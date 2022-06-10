Выходные в Воронеже: народные обряды, песенный фестиваль, музыка в парке

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

11 июня в парке Патриотов пройдет ежегодный патриотический фестиваль «Наша история». Рядом с музее-диорамой раскинутся «слободы» фестивального городка - историческая, игровая, мастеровая, музейная, художественная и книжная. Здесь разобьют два лагеря реконструкторов - периода Великой Отечественной войны и раннего Средневековья, фотозону с историческими предметами быта и вооружением. На игровой площадке разместится Двор полезных забав «Бирюльки». На территории музейной слободы можно посмотреть выставку по итогам арт-пленэра «Виват, Воронеж!». Литературный музей представит программу «Время диковинных вещей» со старинной утварью XVIII - начала XX веков: каминными щипцами, держателем для керосиновой лампы, моделью кареты с гербом рода Веневитиновых, канделябрами. Также воронежцев научат писать гусиными перьями. Пройдут мастер-классы и концерт творческих коллективов. Начало в 12.00. 6+

НА ТРОИЦУ

12 июня в Новой Усмани пройдет фестиваль традиционной славянской культуры «На Троицу», в этом году уже в 22-й раз. Любимейший в народе православный праздник издавна отмечался на природе, поэтому неслучайно основное действо фестиваля разворачивается в красивейшем месте райцентра - в березовой роще на берегу заповедной Усманки.

Начнется праздник с молебна в Свято-Казанском храме. В 11.00 откроются инсталляции сельских поселений. Подворья на праздничной поляне воссоздадут крестьянский быт. Здесь гости могут увидеть не только русскую печку, старинную прялку или ручную мельницу, но и отведать блюда традиционной русской кухни. Мастера художественных промыслов и ремесел создадут на глазах публики поделки из дерева, глиняные горшки, вышитые рушники, кукол-здравниц, набитых мятой и чабрецом, кукол-десятиручек, помогающих в делах, а также обереги на счастье.

В 12.00 стартует сам фестиваль. Основные троицкие действа развернутся на берегу реки: будут водить «Троицкий хоровод», петь народные песни, угощать традиционной яичницей и совершат главный обряд - спустят на воду «Троицкий венок».

Вход свободный, 0+.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПЕСЕННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

12 июня, в День России, приглашают на фестиваль народного творчества «Край Воронежский - песенный край». Праздник перенесли из Костенок в Зеленый театр Центрального парка. Он стартует в 14.00. Зрители смогут познакомиться с культурными достижениями области: на концерте «Песенная карта Воронежского края» выступят ведущие любительские творческие коллективы всех районов.

В программе также интерактивные презентации «Культурный калейдоскоп», квесты, фотовыставки.

Также в рамках фестиваля пройдет церемония награждения победителей вокального конкурса «Воронеж - родина моя» с участием российской певицы Елены Василек.

Завершит праздник концерт фолк-группы «Ярилов зной», который начнется в 17.00.

Вход свободный, 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ОПЕРА, КОНЦЕРТ, БАЛЕТ

В театре оперы и балета в этот уик-энд разнообразная программа. 10 июня в 19.00 комическая опера Чимарозы "Тайный брак". Современники писали о творении Чимарозы: «Это искусство, отмеченное столь легкой печатью индивидуальности и гения... Оно издает аромат свежести, чистоты и приятный запах старой итальянской манеры, ее «кухни», здесь есть почва, есть радостный солнечный свет, недоговоренность, новые ракурсы, улыбчиво-невинные недомолвки, свойственные неаполитанской стыдливости».

В воронежской постановке лица героев скрыты под масками. Этот прием, довольно редко применяемый в оперных постановках, режиссер спектакля Вадим Милков использовал для создания на сцене особой атмосферы старинного театра комедии дель арте, когда артисты-маски играют характеры своих персонажей, прибегая к выразительным сценическим жестам и другим ярким драматическим краскам. 12+

11 июня в 15.00 на малой сцене театра оперы и балета хор и ведущие солисты представят новую концертную программу - будет звучать русская музыка разных стилей и эпох. Многогранность русского народа, его духовное богатство нашли свое воплощение на страницах русской классической музыки. В ней удивительным образом сочетается широчайшая палитра чувств: богатырская сила и тонкий лиризм, любовь к родной стране и теплая задушевность.

Программа концерта порадует как ценителей популярной классики, так и искушенных меломанов. Прозвучат романсы Чайковского, Рахманинова, Мусоргского, любимые публикой старинные романсы, а также редко звучащие сочинения композиторов XX века. Кульминацией концерта станет выступление хора театра, который исполнит «Три духовных хора» Шнитке – единственное сочинение выдающегося композитора, написанное на православный литургический текст, и кантату «Иоанн Дамаскин» Сергея Танеева – уникальный образец русской полифонической музыки, впечатляющий грандиозной монументальностью и строгим благородством.

