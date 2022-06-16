Воронежский заключенный удивил оперным голосом жюри Дельфийского чемпионата

Фото - пресс-службы УФСИН по Воронежской области

Виталий Бобров, староста Храма во имя святителя Николая Чудотворца, что действует в исправительной колонии № 1 в городе Семилуки Воронежской области, заключенным становился не раз. Первый - в юношестве, за разбой, второй - в более зрелом возрасте, за убийство. Осудили на 12,5 лет.

Так и попал за решетку. Однако лишь здесь он нашел ту духовную радость, которой не хватает в жизни. И не только пришел к Богу, но и раскрыл свой певческий талант. Словно бы на роду у Виталия было написано: «Именно в скорби воздастся тебе».

Виталий Бобров еще и чтец и псалмопевец. Фото - пресс-службы УФСИН по Воронежской области

Пел «вживую»

Познакомились с Виталием Бобровым мы не случайно. В 2022 году ФСИН России подвела итоги масштабного всероссийского мероприятия - Дельфийского чемпионата среди осужденных. И героя нашей публикации наградили как победителя в отдельной номинации «Оперный вокал» за песню «Черный ворон». Жюри признало его талант среди более 5000 осужденных из 76 территориальных органов ФСИН. Награда весомая, поэтому мы и отправились в исправительную колонию № 1 поговорить с обладателем оперного голоса.

Старший специалист по социальной работе Денис Малий показал местную студию кабельного телевидения и рассказал, что именно здесь записывали «Черного ворона». Когда объявили конкурс, сомнений не было: надо участвовать. А петь будет Виталий, не раз выступавший на тематических мероприятиях и конкурсах УФСИН. Возникал вопрос: в какой номинации выставлять работу? Решили, «Народное пение».

Помогал Виталию записывать песню осужденный Сергей Шевень, отвечающий за звукорежиссуру.

- Времени на подготовку было не много, поэтому мы отправили «живую» запись, без обработки, и она «выстрелила», - вспоминает Сергей.

Фото - пресс-службы УФСИН по Воронежской области

Отметили отдельно

Финал был неожиданным. Члены комиссии дополнили программу отдельными номинациями. В них попали «Черный ворон» в исполнении Виталия Боброва.

- Чисто по-человечески мне очень приятно. Значит, и мне что-то дается. Талант нужно развивать на благо людей. После этого и сила духа появилась, и бодрость. Еще я думал, что сегодня, когда популярна попса, рэп, наша подача никого не заинтересует, а вышло по-иному. И сама песня мощная. Сначала думали взять «Эх, дороги». Но потом остановились на «вороне». В нее вложена тема России, нашей родины, - рассказывает Виталий Бобров.

Сам себе все перечеркнул

Он признается: вернувшись из заключения, ему хотелось бы продолжить заниматься пением - тем, с чего когда-то начинал. Сам Виталий родом из города Кандалакша, что расположен на юго-западе Мурманской области. Талант к музыке у него проявился еще в детстве. Играл на баяне, пел. Закончил там же музыкальную школу. И даже участвовал в местном оркестре ветеранов. Затем поступил в музучилище в Мурманске. Юношей попал в знаменитый на всю страну камерный хор Amadeus, который был создан еще в 1970 году.

Тут бы и оттачивать свое мастерство, двигаться вперед. Но увы! В 17 лет у Виталия началась, как он сам говорит, «хулиганская деятельность». Итог - первый срок за разбой, и больше с того момента профессионально музыкой он не занимался. Считал, что теперь все пути для него закрыты. «Сам себе все перечеркнул», - поясняет Виталий.

Фото - пресс-службы УФСИН по Воронежской области

Мечтал о белых кенгуру

После отбытия срока какое-то время работал в сфере ритуальных услуг. Женился, родились дети. И с семьей с Севера решил перебраться в Воронежскую область.

- У меня была мечта с детства: разводить белых кенгуру. Я много читал о них, климат Воронежской области им бы подошел. Думал, вырасту, куплю здесь дом - и исполнится мое желание, - делится Виталий Бобров.

Так он с семьей перебрался в город Лиски. Только кенгуру не успел завести - снова попал за решетку: после бытового скандала убил первого мужа своей жены.

Пришел - и покрестился

Здесь, в Семилукской колонии, и произошло переосмысление жизненных ценностей. Конечно, ИК- 1 - не курорт. Здесь мужчины отбывают наказание за тяжкие преступления в полной изоляции от общества. Но это одна из самых крупных промышленных площадок в учреждениях УИС в Воронежской области, где есть и производство, и профессиональное училище. Рабочий шум тут не замолкает.

Трудятся заключенные в нескольких цехах: швейном, по изготовлению мебели, по сборке металлоконструкций, бондарном, деревообрабатывающем, жестяно-сварочном и других. Есть своя пекарня. Можно получить и профессию. Например, швеи или сварщика. Гордость колонии - Храм во имя святителя Николая Чудотворца. Туда и устремился Виталий Бобров.

- Я решил выучить церковно-славянский язык, пришел к батюшке, а тот мне сказал: Попробуй на клиросе молитвы почитай - так быстрее осилишь. Решился. Меня окрестили. Сначала я просто помогал, а потом благодаря моим вокальным данным стал участвовать в службах, петь, - рассказывает он.

Фото - пресс-службы УФСИН по Воронежской области

«Я хотел бы во всем этом остаться»

Спустя некоторое время, в 2016-м, его назначили старостой. Сейчас он здесь еще и чтец, звонарь, псалмопевец. С благословения священника облачается каждый день в церковное одеяние и выходит на службу. В другое время занимается благоустройством территории: сейчас меняют плитку на лестнице в Православную библиотеку.

Вокруг Храма разбиты клумбы с флоксами, гладиолусами, тигровыми лилиями. Есть небольшой огородик, где растут тыквы и свекла для местной столовой. Тематические ансамбли, украшающие территорию колонии, - тоже дело рук Виталия Боброва. Даже домик для белки приспособлен на дереве. Кенгуру, конечно, здесь не разводят. Но есть и живность: добродушная кошка Жужа и ручной, белый с черными пятнами голубь Джу.

- Вернувшись отсюда, хотел бы во всем этом остаться - в вере, в желании петь. Можно сказать, что я нашел то, что искал. Для меня это та радость, которой не хватает в жизни. Я бы хотел и потом петь в церковном хоре, работать при церкви. Моя семья меня в этом поддерживает. Старший сын сейчас учится в училище в Мурманске, жена с дочками живет в Лисках. 12-летняя Альбина увлекается рисованием, а у 10-летней Ангелины есть музыкальные способности. Вернусь - помогу ей их развивать, - делится наш собеседник.

Срок его осуждения заканчивается в 2026 году…