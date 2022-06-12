В Воронежской области пять человек получили ожоги на фаер-шоу

Фото: Тимур Ханов Фото: из архива «КП»

Пять человек обратились к врачам с ожогами после фаер-шоу в селе Каширское Воронежской области. Праздник по случаю Дня района прошел вечером 11 июня. Перед толпой зрителей выступали артисты, крутя в руках огненные веревки. В какой-то момент одна из веревок вырвалась из руки фаермена и улетела в толпу зрителей. Сцена была отгорожена от них металлическими турникетами, вплотную к которым стояла публика.

К департаменте здравоохранения Воронежской области сообщили, что среди пострадавших один ребенок.

- Всем пятерым оказали необходимую медицинскую помощь: провели обработку ран, сделали перевязки. Взрослым госпитализация не потребовалась. Ребёнка доставили в Воронеж, в областную детскую больницу. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, - рассказали в ведомстве.

Проверку по факту ЧП начала полиция Воронежской области – туда пострадавшие обратились с заявлениями. По итогам предварительного разбирательства станет ясно, что именно произошло, и кто виноват в произошедшем инциденте.

По данным прокуратуры, пострадавшему ребенку 8 лет. После ЧП ведомство также организовало свою проверку.