В концерте участвую Екатерина Гаврилова, Светлана Дюдина, Людмила Солод, Юлия Проняева, Артем Борисенко, Роман Дюдин, Алексей Тюхин. 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

11 июня в 19.00 смотрите в театре балет "Ромео и Джульетта" Прокофьева. Спектакль можно сравнить с музыкально-хореографической поэмой. В нем сохранены дух великой музыки Прокофьева и пронесены сюжетные линии трагедии Шекспира, возвышающие любовь над непримиримой враждой. В свое время критики оценили музыку этого сочинения как реформаторскую, пронизанную симфонизмом. Она идет в полном соответствии с шекспировской трагедией, объемно раскрывает характеры и образы действующих лиц. Известный танцовщик Михаил Лавровский сделал свою редакцию этого балета, в которой спектакль идет на воронежской сцене. 16+

А в театре драмы 12 июня в 18.00 трагикомедия «Пьеса без названия» (16+), а в 13 июня в 18.00 нелирическая комедия «Весы» (16+).

Весы Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПРАЗДНИК В ЗАМКЕ ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

Дворец Ольденбургских в Рамони подготовил на праздничные выходные развлекательную программу.

11 июня в 14.00 в Доме с ризалитами пройдет сольное выступление скрипачки, артистки камерного оркестра Липецкой филармонии «Русская классика » Екатерины Белозеровой. В программе прозвучат классические мелодии, кроссовер и авторская симфоническая музыка (12+). Также в этот день в 14.00 на цокольном этаже замка пройдут дворцовые мастерские «Семейный герб» (5+).

12 июня в 12.00 в парке пройдет пикник с участием студии танцев. В 15.00 начнется танцевальный мастер-класс. В 13.00 начнется тематическая экскурсия на цокольном этаже «На благо России» - рассказ о достижениях и деятельности семьи Ольденбургских в масштабах государства. В 14.00 в Доме с ризалитами выступит Алексей Тюхин (вокал) и Альбина Плотникова (фортепиано). В программе концерта «Элегия» прозвучат баллады, лирика и песни о любви - романсы и творчество композиторов России и СССР. В 14.00 на цокольном этаже пройдут дворцовые мастерские (5+).

13 июня в 14.00 в Доме с ризалитами выступит трио ll forma (Анна Пожарская (скрипка), Геннадий Куранда (скрипка), Дарья Прокопова (виолончель). В концерте «Музыка итальянского барокко» прозвучат произведения Guerrieri, Albinoni, Corelli, Vivaldi. В 14.00 на цокольный этаже пройдут дворцовые мастерские «Секретное письмо» (5+).

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТЕАТР В КИНО

11 июня в 18.00 в кинотеатре "Спартак" фантасмагория Родиона Овчинникова, сочиненная им специально для Театра сатиры "Где мы??!...". Этот вопрос задают главные герои спектакля, оказавшиеся волею судеб в одном месте, в одно время.

- Действие происходит в сумасшедшем доме, где встречаются несколько особей сегодняшнего разлива, почему меня и заинтересовало, - рассказывает Александр Ширвиндт. - Там есть, например, совершенно оголтелый телеведущий. Образ собирательный - Малахов, Нагиев, Олешко... И сам Александр Олешко (мой ученик) будет его играть. На фоне того, что происходит вокруг, он и сходит с ума. Второй человек, сошедший с ума, это такой русский самородок, который все время прорывается на телевидение и может все. Он играет, поет, ремонтирует, хоронит, стреляет - все что угодно, но он все время пьяный, поэтому с ним трудно. Его играет Федя Добронравов. И там в отдельном отсеке живет такой совершенно столетний человек, которого некуда деть, ибо раньше на месте психушки был Дом ветеранов сцены - он не желает уезжать, выгнать страшно, хоронить рано. Это я. Руководит всем главврач больницы, сам глубоко нездоровый человек, который всех успокаивает, что, дескать, всё будет хорошо, - это Юрий Нифонтов. 16+

.

А 12 июня в 18.00 смотрите в "Спартаке" одну из самых знаменитых опер бельканто - "Лючия ди Лямермур" с Ольгой Перетятько, Хуаном Диего Флоресом, Джорджем Петяном в постановке Лорана Пелли. Трудно представить себе более романтическую оперу, чем «трагическая драма» Гаэтано Доницетти по роману Вальтера Скотта о шотландской девушке, которую обманом выдали за нежеланного, пока любимый был в отъезде, а она в припадке сумасшествия убивает своего мужа – сопровождая это одной из самых знаменитых арий для сопрано во всем мировом оперном репертуаре. Затем она умирает сама, а в следующем акте за ней последует на смерть и ее любимый – разумеется, блестящий тенор.

Постановка Венской оперы 2019 года показывает нам новую, «критическую» редакцию этого признанного шедевра музыки бельканто в элегантном, сдержанном оформлении и в исполнении поистине звездного ансамбля вокалистов. 12+

.

ДЕНЬ РОССИИ В ЛИТЕРАТУРНОМ МУЗЕЕ

Музей имени Никитина подготовил программу к празднованию Дня России.

10 июня в 10.00 пройдет литературная прогулка «Лето в городе» от дома-музея Никитина (ул. Никитинская, 19а) до музея-квартиры Мордасовой (ул. Ленина, 9, кв.32).

