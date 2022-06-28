Мать, бросившую новорожденного сына в лесу, отправили под домашний арест

В ближайшее время женщине предъявят обвинение Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

Мать, бросившую новорожденного сына в лесополосе в Семилукском районе, отправили под домашний арест до 22 августа. Следственные органы ходатайствовали о том, чтобы заключить женщину под стражу. Однако она воспитывает еще семерых несовершеннолетних детей, поэтому суд остановился на домашнем аресте. В ближайшее время подозреваемой предъявят обвинение в «покушении на убийство малолетнего». Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК во вторник, 28 июня.

Напомним, младенца в сумке нашли местные жители в лесополосе недалеко от СНТ «Дзержинец-2» 21 июня. Мальчика доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Полицейские выяснили, что ребенка бросила 37-летняя женщина. Она родила сына и в ту же ночь вывезла его в лес. Мать задержали, она во всем созналась. Женщина пояснила, что не хотела воспитывать ребенка, так как у нее уже есть семь несовершеннолетних детей.

Во время следственных действий на камеру женщина рассказала, что не собралась убивать ребенка. По ее словам, она услышала у лесополосы голоса, поэтому надеялась, что мальчика найдут и заберут.

- Следственными органами продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления – сообщил руководитель Семилукского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Евгений Гетманов.