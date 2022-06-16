Правительство Воронежской области и опорный вуз укрепляют сотрудничество

Фото – Правительство Воронежской области

16 июня в стенах Воронежского опорного университета побывал заместитель главы региона — руководитель аппарата губернатора и правительства области Сергей Трухачев. Он встретился с руководством и специалистами вуза.

Стороны обсудили ряд важных вопросов. Они касались дальнейшего взаимодействия правительства региона и Воронежского государственного технического университета. Также Сергей Трухачев осмотрел бизнес-инкубатор и центр коллективного пользования им. проф. Ю.М. Борисова. И. о. ректора ВГТУ Дмитрий Проскурин продемонстрировал новейшее оборудование, на котором студенты проводят физико-химические исследования, испытания строительных материалов и конструкций. Презентовал и одно из последних приобретений — настольный сканирующий электронный микроскоп для выполнения исследований структуры и элементного состава материалов.

Фото - Правительство Воронежской области

Также Сергей Трухачев оценил передвижную дорожную лабораторию. С ее помощью специалисты университета осуществляют диагностику, паспортизацию и контроль транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог.

В инжиниринговом центре ВГТУ «ПроектСтройИнжиниринг» сотрудники дорожно-транспортного факультета рассказали о находящемся в распоряжении вуза оборудовании для проведения испытаний и диагностики различных материалов. Кроме того, продемонстрировали разработки ВГТУ в области строительного инжиниринга.

В ходе визита замгубернатору показали и новый учебно-лабораторный корпус вуза, построенный с применением современных технологий. Здание оборудовано лифтом и системой доступа для маломобильных групп населения. Здесь Сергей Трухачев посетил центр коллективной работы «Точка кипения ВГТУ» и актовый зал на 550 мест, оснащенный профессиональным звуковым и световым оборудованием.

В завершение встречи Сергей Трухачев обсудил с руководством вуза ряд вопросов, связанных с решением актуальных задач в различных сферах экономики.