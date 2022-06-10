Яркий июнь – 2022: какие фестивали пройдут в Воронежской области

Июнь в Воронежской области во многом пройдет под знаком юбилея Петра I.
Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
Сложности с путешествиями – вовсе не повод отказывать себе в ярком летнем отдыхе. Тем более что и в собственном регионе можно найти немало интересного. Июнь у нас во многом пройдет под знаком юбилея Петра I. Знакомим читателей с самыми интересными событиями, которые стоит посетить. Причем сделать это можно совершенно бесплатно.
Фолк-фест в Костенках
12 июня в Хохольском районе впервые пройдет фестиваль народного творчества «Край воронежский – песенный край». Он начнется в 13.00 на поляне при въезде в село Костенки.
Зрители окунутся в культурное наследие Воронежской области, совершат музыкальное «путешествие» по каждому району нашего региона.
В программе: интерактивные выставки «Культурный калейдоскоп», квесты, фотовыставки. На концерте «Песенная карта воронежского края» выступят ведущие любительские творческие коллективы муниципальных районов и городских округов области.
Завершит праздник концерт яркой фолк-группы «Ярилов зной», который начнется в 17.00.
Вход свободный.
Зрители совершат музыкальное «путешествие» по каждому району нашего региона.
Фото: Предоставлено
«Ночь в Дивногорье»
18 июня музей-заповедник в Лискинском районе проводит традиционный фестиваль под открытым небом. В этом году он посвящен 350-летию Петра I и кораблестроению на воронежской земле.
Бесплатная программа начнется с 12.00 и продолжится до 18.00.
На дивногорском подворье будут тематические площадки, выставки-ярмарки изделий народного творчества и мастер-классы. Можно увидеть выступление скоморохов и развлечься играми времен Петра I. Также зрителям покажут театрализованное представление «Как царь Петр по Дону ходил».
А затем в 19.00 впервые в Воронежской области выступит Ансамбль песни и пляски Черноморского флота (Севастополь). На этот концерт придется купить билеты: без мест - в музейной кассе, с местами - на сайте билетного оператора.
Бесплатная программа продлится четыре часа.
Фото: Предоставлено
Фестиваль «Виват наследию Великого Петра!» в Павловске
17 и 18 июня в Павловске также можно будет окунуться в Петровскую эпоху! Глава района Максим Янцов пригласил гостей на фестиваль в честь дня рождения Петра I.
17 июня с 17.00 до 20.00 на Тамбовском озере устроят игры для детей, мастер-классы, большой пленэр, шахматный салон, концерт «Павловского диксиленда».
18 июня с 12.30 до 14.30 там же на озере гости фестиваля увидят показательное выступление судомоделистов.
На Площади Молодежной с 14.30 до 22.00 зрителей ждет торжественное открытие фестиваля, историческая реконструкция, «Дивная ярмарка» мастеров, «Царская кухня» и музей забытой музыки».
Будут работать разнообразные тематические площадки: «Потешные полки», «Шахматный салон», «Лагерь Преображенского полка», «Примерь на себя», «Монетный двор», «Музей под открытым небом» и другие.
На площадке «Петровские потехи» приготовили игры, забавы, состязания для детей, выступление творческих коллективов, «Силовое шоу», «Молодецкие забавы». Гости увидят показательные выступления конноспортивного клуба «Олимп» и работу резчиков по дереву.
С 16.00 до 20.30 там же пройдет Первый открытый межрегиональный фестиваль национальной культуры народов России «Донские перезвоны».
20.30 – 21.30 – Концерт ансамбля русской песни «Бабкины внуки»
Завершится фестиваль «Огненной феерией» – файер-шоу и салютом в духе петровских ассамблей. Их можно будет увидеть с 21.30 до 22.30.
Вход на все мероприятия свободный.
17 и 18 июня в Павловске также можно будет окунуться в Петровскую эпоху.
Фото: Предоставлено
Иммерсивный фестиваль «Слоны или мамонты? Петр Великий в Костенках»
18 июня музей-заповедник «Костенки» организовал фестиваль «Слоны или мамонты? Петр Великий в Костенках». Праздник начнется в 11.00 на поляне рядом со скульптурой мамонта у въезда в село.
На фестивале будут работать необычные площадки: «Корабельный двор», «Военный лагерь», «Русские игры и забавы».
Гости познакомятся с экспозицией речных судов и морской наукой, смогут принять участие в мастер-классах по судостроительному ремеслу и драгунскому делу XVII века.
Все посетители погрузятся в эпоху Петра Великого. Элементы быта XVII века воссоздавали московские реконструкторы.
Гостей фестиваля ждут театрализованные постановки, интерактивные игры, лекции, мастер-классы. Также участникам фестиваля расскажут, как император искал в селе мамонтов – откроется выставка «Сказ о том, как Петр I Костенки изучал».
Вход свободный.
На фестивале будут работать необычные площадки.
Фото: Предоставлено