10 июня в 14.00 запланирована встреча-концерт «Любите Россию» в музее-квартире Мордасовой.

12 июня в 12.00 пройдет интерактивное занятие «День России с Маршак-центром» в Доме Тюриных (ул. Никитинская, 22).

10-13 июня с 10.00 до 17.00 запланированы экскурсии по выставке «Под большим шатром голубых небес» в музек-усадьбе Веневитинова в Новоживотинном.

11 июня в 12.00 музейные истории «Воронеж в эпоху Петра» расскажут в здании Мещанской управы (ул. Плехановская, 3).

11 июня в 14.00 пройдет программа «На перекрестках встреч» в музее-квартире Мордасовой.

12 июня в 12.00 состоится встреча «Загадки бунинского «Чистого понедельника» в музей Бунина (пр. Революции, 3).

12 июня в 12.00 музейная история «Воронежская губерния и Отечественная война 1812 года» в здании Мещанской управы.

10-13 июня с 10.00 до 17.00 литературно-музыкальная программа «Правда твоя – это наша правда, Родина» в музее-усадьбе Веневитинова.

МЕРОПРИЯТИЯ В ПАРКЕ "ОРЛЕНОК"

В парке «Орленок» можно посетить культурные и спортивные мероприятия. Ежедневно в течение июня у памятника Мандельштаму проходит бесплатный обмен книгами – буккроссинг.

У моста занятия по шахматам «Ход конем» 10 июня с 14.00 до 17.00.

В амфитеатре у моста концерт коллективов народного творчества 10 июня с 17.00 до 19.00.

11 июня в 15.00 у фонтана выступит оркестр филармонии.

Еженедельно по субботам и воскресеньям у фонтана проходят выставки-продажи «Город мастеров» (14.00-20.00), мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству (15.00-16.00).

КЛУБНОЕ ЛЕТО

В воронежских клубах продолжается «Культурное лето». В клубных учреждениях и на открытых площадках города пройдут бесплатные познавательные и развлекательные мероприятия: мастер-классы, игры, дискотеки, кинопоказы, гимнастика, пешие прогулки. Все активности бесплатные, рассчитаны на горожан всех возрастов - детей, подростков, взрослых, а также на старшее поколение.

В клубе «Боровое» (ул. Героев России, 2д) каждую пятницу в 18.00 показывают индийского кино.

В КДЦ «Шинник» (ул. Ростовская,39) по средам в 13.00 показы мультиков, по пятницам в 13.00 кинопоказы, каждую пятницу и субботу в 18.00 творческие мастер-классы, а в 19.00 и 20.00 дискотека.

В клубе «Масловский» (ул. 206-й Стрелковой дивизии, 308) по пятницам в 18.00 анимационный проект «Зажигай лето!» (дискотеки, игры, квесты).

В клубе «Шилово» (ул.Теплоэнергетиков,8а) по понедельникам в 16.00 клуб «Хочу все знать» (веселые уроки и дискуссии), по пятницам в 18.00 музыкальный вечер (музыка, поэзия, творчество).

В клубе «Восток» (ул. Конституции, 7а) каждое второе и четвертое воскресенье в 16.00 проект «Просто Праздник!» (дискотека, игры, конкурсы).

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ГРАФИКА КРАМСКОГО

В художественном музее открылась очередная выставка из серии «Открывая фонды». На этот раз воронежцам показывают графику Ивана Крамского. Экспозицию приурочили к 185-летию художника.

Выставка представила редко экспонируемые графические эскизы к картинам Крамского, созданные в 1861-1871 годах. Среди них эскиз, выполненный художником еще в годы обучения в Академии художеств в Петербурге, к конкурсной картине на получение второй золотой медали «Поход Олега на Царьград». На эскизе сохранилась красная сургучная личная печать ректора академии Федора Бруни и его собственноручная надпись: «Утверждено ректор Бруни».

- Также в экспозицию вошли серия эскизов к картине «Русалки», написанной Крамским по мотивам повести Николая Гоголя «Майская ночь, или Утопленница» из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки», которая была представлена на первой выставке Товарищества передвижных художественных выставок в Петербурге в конце 1871 года. В настоящее время картина находится в собрании Третьяковской галереи, - отметили в музее.

Выставка продлится до 24 июля. 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ШЕДЕВРЫ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

В Воронежской областной библиотеке для слепых имени Короленко открылась выставка «Легенды и мифы Древнего Египта» в рамках проекта «Прикосновение к красоте».

Экспозиция создана специально для слепых и слабовидящих, поэтому все экспонаты выставки можно и нужно смотреть руками. Каждый экспонат сопровождается подробной аннотацией на Брайле.

Выставка состоит из скульптурных репродукций великих произведений искусства, подлинники которых хранятся в музеях Каира, Берлина, Парижа, Москвы, Санкт-Петербурга. Все макеты, рельефы и скульптуры готовились более трех лет руками почти 250 волонтеров из разных городов России.

Посмотреть можно с 11.00 до 16.00 по будням, 11 и 18 июня с 11.00 до 14.00, 6+.