома стала засоренность внешних сетей. Именно из-за этого содержимое канализации хлынуло в подвал многоэтажки.

Поскольку этот колодец находится в ведении ООО «РВК-Воронеж», в отношении ресурсоснабжающей организации инспектор жилинспекции также составил протокол об административном правонарушении. Материалы дела передали в мировой суд. Судья признал вину водоканала и назначил ему штраф в пять тысяч рублей.

В свою очередь директору УК вписали штраф в размере 25 тысяч.

НА ОСУШЕНИЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЮ ПОДВАЛА ПОСЛЕ КАЖДОГО ПОДТОПЛЕНИЯ ТРАТИТСЯ ДО 30 ТЫСЯЧ

В УК Ленинского района «Комсомолке» рассказали:

- Отрадно, что надзорное ведомство обратило внимание на проблему засора уличных сетей, которые находятся в зоне ответственности поставщика ресурса. Возможно, пусть и небольшой, штраф в адрес ресурсоснабжающей организации поможет быстрее в будущем решать вопросы с устранением засоров канализационных колодцев. Ведь от работоспособности уличной системы стоков зависит состояние общедомовых коммуникаций и подвалов, за которые уже отвечает управляющая компания.

По словам представителя обслуживающей дом организации, магистральные канализационные сети, как правило, находятся в ветхом состоянии, заросли корнями деревьев и илом, много лет не проводилась их промывка. Это приводит к нарушению работы домовой канализации и затоплению подвалов.

- После таких ЧП УК приходится проводить осушение, уборку и дезинфекцию помещений. То есть по причине недобросовестного выполнения своих обязанностей поставщиком ресурса, жители оплачивают от 20-30 тысяч и выше за проведение комплекса мер по приведению коммуникаций дома и подвала в рабочее состояние. Считаем, что именно поставщик ресурса должен возмещать жителям многоквартирных домов понесенные затраты и устранять нанесенный общедомовому имуществу ущерб, - добавил наш собеседник.

ПРИЧИНА ЗАСОРОВ - НЕРАДИВОСТЬ ЖИЛЬЦОВ

А вот в пресс-службе водоканала отметили, что не получали в феврале заявок в связи с засорами канализации о дому №13 по Плехановской, ни от УК, ни от жильцов.

- Как правило, основной причиной засоров на сетях водоотведения становится несоблюдение элементарных правил пользования хозяйственно-бытовой канализацией. Так, категорически запрещено смывать в унитаз влажные салфетки, нетканый материал которых не растворяется - салфетки растягиваются, переплетаются с другими предметами, сброшенными в канализацию, скапливаются на поворотных участках канализационной линии, блокируя прохождение стоков. Также запрещено сбрасывать в систему водоотведения строительный мусор, ткань, песок, цемент, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щёлочь, жиросодержащие вещества и масла, пищевые продукты. Остатки продуктов необходимо утилизировать как твёрдые коммунальные отходы, - добавили в ООО «РВК-Воронеж».

Напомним, сообщить в водоканал о засоре канализации можно по телефону 206-77-06. Все заявки фиксируются.