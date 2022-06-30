Воронежский губернатор: «На реализацию системы долговременного ухода в регионе выделили более 73 млн рублей»

фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

В 2019 году в Воронежской области началось создание системы долговременного ухода (СДУ) за инвалидами и пожилыми людьми, которые не могут самостоятельно за собой ухаживать. Мероприятия проводились в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». За это время удалось добиться хороших результатов. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев.

Именно по его инициативе в 2020 году регион вошел в федеральный пилотный проект. Основными направлениями работы по созданию системы СДУ стали индивидуальный подход, профилактика заболеваний, обучение родственников правильному уходу, а также строительство учреждений социального обслуживания и улучшение инфраструктуры действующих.

Сейчас мероприятия реализуются уже на территории 12 районов Воронежа и области с софинансированием из федерального бюджета. В этом году выделили более 73 млн рублей.

– Мы формируем систему комплексной медицинской и социальной помощи, улучшаем материально-техническую базу действующих учреждений соцобслуживания. В регионе в рамках системы долговременного ухода функционируют 27 организаций социального обслуживания: 12 управлений социальной защиты населения и 15 стационарных учреждений. Общая численность граждан, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода, составляет 3189 человек, – рассказал губернатор Александр Гусев.

И пояснил, что за время реализации проекта в пилотных учреждениях соцзащиты провели большую работу – модернизировали 12 пунктов проката технических средств реабилитации. В них приобрели 1410 изделий: многофункциональные кровати, противопролежневые матрацы, трости, ходунки-роллаторы, опоры, надувные ванночки для мытья головы и надувные ванны для купания лежачего больного, пояса для перемещения больных, скользящие простыни. С начала года услугами воспользовались 417 граждан.

фото: архив КП

Кроме того, создали 10 отделений дневного пребывания для граждан, страдающих когнитивными расстройствами, в которые приобретено 586 единиц оборудования и расходных материалов для занятий с пожилыми людьми. Социальные услуги здесь предоставляются бесплатно. Ими воспользовались за полгода 285 человек.

Также в регионе появились 12 «Школ ухода». В них проводится обучение родственников и помощников навыкам ухода за тяжелобольными. Приобретены оборудование и инвентарь (342 единицы). Слушатели во время теоретических и практических занятий узнают, как пользоваться техническими средствами реабилитации, каковы особенности ухода за людьми с патологиями, как обустроить жилье, чтобы маломобильные пожилые граждане чувствовали себя комфортно.

Ирина Шабанова