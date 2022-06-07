Почитать и посмотреть: где воронежцам обсудить интересные книги и фильмы

Фото: киноклуб Cinemateka Фото: предоставлено организаторами

Если вы хотите отдохнуть, узнать что-то новое, поделиться своими мыслями и услышать чужое мнение, то, поверьте, вы не одиноки в своих желаниях. В Воронеже с каждым месяцем появляется всё больше клубов по интересам. Возможно, вы найдёте что-нибудь для себя.

«Киносекта»

Каждый месяц в клубе посвящён одному из культовых режиссёров. Собрания проходят раз в две недели. Первое «официальное» в «Петровском пассаже». На нем участники слушают лекцию, вместе смотрят фильм, подобранный лектором, и получают домашнее задание. Второе «неформальное»: собрание проходит в баре или кофейне. Там люди обсуждают просмотренное, рассказывают о своих впечатлениях и делятся рекомендациями, что можно ещё посмотреть у этого режиссёра. Основная цель организаторов клуба - открыть участникам «кино-гениев» и сформировать представление об их творчестве. Запись происходит через телеграмм-канал: https://vk.com/club204489489

Клуб совместных чтений «Bookля»

Этот клуб подойдёт тем, кто обожает обсуждать прочитанное, но не знает, где найти компанию. Каждый месяц выбираются 3 книги, устанавливаются сроки для прочтения, создаётся беседа в телеграмме (для каждой книги своя). Чтобы было легче, произведение обсуждают постепенно. Сначала первые несколько глав, потом ещё несколько. Чаты работают постоянно, поэтому у участников нет необходимости встречаться в реальной жизни. Добавляйтесь: https://t.me/booklyaclub

Клуб литературных путешественников Михаила Быковского

В этом клубе делают упор на русскую классику. Периодически проводятся заседания с обсуждением произведений. Но всё же визитной карточкой Клуба литературных путешественников являются поездки в места, связанные с жизнью и творчеством русских писателей и поэтов (Елец, Константиново, Пятигорск, Кисловодск, Мелихо-во). Путешествия участники оплачивают сами. Руководители клуба выступают только в роли организаторов. Есть возрастное ограничение «18+». Но самые маленькие желающие могут участвовать в жизни клуба в сопровождении взрослых. Миссия Михаила Быковского - убедить, что классика - это интересно, увлекательно и актуально. Присоединяйтесь: https://vk.com/bykovskylitclub

Поэтическая дуэль

Шанс для поэтов Воронежа показать себя! Формат «дуэли» - баттл. 16 участников делятся по парам и сначала соревнуются друг с другом. Когда остаётся два поэта, объявляется финал: на заданную тему дуэлянты экспромтом сочиняют стихотворения. Время ограниченно. Особенность баттла в том, что победителей выбирают не члены жюри, а зрители путём голосования. Здесь не будут смотреть, соблюдаете ли вы размер или не сбивается ли у вас ритм. Главное требование к стихотворениям - тронуть душу. Во время «Поэтической дуэли» проходят «открытые микрофоны», где желающие могут поделиться своим творчеством.

Записаться на дуэль можно здесь: https://vk.com/truepoetrybattle

Книжные клубы Анастасии Петровой

У Анастасии Петровой не один, а сразу три книжных клуба разного формата. Есть классический клуб для взрослых. Правда, разговаривают здесь не только о художественной литературе. Не удивляйтесь, если к обсуждению вам предложат книгу из раздела «популярная психология». Изюминка второго клуба - «книжные завтраки». На них Анастасия рассказывает о писателях, их творчестве и об актуальных вопросах русского языка. А третий клуб посвящён детям. Подростки, как настоящие взрослые, собираются, обсуждают прочитанное и делятся рекомендациями со сверстниками. Чат клуба находится здесь:https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fpetrova_reads&cc_key=

Киноклуб «Синематека»

Киноклуб существует уже четыре года. Здесь участники смотрят и обсуждают классику старого кинематографа. Встречи проходят два-три раза в неделю. Площадки часто меняются: это может быть ресторан «Тулинов дом» или кофейня «Ремми». В тёплое время года показы проходят под открытым небом: в скверах, на верандах, в глэмпинге. Площадку выбирают исходя из настроения фильма.

Записывайтесь здесь: https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fcinemateka_vrn&cc_key=

Киноклуб Cinema club

Главная задача клуба показывать фильмы, которые не выходят в широком прокате, фестивальные работы, которые вы вряд ли сможете найти самостоятельно. Наташа Алексеева - основательница клуба - сама переводит некоторые работы на русский язык. Обычно кинокартины показывают тематическим циклами, чтобы погрузить зрителей в определенную культурную среду. Чтобы еще больше проникнутся атмосферой фильма, организаторы ищут соответствующую его настроению площадку.

Записаться можно здесь: https://t.me/+eA_vgcn5WNNkYjgy

Кинопоказы в галереи Х.Л.А.М.

В клубе показывают в основном неигровое, экспериментальное и документальное кино. Как правило, знаковые фильмы, которые не лежат на поверхности. Олег Даутов - организатор показов - при выборе картин ориентируется на свой вкус. Киносеансы проходят раз в две недели: сначала небольшая лекция, потом просмотр фильма и обсуждение содержания. Кино открыто для интерпретаций, так что каждый найдет что-то своё.

Предварительно на просмотр записываться не надо. О сеансах можно узнать в группе во ВКонтакте: https://vk.com/hlamgallery

Киноклуб мастерской «Дай пять»

Куратор клуба - Илья Клюев - с детства любил кино, а в школе писал о нем тексты: «Мне нравилось смотреть, нравилось показывать его людям». В какой-то момент Илью пригласили курировать киноклуб в галерею «Дай пять». Просто крутить фильмы ему было не интересно, поэтому Илья стал объединять несколько работ по тематикам (показ фильмов раз в неделю). Вначале небольшая вступительная часть, в которой Илья делится своими виденьем кинокартины. В галереи показывают все - начиная от документального кино и заканчивая странным и авангардным. Зачастую выбирают что-то проблемное, что может вызвать споры среди гостей и натолкнуть их на поиск ответов. После фильма разговор и чаепитие со вкусняшками: «Мне всегда важно чаек налить» - рассказал куратор клуба.

Группа клуба во ВКонтакте: https://vk.com/workroom.daipyat