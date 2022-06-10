Яркий июнь – 2022: какие фестивали пройдут в Воронежской области

Июнь в Воронежской области во многом пройдет под знаком юбилея Петра I. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Сложности с путешествиями – вовсе не повод отказывать себе в ярком летнем отдыхе. Тем более что и в собственном регионе можно найти немало интересного. Июнь у нас во многом пройдет под знаком юбилея Петра I. Знакомим читателей с самыми интересными событиями, которые стоит посетить. Причем сделать это можно совершенно бесплатно.

Фолк-фест в Костенках

12 июня в Хохольском районе впервые пройдет фестиваль народного творчества «Край воронежский – песенный край». Он начнется в 13.00 на поляне при въезде в село Костенки.

Зрители окунутся в культурное наследие Воронежской области, совершат музыкальное «путешествие» по каждому району нашего региона.

В программе: интерактивные выставки «Культурный калейдоскоп», квесты, фотовыставки. На концерте «Песенная карта воронежского края» выступят ведущие любительские творческие коллективы муниципальных районов и городских округов области.

Завершит праздник концерт яркой фолк-группы «Ярилов зной», который начнется в 17.00.

Вход свободный.

Зрители совершат музыкальное «путешествие» по каждому району нашего региона. Фото: Предоставлено

«Ночь в Дивногорье»

18 июня музей-заповедник в Лискинском районе проводит традиционный фестиваль под открытым небом. В этом году он посвящен 350-летию Петра I и кораблестроению на воронежской земле.

Бесплатная программа начнется с 12.00 и продолжится до 18.00.

На дивногорском подворье будут тематические площадки, выставки-ярмарки изделий народного творчества и мастер-классы. Можно увидеть выступление скоморохов и развлечься играми времен Петра I. Также зрителям покажут театрализованное представление «Как царь Петр по Дону ходил».

А затем в 19.00 впервые в Воронежской области выступит Ансамбль песни и пляски Черноморского флота (Севастополь). На этот концерт придется купить билеты: без мест - в музейной кассе, с местами - на сайте билетного оператора.

Бесплатная программа продлится четыре часа. Фото: Предоставлено

Фестиваль «Виват наследию Великого Петра!» в Павловске

17 и 18 июня в Павловске также можно будет окунуться в Петровскую эпоху! Глава района Максим Янцов пригласил гостей на фестиваль в честь дня рождения Петра I.

17 июня с 17.00 до 20.00 на Тамбовском озере устроят игры для детей, мастер-классы, большой пленэр, шахматный салон, концерт «Павловского диксиленда».

18 июня с 12.30 до 14.30 там же на озере гости фестиваля увидят показательное выступление судомоделистов.

На Площади Молодежной с 14.30 до 22.00 зрителей ждет торжественное открытие фестиваля, историческая реконструкция, «Дивная ярмарка» мастеров, «Царская кухня» и музей забытой музыки».

Будут работать разнообразные тематические площадки: «Потешные полки», «Шахматный салон», «Лагерь Преображенского полка», «Примерь на себя», «Монетный двор», «Музей под открытым небом» и другие.

На площадке «Петровские потехи» приготовили игры, забавы, состязания для детей, выступление творческих коллективов, «Силовое шоу», «Молодецкие забавы». Гости увидят показательные выступления конноспортивного клуба «Олимп» и работу резчиков по дереву.

С 16.00 до 20.30 там же пройдет Первый открытый межрегиональный фестиваль национальной культуры народов России «Донские перезвоны».

20.30 – 21.30 – Концерт ансамбля русской песни «Бабкины внуки»

Завершится фестиваль «Огненной феерией» – файер-шоу и салютом в духе петровских ассамблей. Их можно будет увидеть с 21.30 до 22.30.

Вход на все мероприятия свободный.

17 и 18 июня в Павловске также можно будет окунуться в Петровскую эпоху. Фото: Предоставлено

Иммерсивный фестиваль «Слоны или мамонты? Петр Великий в Костенках»

18 июня музей-заповедник «Костенки» организовал фестиваль «Слоны или мамонты? Петр Великий в Костенках». Праздник начнется в 11.00 на поляне рядом со скульптурой мамонта у въезда в село.

На фестивале будут работать необычные площадки: «Корабельный двор», «Военный лагерь», «Русские игры и забавы».

Гости познакомятся с экспозицией речных судов и морской наукой, смогут принять участие в мастер-классах по судостроительному ремеслу и драгунскому делу XVII века.

Все посетители погрузятся в эпоху Петра Великого. Элементы быта XVII века воссоздавали московские реконструкторы.

Гостей фестиваля ждут театрализованные постановки, интерактивные игры, лекции, мастер-классы. Также участникам фестиваля расскажут, как император искал в селе мамонтов – откроется выставка «Сказ о том, как Петр I Костенки изучал».

Вход свободный.