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Происшествия12 июня 2022 12:01

Во время огненного шоу в воронежском селе в зрителей отлетела горящая веревка

Ожоги получили несколько человек
Ирина КАЗАНИНА
Фото Михаила Фролова

Фото Михаила Фролова

Фото: из архива «КП»

Празднование Дня района в селе Каширское Воронежской области 11 июня для нескольких зрителей закончилось в больнице. Во время огненного шоу из рук одного из артистов вырвалась пылающая веревка. Огненный реквизит отлетел в толпу зрителей. В результате ожоги получили несколько человек.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по области, пострадавшие обратились в полицию с заявлениями. По предварительным данным, их двое.

По заявлению началась проверка. В ходе нее полицейские выяснят обстоятельства и причину ЧП, не были ли нарушены требования безопасности при поведении огненного шоу.

Кстати, фаер-шоу в Воронеже не впервые заканчиваются трагедией. В 2014 году одному из артистов во время выступления взрывом оторвало обе руки.